Выписали восьмого пациента после лечения COVID-19 в Новосибирской области

Под медицинским наблюдением остаются 3158 жителей региона. Карантин в настоящий момент окончен для 7005 человек.

Выписан восьмой пациент с коронавирусом в Новосибирске

По данным оперативного штаба по состоянию на 19 часов 9 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», три из пяти последних случаев привезли из Турции, Таиланда и Москвы.

Ещё у одного пациента с COVID-19 контрольные пробы отрицательные. Сегодня его выписали из инфекционной больницы. Всего в Новосибирске выздоровело 8 пациентов с коронавирусом.

Под медицинским наблюдением остаются 3158 жителей области. Карантин в настоящий момент окончен для 7005 человек.

За прошедшие сутки ОРВИ и гриппом в регионе заболели 1882 человека. Госпитализирован с такими диагнозами – 31 человек.