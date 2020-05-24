Госуслуги работают. Заявление на 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет подавайте на posobie16.gosuslugi.ru

Россияне смогут оформить единовременную 10-тысячную выплату на детей при помощи специального сервиса, который запустила Минкомсвязь. Для этого на портале Госуслуги создали отдельную страницу – posobie16.gosuslugi.ru, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
«Услуга запущена в кратчайшие сроки после подписания 11 мая 2020 года президентом РФ Владимиром Путиным поправок в Указ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, – отметили в министерстве. – В соответствии с документом, единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года». Заявление рассматривают в течение пяти дней.
Получить финансовую помощь смогут семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет. По 10 тысяч рублей будут выплачивать за каждого ребенка. Даты рождения детей с 11.05.2004 по 30.06.2017 года. Если ребенку не исполнится 3 года до 1 июля 2020 — не положены 10 000 рублей. У них иные выплаты — в 5000 рублей.
Подать заявление на 10 000 рублей можно до 1 октября 2020 года.
Ранее на едином портале госуслуг появилась возможность подать заявление на ежемесячную дополнительную выплату на детей в возрасте до трех лет. Ее размер составит 5 тысяч рублей в месяц. С 1 июля будет также введена ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 11 мая Владимир Путин объявил о мерах поддержки семей с детьми на фоне эпидемии коронавируса. 12 мая российское правительство утвердило предложенные президентом меры.
Впрочем, почти сутки Госуслуги не работали из-за того, что масса людей одновременно ринулась писать заявления.
Нет доступа.
Нет, так как в Адыгее не представляется возможным.
Нет
Нет.
Не могу
Ничего не получается!!! Все виснет.
НЕТ , портал НЕ работает!!!!!
нет, хочу не получается войти！
сайт НЕ РАБОТАЕТ!
Нет!
нет доступа
НЕТ!!!! Не возможно прорваться на сайт
Сайт не работает
Не могу зайти на сайт
Нет, не могу зайти в госуслуги
Нет. Сервис не работает
Да
Нет,
Не работает
Нет не полусаетсч
Нет пишу пароль мне показывает что пароль неправильно хотя пароль правильный что это такое
Нет не могу войти га сайт госуслуги
Нет не могу зайти ошибка 500 пишит
Нет гос услуги не работают
Не могу зайти, сайт выкидывает
Нет не можем
Снилс обоих детей птшет ненайден. Целый день мучаюсь. Подать заявку не получается. Все верно кроме снилс детей!!!!
Нет. Нет доступа к уч. Записи
Нет не могу
Нет,не отправила. Все виснет. Второй день и все бестолку.
нет