Застрявшим на карантине с «болячками» прилетевшим из Таиланда привез лекарства на дом волонтер Вадим Назимов в Бердске

Он буквально спас 69-летнего бердчанина, страдающего диабетом, его простудившуюся жену. Супружескую пару каждый день навещают полицейские — проверяют соблюдение режима строгой изоляции. Тест на COVID-19 у них возьмут 12 апреля.

Полицейские проверяю соблюдение строго режима сидящими на карантине. Сотрудники МВД сами ходят в масках

У Светланы и Александра, прилетевшие из Таиланда в Бердск в ночь на 3 апреля, сегодня, 9 апреля, отмечают медиану карантина. За неделю, несмотря на строгий режим самоизоляции, им пришлось пообщаться в семью людьми. Это врачи, волонтеры, доставщики продуктов и товаров, а также полицейские. Сотрудники МВД через день проверяют, как прибывшие из-за рубежа соблюдают карантинные условия.

Напомним, что супружеская пара, в основном проживающая в Юго-Восточной Азии, вернулась на родину после того, как российский МИД заявил о закрытии границ и ограничении авиасообщения с другими странами. Супруги сразу же попали под 14-дневный карантин, который,по их словам, строго соблюдают — вообще не выходят из дома. Но по приезде они столкнулись с проблемой: Александру, страдающему диабетом второй группы, нужны лекарства, а Светлану одолел герпес и простуда, которые тоже хотелось вылечить побыстрее. Они столкнулись с тем, что доставку медикаментов на дом в Бердске невозможно заказать.

— Ни одна бердская аптека не доставляет лекарства на дом. В такой ситуации единственное, что мы можем сделать — это нарушить изоляционный режим и выйти. Мы не будем этого делать, — категорична Светлана. — В Бердске вообще не готовы встретить эпидемию, хотя бы по тому, что не доставки лекарств из аптек. Это провал. Коронавирусным больным придется самим идти в аптеки. Тогда мы получим всплеск. По сути нас толкают на нарушение. Одними волонтерами проблему не решить, должна быть государственная система.

Есть ли у супругов коронавирус, пока неизвестно. Анализ возьмут только на 10-й день — 12 или 13 апреля. Еще пара дней уйдет на тестирование. Светлана надеется, что у них COVID-19 нет. Но они намерены сидеть дома безвылазно положенные 14 дней, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Поэтому позвонили волонтеру Вадиму Назимову, который 8 апреля привез им нужные лекарства.

— Теперь мы чувствуем себя гораздо лучше, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана сегодня, 9 апреля. — Все получилось великолепно. Нам помог Вадим Назимов. Как только поступили лекарства по нашему заказу в аптеку, он туда подъехали и забрал по нашему звонку фармацевту. Через 15 минут мы уже начали лечится. Большое ему спасибо. Он нас спас.

Александру дают препараты без рецепта, поскольку его данные как постоянно нуждающегося в определенных препаратах по назначению врача есть в аптеке. Он в специальных списках.

— Вадим был в маске, поставил лекарства у дверей. Мы забрали, когда услышали, что он уехал на лифте. Мы все обработали антисептиком. Как и еду, которую заказали в магазине, и новый пылесос. Оплатили по карте. Курьер, привезший пылесос, был без маски. Единственный из тех, кто к нами приходил. Сказал, мол, к нему зараза не прилипает, чем нас очень удивил, — отметила Светлана.

Она заявила, что после результата тестов на COVID-19, которые будут, надеется, отрицательными, готова отблагодарить Вадима Назимова:



— Если он будет нуждаться в помощи, если, не дай бог окажется на карантине или самоизоляции, он может на нас рассчитывать.

Главный врач бердской ЦГБ Алла Дробинская, по словам Светланы, предложила помощь в дальнейшем в получении бесплатных лекарств от диабета. Но это будет после того, как снимут карантин, поскольку Александру нужно будет идти на прием к врачу.

— Доставкой лекарств ЦГБ занимается только тем, кто из больницы. А аптеками они не занимаются. Я стою на учете с 2018 года. Спросил тогда о льготных лекарствах, сказали, что то ли денег нет, то ли медикаменты не выделяли. Но в других регионах диабетикам препараты дают бесплатно. Я за своей счет покупаю то, что прописал врач. Дорого получается: упаковка одного препарата стоит 850 рублей, их надо на месяц две, второй препарат подешевле — 250 рублей на месяц. Вот такие расходы. Было бы хорошо, если бы по договору с больницей я бы забирал препараты в ближайшей аптеке каждый месяц, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» Александр.

Поскольку его семья большую часть времени проводит за рубежом, он закупает лекарств сразу на полгода. Но Алла Дробинская пообещала посодействовать.

Волонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в Бердске. Если кому-нибудь из этих людей нужна его помощь, то звоните по телефону +79138915939. Других людей, просьба не беспокоить.