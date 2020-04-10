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Каждый день в гостях полиция: Как провела 14 дней самоизоляции прилетевшая из Таиланда с семьей туристка из Бердска

12:00 10.04.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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В последний день карантина полицейский объявил, что утром бердчане смогут покинуть стены квартиры. И отметил, что теперь им придется выполнять правила самоизоляции, введенной в городе, иначе получат штраф.

Каждый день в гостях полиция: Как провела 14 дней самоизоляции прилетевшая из Таиланда с семьей туристка из Бердска
Хотя бердская семья провела на карантине две недели, она продолжит соблюдать правила самоизоляции, распространенные на всех горожан
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Каждый день в гостях полиция: Как провела 14 дней самоизоляции прилетевшая из Таиланда с семьей туристка из Бердска

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Последний день находится на карантине по коронавирусу семья с двумя маленькими детьми, прибывшая в конце марта из Таиланда в Бердск.

— Самое первое, что я сделаю утром 9 апреля, так это выйду на улицу и вздохну полной грудью, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 8 апреля бердчанка Татьяна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», семья бердчан с двумя маленькими детьми отдыхала в марте в Таиланде. В Азию они улетели, когда в России еще не было случаев заболевания коронавирусом. В Таиланде же тогда все только начиналось. Время они провели чудесно и даже не боялись подхватить коронавирус — настолько серьезно в стране была организована профилактика страшной инфекции. Везде бесплатные антисептики. Нет дефицита в масках, купить их можно было как в аптеках, так и в супермаркетах. Но когда вернулись в Россию — появился страх. Их, как говорили бердчане, просто отпустили в свободное плавание, толком ничего не объяснив. Приехав домой, бердчане сразу же открыли больничные листы на портале госуслуг и самоизолировались от окружающих. Проявили гражданскую сознательность. Все пять дней, пока семья Татьяны находилась на карантине, к ним приходили врачи и медсестры. Проводили осмотр, измеряли температуру. Навещала и сотрудник Роспотребнадзора в защитном костюме. Привозила документы о карантине на подпись. Таня целыми днями готовила, убирала, стирала и занималась уроками со старшим сыном. Продукты из магазина к дверям квартиры приносила мама Татьяны. Дети плакали и просились на улицу.

По коронавирусу анализы отрицательные

Организация, где работает Татьяна, из-за резкого сокращения клиентов, перешла на сокращенную рабочую неделю — теперь сотрудники будут выходить на работу три раза в неделю. Поэтому трудовая деятельность Татьяны после карантина начнется не 9, а 10 апреля.

Анализы на коронавирус взяли у всех членов семьи 4 апреля. Результат — отрицательный.

— Уже четвертый день к нам приходят полицейские. Проверяют, не нарушаем ли мы режим. Проверяют прямо по списку. Открываем дверь, полицейский спрашивает каждого, кто есть кто. Все дома. Сегодня сотрудник охраны правопорядка предупредил, что 8 апреля последний день карантина и на следующий день мы можем выходить в магазин и аптеку. Но режим самоизоляции теперь касается всех жителей. Сказал, что будут штрафовать, если будем передвигаться бесцельно по городу без справки.

Нет обратной связи с учителем

По словам Татьяны, время, проведенное на самоизоляции, показало, насколько сложно заниматься ребенку на дистанционном обучении.

— Связи с учителем никакой, обратной связи никакой. На дневник.ру и учи.ру выгружают задания, чтобы дети их выполняли. Если это на учи. ру, то автоматически все отображается, никому ничего не надо отправлять. На дневнике.ру ребенок должен выполнить задание, сфотографировать его, там же загрузить эту фотографию. Все эти порталы виснут бесконечно, просто невозможно работать. Мы занимаемся уроками целый день. Причем, на родителей возложена обязанность все ребенку рассказывать и объяснять. Получается не удаленная система, а домашнее обучение. Родители занимаются образованием своих детей. Я все время на самоизоляции занималась уроками с перерывами на поесть и поиграть, — отметила бердчанка.

Татьяна сейчас опасается, что когда она выйдет на работу, с ребенком некому будет заниматься уроками. Бабушка, которая будет сидеть с детьми, ничего не смыслит в компьютерах. И это большая проблема.

Бердчанка считает, что школам можно было поступить следующим образом: выдать задание на неделю, хотя бы дважды в неделю родители могли бы привезти в школу тетради, чтобы учитель проверил их, сделал какие-то замечания и обязательно наладил бы с родителями обратную связь.

