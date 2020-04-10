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На лимоны за 449 рублей пожаловалась в прокуратуру и антимонопольную службу власть Бердска

15:45 10.04.2020, Галина Панчева Фото: Галина Панчева
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Чиновники проверили цены в сетевых супермаркетах и торговых точках. Продавцы объясняли сложившуюся ситуацию ростом оптовых цен. Поставки лимонов из-за границы приостановлены.

На лимоны за 449 рублей пожаловалась в прокуратуру и антимонопольную службу власть Бердска
По словам Жанны Шуровой, ажиотаж возник из-за того, что бердчане верят в то, что лимоны и имбирь спасают от коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
На лимоны за 449 рублей пожаловалась в прокуратуру и антимонопольную службу власть Бердска

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Проверила цены на лимоны в супермаркетах и магазинах власть Бердска.

— В России лимоны импортируют из-за границы: Турции, Аргентины, ЮАР. Поставщики из-за закрытых границ не уверены, что товар дойдет до покупателя, поэтому все переключились на внутренний рынок. В связи с этим дорожает логистика, снижаеются разгрузки от стран-поставщиков — все это влияет на ценовую политику на лимоны. Поэтому она зависит от оптовых цен товара, которые приобретают поставщики на внутреннем рынке. По сетевому ритейлу ситуацию по сложившейся цене лимонов на территории в Бердске озвучили в минпромторге. Они будут решать этот вопрос по своей линии. По ценовой политике в Бердске мы мониторим все магазины, где какая цена сложилась, и смотрим, какая закупочная цена была изначально. Чтобы повлиять на ценовую политику, чтобы не было не обоснованного роста. Данная ситуация доведена до прокуратуры области и федеральной антимонопольной службы. Вопрос держится на контроле, — сообщила 10 апреля вице-мэр по экономическим вопросам Жанна Шурова.

Подобная ситуация сложилась и с имбирем. Это также импортируемый продукт, зависящий от логистических перевозок, отметила Шурова.

Ажиотаж возник от того, что люди считаю, что лимоны и имбирь эффективное средство от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения официальной информации по этому вопросу не дала и не подтвердила, подчеркнула Жанна Сергеевна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в пандемию коронавируса горожане делились в соцсетях фотографиями заоблачных ценников на лимоны и имбирь. 8 апреля «Курьер. Среда. Бердск» выяснил, где продается и сколько стоит столь популярный цитрус и имбирь. Оказалось цена варьировалась от 149 до 449 рублей. Причем, раскупают их чуть ли не коробками.

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