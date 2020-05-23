23.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Заразились COVID-19 в мире 5,2 млн человек на 23 мая. Прирост за сутки — свыше 109 тыс. случаев

15:10 23.05.2020 Фото: pexels
0

Под медицинским наблюдением в целом по России с начала 2020 года находилось 1 133 478 человек, по состоянию на 22 мая под контролем остаются 279 035 россиян.

Заразились COVID 19 в мире 5,2 млн человек на 23 мая. Прирост за сутки свыше 109 тыс. случаев
Умерло 27 человек в Новосибирской области от коронавируса на 23 мая
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразились COVID 19 в мире 5,2 млн человек на 23 мая. Прирост за сутки свыше 109 тыс. случаев

Заразившимися COVID-19 под №31 и 32 оказались женщины 70 и 84 лет в Бердске за сутки на 23 маяГде выявили заболевших коронавирусом на полдень 23 мая в Новосибирской области? Плюс один районЕщё 1304 новостей

В мире по состоянию на 23 мая 2020 года зарегистрировано 5 252 517 подтверждённых случаев (прирост за сутки 109 719 случаев; 2,13%), 339 852 летальных исхода (прирост за сутки 3247; 2,35 Заразились COVID 19 в мире 5,2 млн человек на 23 мая. Прирост за сутки свыше 109 тыс. случаев , сообщил в субботу Роспотребнадзор.

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 22.05.2020 досмотрено 5 383 231 человек, за этот период выявлено 610 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 1 133 478 человек, по состоянию на 22.05.2020 под контролем остаются 279 035 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 538 обсерваторов на 52 028 мест, из них развернуто 325 обсерваторов на 36329 мест, где размещено 15 538 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 22.05.2020 проведено 8 402 747 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области зарегистрировано на 23 мая 2043 зараженных. За последние сутки выявили 83 новых случая. В Бердске диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен 32 пациентам. За сутки к субботе заразились еще два человека — женщины 70 и 84 лет.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваш прогноз по числу заболевших в мире?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗаразившимися COVID-19 под №31 и 32 оказались женщины 70 и 84 лет в Бердске за сутки на 23 мая 8
17:13 23-05-2020
Заразившимися COVID-19 под №31 и 32 оказались женщины 70 и 84 лет в Бердске за сутки на 23 мая
БердскГде выявили заболевших коронавирусом на полдень 23 мая в Новосибирской области? Плюс один район 2
17:11 23-05-2020
Где выявили заболевших коронавирусом на полдень 23 мая в Новосибирской области? Плюс один район
"Свою ракету" хочет Лукашенко: Не для нападения Белоруссии на другие страны, а для отражения агрессии
17:07 23-05-2020
БердскПродлило трудовые патенты мигрантам автоматически на три месяца МВД России. И в Бердске
16:59 23-05-2020
Продлило трудовые патенты мигрантам автоматически на три месяца МВД России. И в Бердске
Ограничить въезд мигрантов в Россию после коронавируса из-за безработицы предложил Жириновский
16:52 23-05-2020
Ограничить въезд мигрантов в Россию после коронавируса из-за безработицы предложил Жириновский
Отчим изнасиловал падчерицу-подростка и забрал у нее паспорт в Смоленской области
16:40 23-05-2020
Отчим изнасиловал падчерицу-подростка и забрал у нее паспорт в Смоленской области
БердскСтолкнулись такси и иномарка на пустом перекрестке у Преображенского храма в Бердске
16:32 23-05-2020
Столкнулись такси и иномарка на пустом перекрестке у Преображенского храма в Бердске
БердскПоднялась на 3 строчки по зараженным COVID-19 в России за сутки на 23 мая Новосибирская область. Смотрите список регионов и число заболевших
16:10 23-05-2020
Поднялась на 3 строчки по зараженным COVID-19 в России за сутки на 23 мая Новосибирская область. Смотрите список регионов и число заболевших
27 мая 2020 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня 3
16:04 23-05-2020
27 мая 2020 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня
Влияние луны на стрижку 21 - 24 мая 2020: Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, подстригите их 23 или 24 мая
16:00 23-05-2020
Влияние луны на стрижку 21 - 24 мая 2020: Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, подстригите их 23 или 24 мая