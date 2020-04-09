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Выписали восьмого пациента после лечения COVID-19 в Новосибирской области

21:08 09.04.2020 Фото: Nso.ru
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Под медицинским наблюдением остаются 3158 жителей региона. Карантин в настоящий момент окончен для 7005 человек.

Выписали восьмого пациента после лечения COVID 19 в Новосибирской области
Выписан восьмой пациент с коронавирусом в Новосибирске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Выписали восьмого пациента после лечения COVID 19 в Новосибирской области

Скворцова: пик коронавируса наступит через 10-14 дней в РоссииВыписали восьмого пациента после лечения COVID-19 в Новосибирской областиЕщё 555 новостей

По данным оперативного штаба по состоянию на 19 часов 9 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», три из пяти последних случаев привезли из Турции, Таиланда и Москвы.

Ещё у одного пациента с COVID-19 контрольные пробы отрицательные. Сегодня его выписали из инфекционной больницы. Всего в Новосибирске выздоровело 8 пациентов с коронавирусом.

Под медицинским наблюдением остаются 3158 жителей области. Карантин в настоящий момент окончен для 7005 человек.

За прошедшие сутки ОРВИ и гриппом в регионе заболели 1882 человека. Госпитализирован с такими диагнозами – 31 человек.

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Выписали восьмого пациента после лечения COVID-19 в Новосибирской области