— И еще я поняла, что мой ребенок, отучившись три четверти, не получил в школе никаких знаний. Разве что научился читать. Всему остальному я учу его заново.

На улице — зараза

Дети Татьяны уже не просятся на улицу. Для этого им пришлось сказать правду об опасности, которая может подстерегать даже во дворе дома. Эту правду еще подкрепили приходившие в квартиру врачи, специалист Роспотребнадзора, причем, в защитном костюме, а также полицейские.

Дети ждут, когда придет бабушка

И дети, и бабушка ждут не дождутся, когда закончится карантин — они очень соскучились друг по другу. Поэтому первый гость, который придет в их дом — это будет бабушка. Она станет и единственным человеком, который будет вхож в их дом, уверена Татьяна.

— Я про свою семью знаю, что мы здоровы на 100%. Это подтвердили анализы. Поэтому никаких гостей, никаких походов по городу, разве что выйдем подышим возле дома воздухом и больше никаких передвижений. Ни по магазинам, ни в центр, никуда. Правда, у нас есть возможность сесть в машину и выехать куда-нибудь в лес, на берег и погулять там, — пояснила Татьяна.

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От редакции

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Гость, 09 апреля 2020 09:20
Хоть кто-то, из вернувшихся из-за границ, проявил сознательность
Аноним, 09 апреля 2020 09:28
Когда поехала в Тай,не думала,что ребенок учится в школе и ничего не умеет.Браво,мамаша
Аноним, 09 апреля 2020 10:14
А почему пишите, что на карантин они были 5дней? А где они были остальные 9 дней? И ещё, удивляют мамашки, которые прутся с детьми во время учебного года отдыхать, потому что устали и путёвки за 1руб.20коп., а потом школа и учитель виноваты, что дети только читать умеют... А остальные дети в классе тоже только читать научились? Сомневаюсь... Научитесь заниматься своими детьми, их воспитанием и улеляйте сам им время, а не на бабушек надейтесь! Бабушки своих детей воспитали, теперь ваша очередь воспитывать своих детей! А то на посещение соляриев, депиляции, маникбров-пеликбров и т.д. время есть, а на собственных детей нет. Правильно говорят, что дядя Путин расповпдил мамашек, поэтому они детей рожают ради пособий и мат.капитала.
Аноним, 09 апреля 2020 11:08
Если они в конце марта появились в Бердске, а 8 апреля- конец карантина, то никак не 5 дней, а больше
Аноним, 09 апреля 2020 10:32
Главное все здоровы!Хороший урок для многих, выводы сделают сами.
Аноним, 09 апреля 2020 11:48
"Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», семья бердчан с двумя маленькими детьми отдыхала в марте в Таиланде. В Азию они улетели, когда в России еще не было случаев заболевания коронавирусом. В Таиланде же тогда все только начиналось."

Давайте посчитаем, вернулась семья в последних числах марта верно? Минус две недели получаем, что в Таиланд они вылетали 5-10 марта, верно? Теперь читаем уважаемый сайт России про появление короновируса в Таиланде ещё 13 ЯНВАРЯ 2020 года! Вы вы поехали туда спустя аж два месяца, дождавшись самого пика эпидемии??? "В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января"
https://tass.ru/obschestvo/8187429
Или вам было плевать и вы ехали в эпицентр короночумы специально?
Аноним, 09 апреля 2020 13:40
отдыхали они не две недели - а около четырех недель
вернулись вроде 29 марта. а уехали до начала заболеваний - значит до 2 марта
у нас не было. а там только начиналось- видать поехали. чтобы к нам привести...
Аноним, 09 апреля 2020 17:08
Что это меняет? Они не читают газет? Не слушают телевизор? Им не хватило два месяца на чтение новостей про страну следования даже по интернету? Или они всё знали , но шли до конца?
Аноним, 10 апреля 2020 03:49
Тем, кто вопит "Куда они попёрлись, они что, не читают газет", скажу, во-первых, что задним умом все крепки, во-вторых, до сих пор некоторые кукарекают "да это обычный гриБ, чотакова", а месяц-полтора назад степень опасности тем более не была до конца ясна.
zizou, 10 апреля 2020 12:20
Правда, у нас есть возможность сесть в машину и выехать куда-нибудь в лес, на берег и погулять там, — пояснила Татьяна.
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да? а так можно? точно?

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