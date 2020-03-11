Пригласили бизнесмена Виктора Голубева на митинг против исправцентра ГУ ФСИН 14 марта в парк Победы активисты Бердска

Наталья Слесарева и ее единомышленники опасаются, что на митинге могут случиться провокации. Полиция, прокуратура и ФСБ уже в курсе о проводимой акции. «У нас под ногами правда», — заявила общественница.

Наталья Слесарева выступила организатором митинга в Бердске

Приглашение на митинг 14 марта, который состоится в парке Победы с 15.00 до 17.00, отнесли бизнесмену Виктору Голубеву активисты Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 11 марта, рассказала организатор массовой акции Наталья Слесарева. Напомним, общественники Бердска бурлят и готовы к решительным действиям, ведь они выступают против создания исправительного центра ГУФСИН на территории Бердска.

— Мы рассылаем приглашение на митинг. Одно я сегодня отнесла Виктору Голубеву на ул. Комсомольскую, 66. Приглашение приняли, но отказались регистрировать как входящее письмо. Сказали, что передадут. Подготавливаем материл, чтобы осведомлять горожан в связи с чем организован митинг 14 марта в парке Победы, о его месте и времени, — рассказала Наталья Петровна.

Стоит отметить, что приглашение на митинг направлено в адрес совета депутатов Бердска, а также главы города Евгения Шестернина. По мнению Слесаревой, власть Бердска может прийти на митинг, чтобы поддержать инициативу или опровергнуть ее.

Напомним, общественник сомневались, что мэрия города позволит провести согласованный митинг на площади Горького как планировалось. Однако у рабочей группы движения был «план Б». Они предполагали, что место проведения митинга придется изменить, поэтому подготовили «запасной» документ. Согласно поданному уведомлению, на митинг могут прийти до 200 человек. По оценке Натальи Слесаревой, 14 марта возле танка соберется большое количество людей.

— Полиция пока не тревожила. Мы хотели отнести и им приглашение, но администрация уже осведомила прокуратуру и полицию Бердска, ФСБ. Думаю, правоохранительные органы держат руку на пульсе. Но мы действуем в рамках закона. Мы не первый год на поле боя. Хотим, чтобы было побольше людей с камерами, так как боимся провокации и провокаторов. Все это однозначно будет, чтобы нас подставить и акцию сорвать. Мы ко всему готовимся. Для нас будет неожиданно, если все пройдет хорошо. Мы надеемся, что Евгений Анатольевич посетит митинг. У нас под ногами правда, — заявила Наталья Слесарева.

Стоит отметить, что акция протеста согласована с властью. Как сообщал «Курьер. среда. Бердск», власть Бердска рассмотрела уведомление о проведении митинга на площади Горького Бердска 6 марта. Тогда Наталья Слесарева согласилась на предложение о проведении митинга на территории аллеи Мемориала Славы по ул. Спортивной с ограничением — 80 метров до плаца. На площади Горького в этот момент будет проходить конкурс «Автоледи».

Противники исправцентра

Третью неделю жители и власть Бердска обсуждают тему открытия исправительного центра в городе. Письмо с просьбой найти место под ИЦ служба исполнения наказания направила мэру Бердска 27 февраля. На следующий день его копии раздали депутатам горсовета, которые собрались на закрытое совещание с целью выработать свою позицию по теме открытия на территории бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ исправительного центра для заключенных, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но оказалось, что ФСИН не рассматривает бердский военный гарнизон в качестве места для исправучреждения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерал-майор внутренней службы Папето, руководитель регионального управления ФСИН, официально заверил Шестернина, что вопрос о размещении исправительного центра на базе бердской бригады не рассматривается. Вместе с тем, Папето просит главу города подыскать для ИЦ другое место:

— Предлагаем Вам проработать вопрос создания исправительного центра на базе объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, или на базе объектов недвижимого имущества крупных предприятий г. Бердска, которые будут использовать труд осужденных к принудительным работам.

Генерал ссылается на катастрофический дефицит мест для таких осужденных, среди которых 185 бердчан. А также он акцентировал внимание мэра Бердска на том, что муниципальные власти согласно протоколу Совбеза, утвержденному президентом России 16 мая 2019 года, обязаны содействовать расширению сети исправительных центров.

При этом, на запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» дал официальный ответ: на территории Бердска не планируется создание исправительного центра ГУФСИН.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», крупный бизнесмен Бердска Виктор Голубев изъявил желание построить для ГУФСИН здание под исправительный центр за 8 месяцев. Он считает, что подобное учреждение должно быть в Бердске, ведь волю президента и закон России необходимо исполнять.

Совладелец компании «СтройРегионСервис» Алексей Осин выказывался о том, что исправцентру в Бердске не место. Но мнения разделились. 3 марта председатель наблюдательного совета строительной компании «СтройРегионСервис» Анатолий Михуля в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» высказал свою позицию относительно строительства исправительного центра в Бердске.

— Мы готовы построить. Это мое мнение, моя жизненная позиция, что людей нельзя бросать без надежды, — уверен Анатолий Михуля.