Каждый день в гостях полиция: Как провела 14 дней самоизоляции прилетевшая из Таиланда с семьей туристка из Бердска

В последний день карантина полицейский объявил, что утром бердчане смогут покинуть стены квартиры. И отметил, что теперь им придется выполнять правила самоизоляции, введенной в городе, иначе получат штраф.

Хотя бердская семья провела на карантине две недели, она продолжит соблюдать правила самоизоляции, распространенные на всех горожан

Последний день находится на карантине по коронавирусу семья с двумя маленькими детьми, прибывшая в конце марта из Таиланда в Бердск.

— Самое первое, что я сделаю утром 9 апреля, так это выйду на улицу и вздохну полной грудью, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 8 апреля бердчанка Татьяна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», семья бердчан с двумя маленькими детьми отдыхала в марте в Таиланде. В Азию они улетели, когда в России еще не было случаев заболевания коронавирусом. В Таиланде же тогда все только начиналось. Время они провели чудесно и даже не боялись подхватить коронавирус — настолько серьезно в стране была организована профилактика страшной инфекции. Везде бесплатные антисептики. Нет дефицита в масках, купить их можно было как в аптеках, так и в супермаркетах. Но когда вернулись в Россию — появился страх. Их, как говорили бердчане, просто отпустили в свободное плавание, толком ничего не объяснив. Приехав домой, бердчане сразу же открыли больничные листы на портале госуслуг и самоизолировались от окружающих. Проявили гражданскую сознательность. Все пять дней, пока семья Татьяны находилась на карантине, к ним приходили врачи и медсестры. Проводили осмотр, измеряли температуру. Навещала и сотрудник Роспотребнадзора в защитном костюме. Привозила документы о карантине на подпись. Таня целыми днями готовила, убирала, стирала и занималась уроками со старшим сыном. Продукты из магазина к дверям квартиры приносила мама Татьяны. Дети плакали и просились на улицу.

По коронавирусу анализы отрицательные

Организация, где работает Татьяна, из-за резкого сокращения клиентов, перешла на сокращенную рабочую неделю — теперь сотрудники будут выходить на работу три раза в неделю. Поэтому трудовая деятельность Татьяны после карантина начнется не 9, а 10 апреля.

Анализы на коронавирус взяли у всех членов семьи 4 апреля. Результат — отрицательный.

— Уже четвертый день к нам приходят полицейские. Проверяют, не нарушаем ли мы режим. Проверяют прямо по списку. Открываем дверь, полицейский спрашивает каждого, кто есть кто. Все дома. Сегодня сотрудник охраны правопорядка предупредил, что 8 апреля последний день карантина и на следующий день мы можем выходить в магазин и аптеку. Но режим самоизоляции теперь касается всех жителей. Сказал, что будут штрафовать, если будем передвигаться бесцельно по городу без справки.

Нет обратной связи с учителем

По словам Татьяны, время, проведенное на самоизоляции, показало, насколько сложно заниматься ребенку на дистанционном обучении.

— Связи с учителем никакой, обратной связи никакой. На дневник.ру и учи.ру выгружают задания, чтобы дети их выполняли. Если это на учи. ру, то автоматически все отображается, никому ничего не надо отправлять. На дневнике.ру ребенок должен выполнить задание, сфотографировать его, там же загрузить эту фотографию. Все эти порталы виснут бесконечно, просто невозможно работать. Мы занимаемся уроками целый день. Причем, на родителей возложена обязанность все ребенку рассказывать и объяснять. Получается не удаленная система, а домашнее обучение. Родители занимаются образованием своих детей. Я все время на самоизоляции занималась уроками с перерывами на поесть и поиграть, — отметила бердчанка.

Татьяна сейчас опасается, что когда она выйдет на работу, с ребенком некому будет заниматься уроками. Бабушка, которая будет сидеть с детьми, ничего не смыслит в компьютерах. И это большая проблема.

Бердчанка считает, что школам можно было поступить следующим образом: выдать задание на неделю, хотя бы дважды в неделю родители могли бы привезти в школу тетради, чтобы учитель проверил их, сделал какие-то замечания и обязательно наладил бы с родителями обратную связь.

— И еще я поняла, что мой ребенок, отучившись три четверти, не получил в школе никаких знаний. Разве что научился читать. Всему остальному я учу его заново.

На улице — зараза

Дети Татьяны уже не просятся на улицу. Для этого им пришлось сказать правду об опасности, которая может подстерегать даже во дворе дома. Эту правду еще подкрепили приходившие в квартиру врачи, специалист Роспотребнадзора, причем, в защитном костюме, а также полицейские.

Дети ждут, когда придет бабушка

И дети, и бабушка ждут не дождутся, когда закончится карантин — они очень соскучились друг по другу. Поэтому первый гость, который придет в их дом — это будет бабушка. Она станет и единственным человеком, который будет вхож в их дом, уверена Татьяна.

— Я про свою семью знаю, что мы здоровы на 100%. Это подтвердили анализы. Поэтому никаких гостей, никаких походов по городу, разве что выйдем подышим возле дома воздухом и больше никаких передвижений. Ни по магазинам, ни в центр, никуда. Правда, у нас есть возможность сесть в машину и выехать куда-нибудь в лес, на берег и погулять там, — пояснила Татьяна.