Шойгу: Специальные армейские силы бросили на борьбу с коронавирусом в регионах России

На фондах военных госпиталей в 15 регионах построено 16 многофункциональных медицинских центров. Их возможности позволят одновременно оказывать медицинскую помощь 600 пациентам – как военнослужащим, так и гражданскому персоналу.

Открытие медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19 обсудили Путин и Шойгу

Состоялась видеоконференция по случаю открытия в ряде субъектов Российской Федерации многофункциональных медицинских центров Министерства обороны для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией 15 мая. После вступительного слова Владимира Путина доложил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Дословно

-Работа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Вооруженных Силах организована с учетом противоэпидемиологических мероприятий, проводимых в стране. Контроль ее выполнения в воинских частях и организациях осуществляет оперативный штаб Министерства обороны. Хочу сказать, что с 8 мая, уже в течение недели, фактически ежесуточно у нас выздоравливает больше, чем заболевает. Это серьезный успех, и я надеюсь, это приведет или уже привело к тому, что количество инфицированных в Вооруженных Силах с каждыми сутками становится все меньше.

Скорректирована работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации, что позволило в пять раз сократить количество вызываемых в военкомат призывников, при этом установленный план призыва выполняется полностью. Воинские перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты призывников с другими гражданами. Также введен строгий масочный режим, для чего в комиссариаты поставлено более 230 тысяч тест-систем и двух миллиона масок. Все призывники обеспечены средствами защиты и экспресс-тестами. Вновь прибывшие военнослужащие в воинских частях помещаются на двухнедельный карантин.

Наши военные специалисты завершили мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией по Вашему поручению в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине; продолжается работа в Армении.

Сформированы специальные силы и средства Вооруженных Сил для борьбы с распространением коронавируса в регионах нашей страны. Они готовы к применению по Вашему решению.

В настоящее время совместно с правительством Московской области на фондах конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке создан временный центр для лечения больных новой коронавирусной инфекцией на 1 420 мест, в который привлечено свыше 600 медицинских специалистов Вооруженных Сил.

Товарищ Верховный Главнокомандующий, по Вашему поручению на фондах военных госпиталей в 15 регионах – от Калининграда до Камчатки, включая юг страны, в том числе Крым, – построено 16 многофункциональных медицинских центров. Возможности центров позволят одновременно оказывать медицинскую помощь 1 600 пациентам – как военнослужащим, так и гражданскому персоналу. 30 апреля завершено строительство восьми центров, сегодня вводим еще восемь центров: это Калининград, Пушкин (Ленинградская область), Севастополь, Ростов-на-Дону, Омск, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», один госпиталь строят в Новосибирской области. Пока из-за нехватки мест для коронавирусных больных в регионе под инфекционные госпиталя перепрофилируют другие больницы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».