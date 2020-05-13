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Как будут выплачивать 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет от Путина в Новосибирской области и Бердске?

21:01 13.05.2020 Фото: Nso.ru
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Об этом 14 мая расскажут глава регионального минтруда Ярослав Фролов и управляющий областным отделением Пенсионного фонда РФ по Александр Терепа — по итогам обращения президента о новых мерах поддержки семей с детьми в условиях коронавируса.

Как будут выплачивать 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет от Путина в Новосибирской области и Бердске?
Брифинг пройдет в правительстве НСО
Сюжет: Все пособия Путина
Как будут выплачивать 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет от Путина в Новосибирской области и Бердске?

Как будут выплачивать 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет от Путина в Новосибирской области и Бердске?Как подать заявление на posobie16.gosuslugi​​​.ru на выплату в 10 000 рублей на детей с 3 до 16 лет: Пошаговая инструкцияЕщё 71 новостей

В четверг, 14 мая, пройдет брифинг о мерах социальной поддержки семей с детьми в условиях противодействия коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов и управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области Александр Терепа расскажут о реализации мер поддержки семей по итогам обращения президента РФ.

Брифинг пройдет в региональном правительстве в 14.30 с соблюдением санитарной дистанции и мер защиты, указали организаторы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 11 мая Владимир Путин озвучил новые меры поддержки российских семей с детьми.В частности на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет разово выплатят по 10 тыс. рублей, независимо от дохода семьи.

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