15.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Шойгу: Специальные армейские силы бросили на борьбу с коронавирусом в регионах России

20:05 15.05.2020 Фото: Кремлин.ру
1

На фондах военных госпиталей в 15 регионах построено 16 многофункциональных медицинских центров. Их возможности позволят одновременно оказывать медицинскую помощь 600 пациентам – как военнослужащим, так и гражданскому персоналу.

Шойгу: Специальные армейские силы бросили на борьбу с коронавирусом в регионах России
Открытие медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19 обсудили Путин и Шойгу
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Шойгу: Специальные армейские силы бросили на борьбу с коронавирусом в регионах России

Медики спят на полу? Доплатили по 107 тыс. рублей врачам «коронавирусных» бригад скорой помощи Новосибирска за апрельШойгу: Специальные армейские силы бросили на борьбу с коронавирусом в регионах РоссииЕщё 1167 новостей

Состоялась видеоконференция по случаю открытия в ряде субъектов Российской Федерации многофункциональных медицинских центров Министерства обороны для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией 15 мая. После вступительного слова Владимира Путина доложил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Дословно

-Работа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Вооруженных Силах организована с учетом противоэпидемиологических мероприятий, проводимых в стране. Контроль ее выполнения в воинских частях и организациях осуществляет оперативный штаб Министерства обороны. Хочу сказать, что с 8 мая, уже в течение недели, фактически ежесуточно у нас выздоравливает больше, чем заболевает. Это серьезный успех, и я надеюсь, это приведет или уже привело к тому, что количество инфицированных в Вооруженных Силах с каждыми сутками становится все меньше.

Скорректирована работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации, что позволило в пять раз сократить количество вызываемых в военкомат призывников, при этом установленный план призыва выполняется полностью. Воинские перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты призывников с другими гражданами. Также введен строгий масочный режим, для чего в комиссариаты поставлено более 230 тысяч тест-систем и двух миллиона масок. Все призывники обеспечены средствами защиты и экспресс-тестами. Вновь прибывшие военнослужащие в воинских частях помещаются на двухнедельный карантин.

Наши военные специалисты завершили мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией по Вашему поручению в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине; продолжается работа в Армении.

Сформированы специальные силы и средства Вооруженных Сил для борьбы с распространением коронавируса в регионах нашей страны. Они готовы к применению по Вашему решению.

В настоящее время совместно с правительством Московской области на фондах конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке создан временный центр для лечения больных новой коронавирусной инфекцией на 1 420 мест, в который привлечено свыше 600 медицинских специалистов Вооруженных Сил.

Товарищ Верховный Главнокомандующий, по Вашему поручению на фондах военных госпиталей в 15 регионах – от Калининграда до Камчатки, включая юг страны, в том числе Крым, – построено 16 многофункциональных медицинских центров. Возможности центров позволят одновременно оказывать медицинскую помощь 1 600 пациентам – как военнослужащим, так и гражданскому персоналу. 30 апреля завершено строительство восьми центров, сегодня вводим еще восемь центров: это Калининград, Пушкин (Ленинградская область), Севастополь, Ростов-на-Дону, Омск, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», один госпиталь строят в Новосибирской области. Пока из-за нехватки мест для коронавирусных больных в регионе под инфекционные госпиталя перепрофилируют другие больницы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

После коноравируса госпитали отдадут минздраву?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обращение к Путину записали на видео врачи Кузбасса из-за невыплат за работу с зараженными COVID-19
21:29 15-05-2020
Обращение к Путину записали на видео врачи Кузбасса из-за невыплат за работу с зараженными COVID-19
БердскБуквой Z по 7 человек посадят в аудитории на ЕГЭ выпускников-2020 в Бердске
21:19 15-05-2020
Буквой Z по 7 человек посадят в аудитории на ЕГЭ выпускников-2020 в Бердске
Медики спят на полу? Доплатили по 107 тыс. рублей врачам "коронавирусных" бригад скорой помощи Новосибирска за апрель
21:08 15-05-2020
Медики спят на полу? Доплатили по 107 тыс. рублей врачам
Отменить выплату в $57 млрд ЮКОСу по решению суда в Гааге требует Россия
20:51 15-05-2020
Отменить выплату в $57 млрд ЮКОСу по решению суда в Гааге требует Россия
БердскОбнаружили на теле клеща! Куда обращаться и какие препараты принимать в Бердске
20:35 15-05-2020
Обнаружили на теле клеща! Куда обращаться и какие препараты принимать в Бердске
Чемпионат России по футболу-2020 возобновится 21 июня. Финал Кубка состоится 25 июля
20:26 15-05-2020
Чемпионат России по футболу-2020 возобновится 21 июня. Финал Кубка состоится 25 июля
Выбросил с 4 этажа плачущего внука сожительницы. Очень раздражительному мужчине дали 9 лет тюрьмы в Твери
20:15 15-05-2020
Выбросил с 4 этажа плачущего внука сожительницы. Очень раздражительному мужчине дали 9 лет тюрьмы в Твери
Шойгу: Специальные армейские силы бросили на борьбу с коронавирусом в регионах России
20:05 15-05-2020
Шойгу: Специальные армейские силы бросили на борьбу с коронавирусом в регионах России
Скончался от отравления водкой 8-летния мальчик на Ямале. Сколько выпил до смерти, выясняет СК 1
19:45 15-05-2020
Скончался от отравления водкой 8-летния мальчик на Ямале. Сколько выпил до смерти, выясняет СК
Упавший на дорогу танк попал на видео в Петербурге. Трал перевозил боевую машину на ремонтный завод
19:39 15-05-2020
Упавший на дорогу танк попал на видео в Петербурге. Трал перевозил боевую машину на ремонтный завод