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Скончались от коронавируса две женщины 60 и 70 лет за последние сутки на 23 мая в Новосибирской области. Всего 27 жертв COVID-19 в регионе

12:41 23.05.2020 Фото: Nso.ru
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В отделениях реанимации новосибирских больниц находится 61 человек. На ИВЛ – 15 тяжелых пациентов. В Бердске за сутки на субботу выявили еще два случая коронавирусной инфекции — заразились пожилые женщины в возрасте 70 и 84 года.

Скончались от коронавируса две женщины 60 и 70 лет за последние сутки на 23 мая в Новосибирской области. Всего 27 жертв COVID 19 в регионе
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Скончались от коронавируса две женщины 60 и 70 лет за последние сутки на 23 мая в Новосибирской области. Всего 27 жертв COVID 19 в регионе

Где выявили заболевших коронавирусом на полдень 23 мая в Новосибирской области? Плюс один районСкончались от коронавируса две женщины 60 и 70 лет за последние сутки на 23 мая в Новосибирской области. Всего 27 жертв COVID-19 в регионеЕщё 1300 новостей

По данным оперативного штаба, на 11 утра 23 мая в Новосибирской области за сутки подтверждено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией. 56 пациентов выписали с отрицательными результатами контрольных тестов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Скончались 2 женщины – 70 и 60 лет.

Общее количество заболевших в регионе – 2043, в том числе 131 ребенок. 882 человека выздоровели, 27 пациентов скончались.

В отделениях реанимации находится 61 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 77 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1513, в том числе пациенты с установленным диагнозом COVID-19.

Также пациенты с подозрением на коронавирус или уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма.

Всего в Новосибирской области сделано 92 113 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2526 жителей региона, для 15 335 человек меднаблюдение окончено.

Накануне было зарегистрировано максимальное число заразившихся за сутки — 79. В субботу этот антирекорд побит.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске за последние сутки выявили еще 2 случая коронавируса. Теперь болеют 32 бердчанина. Последние заразившиеся — пожилые женщины 70 и 84 лет.

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