Тепловизоры установили в правительстве Новосибирской области для выявления коронавируса

По решению губернатора Травникова для проведения термометрии для пассажиров, прибывших на внутренних рейсах, ведутся работы по установке тепловизора, в аэропорту усилен медпункт, организовано круглосуточное дежурство «скорой». Но 4 носителя коронавируса уже выявлены в Новосибирске.

Сергей Нелюбов сообщил о текущей ситуации в связи с коронавирусной инфекцией

На брифинге в правительстве Новосибирской области 20 марта замгубернатора, руководитель оперативного штаба Сергей Нелюбов сообщил о текущей ситуации в связи с коронавирусной инфекцией и принимаемых мерах по противодействию.

«Региональный оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, на сегодняшнем заседании одним из ключевых вопросов стал механизм реализации постановления Главного санитарного врача РФ по принятию мер по гражданам, прибывшим в страну в части их карантина. Правительством Новосибирской области ведется постоянная системная работа с Роспотребнадзором, МВД. По решению губернатора Андрея Травникова для проведения термометрии для пассажиров, прибывших на внутренних рейсах, ведутся работы по установке тепловизора, в аэропорту усилен медицинский пункт, организовано круглосуточное дежурство скорой медицинской помощи. Кроме того, в помощь первичному звену здравоохранения привлечены студенты 6 курса медицинского университета. Наша задача – создать максимально безопасные условия для жителей нашего региона», – отметил Сергей Нелюбов.

На входе в здание правительства Новосибирской области также установлены тепловизоры, сообщили в пресс-службе регионального кабмина. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на проходной Бердского электромеханического завода тоже поставили тепловизор, через который проходят тысячи заводчан.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 11.00 субботы в Новосибирске зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Все – «завозные». Пациентки недавно вернулись из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии.

На 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 918 жителей региона. Это люди, контактировавшие с инфицированными и те, кто недавно вернулся из-за границы. У них нет признаков ОРВИ. С наблюдения в настоящий момент снято уже 1088 человек.

В инфекционной больнице №1 Новосибирска находятся 67 пациентов с признаками ОРВИ, вернувшиеся из-за рубежа. У 35 – тесты отрицательные, у 32 человек результаты ещё не готовы. В детской больнице №3 находятся 6 детей с признаками ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных стран. У них взяты пробы на коронавирус. Все дети в удовлетворительном состоянии.

Для справки

Министерство здравоохранения Новосибирской области совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области реализует необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции нового типа. Ведется плановая межведомственная работа. Усилен контроль в аэропорту Толмачево, проходят профилактические мероприятия на железнодорожном транспорте и в Новосибирском метрополитене. Определена схема маршрутизации больных, проведен инструктаж медработников, проверена готовность медицинских организаций.

С точки зрения бытовой профилактики, жителям Новосибирской области следует принимать те же меры, что и при профилактике ОРВИ и гриппа: регулярно мыть руки, полноценно сбалансированно питаться, избегать большого скопления народа, заниматься физическими нагрузками, проветривать помещения, регулярно проводить влажную уборку. Также, если ощущается недомогание после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка заболевания, – рекомендовано незамедлительно обратиться в медицинскую организацию.

16 марта распоряжение №44-р о противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области подписал Губернатор Андрей Травников.

18 марта правительство Новосибирской области приняло постановление №72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области».