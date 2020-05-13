Как будут выплачивать 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет от Путина в Новосибирской области и Бердске?

Об этом 14 мая расскажут глава регионального минтруда Ярослав Фролов и управляющий областным отделением Пенсионного фонда РФ по Александр Терепа — по итогам обращения президента о новых мерах поддержки семей с детьми в условиях коронавируса.

Брифинг пройдет в правительстве НСО

В четверг, 14 мая, пройдет брифинг о мерах социальной поддержки семей с детьми в условиях противодействия коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов и управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области Александр Терепа расскажут о реализации мер поддержки семей по итогам обращения президента РФ.

Брифинг пройдет в региональном правительстве в 14.30 с соблюдением санитарной дистанции и мер защиты, указали организаторы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 11 мая Владимир Путин озвучил новые меры поддержки российских семей с детьми.В частности на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет разово выплатят по 10 тыс. рублей, независимо от дохода семьи.