Не нарушаем: Проверяли два раза полицейские после жалоб бердчан на работу в самоизоляцию фитнес-центр на ул. Ленина в Бердске

Нарушений выявлено не было. «Давайте начнём с того, что под такую статью можно написать на весь Бердск», заявила «Курьер. Среда. Бердск» директор клуба Кристина Филатова.

Фитнес-центрам нельзя работать в самоизоляцию

Проверяли два раза фитнес-центр TARGET после жалоб бердчан на работу в самоизоляцию. Нарушений выявлено не было, заявила «Курьер. Среда. Бердск» директор клуба Кристина Филатова вечером 1 мая. Напомним, бердчанка Ксения пожаловалась на то, что клуб на ул. Ленина работает по предварительной записи и нарушает самоизоляцию.

— У нас вчера было 2 проверки, нарушений выявленных со стороны органов МВД не было, занятия не проводятся. Проверяли зал в разное время, никого обнаружено не было. У нас везде стоят посты (в соцсетях — прим. авт.), что мы на карантине и абонементы всем заморожены. Расписание готовилось новое, ожидали открытия, как и все фитнесс центры Бердска. В студию я заезжаю постоянно, проверяю все ли в порядке там. Давайте начнём с того, что под такую статью можно написать на весь Бердск, — отметила Кристина 1 мая.

Напомним, губернатор региона определил перечень организаций, которым запрещено работать в самоизоляцию.

В официальной группе в социальной сети в Контакте клуба TARGET опубликована информация о расписании занятий групп от 13 апреля. Уже в это время таким организациям, как фитнес-центры было запрещено работать.

Заместитель руководителя штаба по противодействию распространения коронавируса в Бердске Жанна Шурова рассказывала «Курьер. Среда. Бердск», что в штабе в курсе ситуации. Фитнес-центр сейчас проверяют.

— Они не имеют права работать, информация направлена в полицию. В случае подтверждения осуществления деятельности, будет составлен протокол, — сказала Жанна Сергеевна 1 мая.

Отметим, что «Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос в главное управление МВД по Новосибирской области, чтобы узнать проводятся ли проверки организаций в городе на соблюдение постановления губернатора региона. У многих горожан складывается впечатление, что те компании, которым запрещено работать, продолжают свою деятельность. Читайте продолжение в ближайшее время.