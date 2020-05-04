04.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Не нарушаем: Проверяли два раза полицейские после жалоб бердчан на работу в самоизоляцию фитнес-центр на ул. Ленина в Бердске

19:17 04.05.2020, Алена Романцова Фото: pixabay.com
2 0

Нарушений выявлено не было. «Давайте начнём с того, что под такую статью можно написать на весь Бердск», заявила «Курьер. Среда. Бердск» директор клуба Кристина Филатова.

Не нарушаем: Проверяли два раза полицейские после жалоб бердчан на работу в самоизоляцию фитнес центр на ул. Ленина в Бердске
Фитнес-центрам нельзя работать в самоизоляцию
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Не нарушаем: Проверяли два раза полицейские после жалоб бердчан на работу в самоизоляцию фитнес центр на ул. Ленина в Бердске

Если у вас нет денег на продукты и лекарства на самоизоляции в Бердске: позвоните и вам поможет волонтер Вадим НазимовПоднялась на 25-е место по заболевшим COVID-19 за сутки на 4 мая Новосибирская область среди регионов РоссииЕщё 982 новостей

Проверяли два раза фитнес-центр TARGET после жалоб бердчан на работу в самоизоляцию. Нарушений выявлено не было, заявила «Курьер. Среда. Бердск» директор клуба Кристина Филатова вечером 1 мая. Напомним, бердчанка Ксения пожаловалась на то, что клуб на ул. Ленина работает по предварительной записи и нарушает самоизоляцию.

— У нас вчера было 2 проверки, нарушений выявленных со стороны органов МВД не было, занятия не проводятся. Проверяли зал в разное время, никого обнаружено не было. У нас везде стоят посты (в соцсетях — прим. авт.), что мы на карантине и абонементы всем заморожены. Расписание готовилось новое, ожидали открытия, как и все фитнесс центры Бердска. В студию я заезжаю постоянно, проверяю все ли в порядке там. Давайте начнём с того, что под такую статью можно написать на весь Бердск, — отметила Кристина 1 мая.

Напомним, губернатор региона определил перечень организаций, которым запрещено работать в самоизоляцию.

В официальной группе в социальной сети в Контакте клуба TARGET опубликована информация о расписании занятий групп от 13 апреля. Уже в это время таким организациям, как фитнес-центры было запрещено работать.

Заместитель руководителя штаба по противодействию распространения коронавируса в Бердске Жанна Шурова рассказывала «Курьер. Среда. Бердск», что в штабе в курсе ситуации. Фитнес-центр сейчас проверяют.

— Они не имеют права работать, информация направлена в полицию. В случае подтверждения осуществления деятельности, будет составлен протокол, — сказала Жанна Сергеевна 1 мая.

Отметим, что «Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос в главное управление МВД по Новосибирской области, чтобы узнать проводятся ли проверки организаций в городе на соблюдение постановления губернатора региона. У многих горожан складывается впечатление, что те компании, которым запрещено работать, продолжают свою деятельность. Читайте продолжение в ближайшее время.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Работает весь Бердск?

Аноним, 04 мая 2020 20:22
прошло 3 дня от «да чёт кашляю и одышка, когда в туалет хожу» до смерти. Три дня. 37 лет. Сопутствующей патологии как таковой нет. Крепкий молодой мужчина. И это при том, что мы ему пытались помочь и всеми усилиями старались избежать трагического финала. Без ИВЛ это были бы сутки.

https://pikabu.ru/story/zapiski_anesteziologareanimatologa_chast_6_7421785?utm_medium=social&utm_term=7421785&utm_source=tgmain&utm_campaign=longread&utm_content=people
Ольга, 04 мая 2020 20:43
Да у нас у многих, если смотреть в медкарту, патологий нет. потому как диагностики никакой. Да и многих мужчин, тем более молодых, в больницу арканом не затащишь, чтобы диагностировать вовремя. А когда вскрывают, чего только не находят.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Резко упал рубль к доллару и евро из-за нового падения цен на нефть
21:00 04-05-2020
Резко упал рубль к доллару и евро из-за нового падения цен на нефть
БердскКогда потеплеет в Сибири после шторма и снега в мае? И Бердске тоже
20:56 04-05-2020
Когда потеплеет в Сибири после шторма и снега в мае? И Бердске тоже
Взорвать самолет рейса "Москва-Екатеринбург" угрожает неизвестный. Экипаж подал сигнал тревоги
20:50 04-05-2020
Взорвать самолет рейса
БердскДожди с сильным ветром сохранятся в Бердске 5 мая
20:43 04-05-2020
Дожди с сильным ветром сохранятся в Бердске 5 мая
Умер 30-летний врач-травматолог от COVID-19 в Хакасии
20:33 04-05-2020
Умер 30-летний врач-травматолог от COVID-19 в Хакасии
Бердск75 дней до Победы: Шура, почему письма нету, пишите мне чаще
20:30 04-05-2020
75 дней до Победы: Шура, почему письма нету, пишите мне чаще
БердскЕсли у вас нет денег на продукты и лекарства на самоизоляции в Бердске: позвоните и вам поможет волонтер Вадим Назимов 15
20:17 04-05-2020
Если у вас нет денег на продукты и лекарства на самоизоляции в Бердске: позвоните и вам поможет волонтер Вадим Назимов
Как оплатят больничный с 1 апреля по 31 декабря 2020 года в России?
20:13 04-05-2020
Как оплатят больничный с 1 апреля по 31 декабря 2020 года в России?
Новосибирская область остается на третьем месте, здесь 24,5 случаев на 100 тысяч человек в СФО
20:11 04-05-2020
Новосибирская область остается на третьем месте, здесь 24,5 случаев на 100 тысяч человек в СФО
Поднялась на 25-е место по заболевшим COVID-19 за сутки на 4 мая Новосибирская область среди регионов России
20:05 04-05-2020
Поднялась на 25-е место по заболевшим COVID-19 за сутки на 4 мая Новосибирская область среди регионов России