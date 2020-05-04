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Новый район с заболевшими COVID-19 появился 4 мая на карте Новосибирской области. Всего 681 человек заражен коронавирусом в регионе

22:24 04.05.2020 Фото: pexels
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К спискам охваченных коронавирусной инфекцией территорий области добавился Чулымский район. Теперь их 17. Пациенты лежат в стационарах Новосибирска, Черепанова, Сузуна, Карасука и Маслянина.

Новый район с заболевшими COVID 19 появился 4 мая на карте Новосибирской области. Всего 681 человек заражен коронавирусом в регионе
В Чулымском районе НСО выявили коронавирус
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Новый район с заболевшими COVID 19 появился 4 мая на карте Новосибирской области. Всего 681 человек заражен коронавирусом в регионе

Новый район с заболевшими COVID-19 появился 4 мая на карте Новосибирской области. Всего 681 человек заражен коронавирусом в регионеВылечились от коронавируса еще 29 человек на вечер 4 мая в Новосибирской областиЕщё 984 новостей

Еще 29 человек с коронавирусом выздоровели в Новосибирской области, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По данным оперативного штаба на 21 час 4 мая в Новосибирской области зарегистрирован 681 случай заражения COVID-19. Из них 179 пациентов выздоровели, скончались 9 человек.

Коронавирусная инфекция впервые зафиксирована в Чулымском районе.

1824 человека находятся под медицинским наблюдением. Для 12 437 жителей региона карантин завершен.

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 222 случая ОРВИ и гриппа, госпитализированы 44 человека.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 4 мая в Бердске госпитализированы ещё 2 новых пациента с положительным COVID-19 по постановлению Роспотребнадзора. Отрабатываются контактные лица для обеспечения медицинского наблюдения. В Бердске 9 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекции, 1 пациент выписан.

По данным оперативного штаба на 4 мая в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 56 жителей города, из них 11 детей. Всего медицинскими работниками проведено 680 обследований на выявление коронавируса, за сутки 0.

По данным оперативного штаба на утро 4 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусую инфекцию выявили у 61 человека. 2 человека скончались: женщина 55 лет и мужчина 61 год. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 36 пациентов, на ИВЛ – 12 человек. В детскую больницу №3 госпитализирован 91 ребенок с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 711, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 3 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 3 – в Сузунскую, 1 – в Карасукскую и 1 пациент – в Маслянинскую ЦРБ. Всего в регионе провели 41 406 тестов на коронавирус.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», днем понедельника больные выявлены в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Барабинске, Тогучине, поселке Краснообск. Кроме того, коронавирусная инфекция обнаружена в 10 районах региона: Новосибирский, Черепановский, Здвинский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Усть-Таркский, Ордынский и Сузунский районы. И вот теперь территорий, охваченных коронавирусом в регионе стало больше — всего 17.

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