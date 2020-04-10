Вырезали печень умирающему и пересадили другому: 24 жителям спасло жизнь посмертное донорство в регионе и Бердске

Пересадка органов предназначена для спасения жизни

Скольким людям пересадили органы от умерших доноров? Скольким людям отдали свои органы родные? Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков. Напомним, Александр Юрьевич рассказывал, что многие люди обречены на постоянное лечение, а иногда даже на смерть. Операций по пересадке органов проводится катастрофически мало. Стали донорами после смерти за последние три года в Новосибирской области 61 человек. Из них из Бердска ни одного не было донора, и один был из Искитима. «Курьер. Среда. Бердск» запустил серию материалов о пересадке органов — «Спаси меня, донор».

Итак, скольким жителям пересадили органы? Они не все остаются жить в нашем регионе, отметил Александр Быков. Многие продолжают лечение, а некоторые умирают. Переживших трансплантацию от посмертных и живых доноров в 2017 году в регионе было 48 человек (это без учета трансплантации сердца), в 2018 году – 50 человек, в 2019 – 61, в 2020 – 12. За последние три года пересадили органы 7 жителям Искитима и двоим жителям Бердска.

Всего в Бердске с пересаженными органами живет 24 человека. В Искитиме таких 18 человек. В списке ожидания трансплантации сейчас находятся 124 пациента в регионе (из них четверо детей). Из них 5 человек из Бердска и 10 — из Искитима.

Доктор напомнил о том, что «все мы ходим под Богом», и что в любое время с каждым из нас может случиться несчастье, кому-то может понадобиться трансплантация, а кто-то может стать и посмертным донором, ведь и те и другие: это такие же люди, как и мы все. Свое мнение жители, могут ли у них изъять органы после смерти, могут написать на бумаге и вложить в паспорт. В рамках нового законопроекта о донорстве будет создана федеральная база. Туда граждане смогут внести свое разрешение или отказ, а пока такой базы нет.

Как врачи определяют, что человек может стать донором, какие органы могут быть пересажены – на эти вопросы ответили хирурги-трансплантологи. Читайте продолжение в ближайшее время.