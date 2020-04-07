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Плевать на запреты: на видео попали десятки гуляющих по улицам во время режима самоизоляции из-за COVID-19 в Бердске

17:22 07.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Жители массово вышли на улицы. Люди среднего возраста бодрым шагом спешат по делам. Пенсионеры неторопливо прогуливаются в теплую погоду. Гуляют и дети.

Плевать на запреты: на видео попали десятки гуляющих по улицам во время режима самоизоляции из за COVID 19 в Бердске
Горожане массово вышли на улицы
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Плевать на запреты: на видео попали десятки гуляющих по улицам во время режима самоизоляции из за COVID 19 в Бердске

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C вечера 31 марта в Бердске введен режим самоизоляции. Рекомендуется сидеть дома.
Исключения режима самоизоляции также касаются:
— выходов за продуктами и лекарствами в ближайшие магазины и аптеки — подтверждение продукты и чеки, лекарства и чеки.

-выноса мусора — как правило, мусорный бак рядом с домом. Наличие пустого или полного ведра и ваше место жительства.
-выгула домашних животных.

По наблюдениям «Курьер. Среда. Бердск » днем 7 апреля на улицах много людей. Люди среднего возраста бодрым шагом спешат по делам. Пенсионеры неторопливо прогуливаются в теплую погоду.

По данным оперативного штаба Бердска на 7 апреля в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 169 жителей города, из них 50 детей. Напомним, 6 апреля на карантине в нашем городе было 178 горожан, из них 52 ребенка. Заболевших коронавирусом в Бердске нет.
В Бердске закрыты салоны красоты, кафе и рестораны перешли на режим доставки. Магазины непродовольственных товаров, в большинстве, не работают в карантин.

Бердчанка Ирина Иванова вышла за пряжей, магазин закрыт.
— Скоро ребенок родится у сестры, поэтому вяжу одежду малышу. За продуктами выхожу один раз в два дня. У меня двое детей-дошкольников, поэтому стараемся не выходить из дома,- призналась горожанка.

Берегите себя, сидите дома.

Плевать на запреты: на видео попали десятки гуляющих по улицам во время режима самоизоляции из за COVID 19 в Бердске
Плевать на запреты: на видео попали десятки гуляющих по улицам во время режима самоизоляции из за COVID 19 в Бердске
Плевать на запреты: на видео попали десятки гуляющих по улицам во время режима самоизоляции из за COVID 19 в Бердске
Плевать на запреты: на видео попали десятки гуляющих по улицам во время режима самоизоляции из за COVID 19 в Бердске
Плевать на запреты: на видео попали десятки гуляющих по улицам во время режима самоизоляции из за COVID 19 в Бердске

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Часто выходите из дома?

Аноним, 07 апреля 2020 17:38
Леночка, дак это ты сегодня там с телефоном бродила.
Аноним, 07 апреля 2020 18:20
Бессмертные
Аноним, 07 апреля 2020 18:24
Вывод работников на объекты как красная тряпка развязала многим сознание что все прошло и опасность нолевая.Что из подобной авантюры получится никто не знает.Владивосток 8 заболевших,все на карантине,только по СМС пропускам на работу,никаких пробежек,прогулок ,все сидят строго дома.Новосибирск имеет намного больше зараженных,все в открытом доступе,все живут как и год назад-ничего не произошло...Не бывает чудес,вот как это все обернется плачевно узнаем тогда,когда уже будет слишком поздно...О чем думает наш губернатор,как ог ловко срисал на ответственность с себя на руководителей,те на служащих и всё,никто ничего не в курсе...О том что трындец за дверью забыли все.

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