Не давите на нас: полиция взяла разъяснения с противника исправительной колонии для мэрии Бердска

Василий Седюк сам не участвовал в пикете, но входит в рабочую группу, поэтому должен отвечать. На 14 марта активисты подали заявку на митинг. Организатор группы Наталья Слесарева думает обратиться в прокуратуру.

Одиночный пикет у здания мэрии Бердска

Активист, член рабочей группы противников исправительной колонии в Бердске Василий Седюк рассказал «Курьер. Среда. Бердск», зачем к нему приходила полиция. Напомним, второй раз проверила инициаторов митинга 14 марта против колонии ГУФСИН в городе. Бердчане выйдут на митинг 14 марта, подана заявка. В мэрии информацию не подтвердили. Общественники готовы добиваться своей цели на федеральном уровне. Третью неделю жители и власть Бердска обсуждают тему открытия исправительного центра в городе.

— С меня взяли объяснение за пикет 22 февраля, что я против создания исправцентра в Бердске. Сам я не был на акции, но я вхожу в рабочую группу. Ко мне приходили два участковых, — рассказал Василий Васильевич 4 марта.

Он отметил, что к нему приходили домой. Сами полицейские объяснили, что обязаны взять с него разъяснения и предоставить в администрацию. Напомним, полиция проверяет инициаторов митингов. Начальник ведомства Владимир Соколов рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что правоохранители дадут правовую оценку действиям общественников.

Организатором первой акции 22 февраля выступила член городской общественной палаты Наталья Слесарева. Она рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что еще до начала акции к ней домой приехали полицейские. Она заранее предупредила о готовящемся пикете, который не является нарушением закона.

Сегодня, 4 марта, Наталья рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что от полиции продолжают поступать звонки, хотя с нее уже были взяты показания. Ее просят прийти в полицию и что-то подписать.

— Я говорю, что я закон не нарушала и уже все объяснения дала, что не вижу оснований являться в полицию. Если на нас будут продолжать давать, мы обратимся в прокуратуру, — заявила сегодня Наталья.

Напомним, что письмо с просьбой найти место под ИЦ служба исполнения наказания направила мэру Бердска 27 февраля. На следующий день его копии раздали депутатам горсовета, которые собрались на закрытое совещание с целью выработать свою позицию по теме открытия на территории бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ исправительного центра для заключенных, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но оказалось, что ФСИН не рассматривает бердский военный гарнизон в качестве места для исправучреждения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерал-майор внутренней службы Папето, руководитель регионального управления ФСИН, официально заверил в этом Шестернина. При этом Папето просит главу города подыскать для ИЦ другое место.

Активисты, общественники объединились в Бердске, для того чтобы добиться отказа в создании исправцентра в городе. Активистка движения против ИЦ в Бердске Наталья Слесарева предоставила «Курьер. Среда. Бердск» доказательство того, что уведомление о митинге подано 3 марта. На нем стоит печать, что обращение принято. Митинг состоится 14 марта, если администрация Бердска даст разрешение на него. Предположительно, митинг начнется в 15.00 и продлится до 17. 00. Место проведения — площадь Горького перед зданием администрации Бердска.