Плевать на запреты: на видео попали десятки гуляющих по улицам во время режима самоизоляции из-за COVID-19 в Бердске

Жители массово вышли на улицы. Люди среднего возраста бодрым шагом спешат по делам. Пенсионеры неторопливо прогуливаются в теплую погоду. Гуляют и дети.

Горожане массово вышли на улицы

C вечера 31 марта в Бердске введен режим самоизоляции. Рекомендуется сидеть дома.

Исключения режима самоизоляции также касаются:

— выходов за продуктами и лекарствами в ближайшие магазины и аптеки — подтверждение продукты и чеки, лекарства и чеки.



-выноса мусора — как правило, мусорный бак рядом с домом. Наличие пустого или полного ведра и ваше место жительства.-выгула домашних животных.

По наблюдениям «Курьер. Среда. Бердск » днем 7 апреля на улицах много людей. Люди среднего возраста бодрым шагом спешат по делам. Пенсионеры неторопливо прогуливаются в теплую погоду.

По данным оперативного штаба Бердска на 7 апреля в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 169 жителей города, из них 50 детей. Напомним, 6 апреля на карантине в нашем городе было 178 горожан, из них 52 ребенка. Заболевших коронавирусом в Бердске нет.

В Бердске закрыты салоны красоты, кафе и рестораны перешли на режим доставки. Магазины непродовольственных товаров, в большинстве, не работают в карантин.

Бердчанка Ирина Иванова вышла за пряжей, магазин закрыт.

— Скоро ребенок родится у сестры, поэтому вяжу одежду малышу. За продуктами выхожу один раз в два дня. У меня двое детей-дошкольников, поэтому стараемся не выходить из дома,- призналась горожанка.

Берегите себя, сидите дома.

Автор видео Елена Белоусова