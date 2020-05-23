Заразились COVID-19 в мире 5,2 млн человек на 23 мая. Прирост за сутки — свыше 109 тыс. случаев

Под медицинским наблюдением в целом по России с начала 2020 года находилось 1 133 478 человек, по состоянию на 22 мая под контролем остаются 279 035 россиян.

Умерло 27 человек в Новосибирской области от коронавируса на 23 мая

В мире по состоянию на 23 мая 2020 года зарегистрировано 5 252 517 подтверждённых случаев (прирост за сутки 109 719 случаев; 2,13%), 339 852 летальных исхода (прирост за сутки 3247; 2,35 , сообщил в субботу Роспотребнадзор.

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 22.05.2020 досмотрено 5 383 231 человек, за этот период выявлено 610 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 1 133 478 человек, по состоянию на 22.05.2020 под контролем остаются 279 035 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 538 обсерваторов на 52 028 мест, из них развернуто 325 обсерваторов на 36329 мест, где размещено 15 538 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 22.05.2020 проведено 8 402 747 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области зарегистрировано на 23 мая 2043 зараженных. За последние сутки выявили 83 новых случая. В Бердске диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен 32 пациентам. За сутки к субботе заразились еще два человека — женщины 70 и 84 лет.