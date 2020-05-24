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Госуслуги работают. Заявление на 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет подавайте на posobie16.gosuslugi.ru

21:40 24.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Минкомсвязь запустила отдельный сервис для оформления 10-тысячной выплаты на детей, которые пообещал семьям президент Путин 11 мая. И для жителей Бердска тоже. Заявление можно подавать с 12 мая, а выплачивать начнут с 1 июня. Его рассматривают в течение пяти дней.

Госуслуги работают. Заявление на 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет подавайте на posobie16.gosuslugi.ru
Новый сервис начал работать для родительских заявлений на 10 тыс. рублей
Сюжет: Все пособия Путина
Госуслуги работают. Заявление на 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет подавайте на posobie16.gosuslugi.ru

Госуслуги работают. Заявление на 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет подавайте на posobie16.gosuslugi.ruПостановление о выплате по 10 000 рублей и по 5000 рублей всем детям России от Путина подписал премьер. Старт дан — деньги идут в регионыЕщё 93 новостей

Россияне смогут оформить единовременную 10-тысячную выплату на детей при помощи специального сервиса, который запустила Минкомсвязь. Для этого на портале Госуслуги создали отдельную страницу – posobie16.gosuslugi​​​.ru, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

«Услуга запущена в кратчайшие сроки после подписания 11 мая 2020 года президентом РФ Владимиром Путиным поправок в Указ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, – отметили в министерстве. – В соответствии с документом, единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года». Заявление рассматривают в течение пяти дней.

Получить финансовую помощь смогут семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет. По 10 тысяч рублей будут выплачивать за каждого ребенка. Даты рождения детей с 11.05.2004 по 30.06.2017 года.  Если ребенку не исполнится 3 года до 1 июля 2020 — не положены 10 000 рублей. У них иные выплаты — в 5000 рублей.

Подать заявление на 10 000 рублей можно до 1 октября 2020 года.

Ранее на едином портале госуслуг появилась возможность подать заявление на ежемесячную дополнительную выплату на детей в возрасте до трех лет. Ее размер составит 5 тысяч рублей в месяц. С 1 июля будет также введена ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 11 мая Владимир Путин объявил о мерах поддержки семей с детьми на фоне эпидемии коронавируса. 12 мая российское правительство утвердило предложенные президентом меры.

Впрочем, почти сутки Госуслуги не работали из-за того, что масса людей одновременно ринулась писать заявления.

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От редакции

Вы уже подали заявление?

Аноним, 12 мая 2020 22:38
НВР:
Нет доступа.
Аноним, 12 мая 2020 22:40
НВР:
Нет, так как в Адыгее не представляется возможным.
Аноним, 12 мая 2020 22:41
НВР:
Нет
Аноним, 12 мая 2020 22:44
НВР:
Нет.
Аноним, 12 мая 2020 22:51
ни один сайт не работает: ни пенсионный, ни гос. услуги, ни пособие 16
Аноним, 12 мая 2020 23:17
Нет
Аноним, 12 мая 2020 23:18
НВР:
Не могу
Аноним, 12 мая 2020 23:21
НВР:
Ничего не получается!!! Все виснет.
Аноним, 12 мая 2020 23:21
НВР:
НЕТ , портал НЕ работает!!!!!
Аноним, 12 мая 2020 23:28
НВР:
нет, хочу не получается войти！
Аноним, 12 мая 2020 23:38
А если ребенок учиться в школе 11 класс, ему нет 18 лет, выплата не положена? Почему?
Аноним, 12 мая 2020 23:39
НВР:
сайт НЕ РАБОТАЕТ!
Аноним, 12 мая 2020 23:43
НВР:
Нет!
Аноним, 13 мая 2020 00:00
НВР:
нет доступа
Аноним, 13 мая 2020 00:02
Сайт временно не доступен НВР:
Аноним, 13 мая 2020 00:14
Нет,Не один сайт не работает.
Аноним, 13 мая 2020 00:20
НВР:
НЕТ!!!! Не возможно прорваться на сайт
Аноним, 13 мая 2020 00:29
НВР:
Сайт не работает
Татьяна, 13 мая 2020 00:29
Нет. Пишет что снилс не найден, хотя я вбиваю все данные
Аноним, 13 мая 2020 00:34
НВР:
Не могу зайти на сайт
Аноним, 13 мая 2020 00:47
НВР:
Нет, не могу зайти в госуслуги
Аноним, 13 мая 2020 00:51
НВР:
Нет. Сервис не работает
Аноним, 13 мая 2020 01:20
НВР:
Да
Аноним, 13 мая 2020 01:24
НВР:
Нет,
Аноним, 13 мая 2020 01:25
НВР:
Не работает
ник, 13 мая 2020 01:28
а он и не будет работать до 1 октября
Олеся, 16 мая 2020 11:27
Все работает...только что 2 минуты назад оформила заявление
Аноним, 13 мая 2020 01:29
НВР:
Нет не полусаетсч
Ольга, 13 мая 2020 01:41
не работает!!!!!
Аноним, 13 мая 2020 01:45
НВР:
Нет пишу пароль мне показывает что пароль неправильно хотя пароль правильный что это такое
Аноним, 13 мая 2020 02:02
НВР:
Нет не могу войти га сайт госуслуги
Лариса, 13 мая 2020 02:04
Портал все время не работает.
Аноним, 13 мая 2020 02:15
НВР:
Нет не могу зайти ошибка 500 пишит
Аноним, 13 мая 2020 02:39
НВР не про грузить заявление
Аноним, 13 мая 2020 02:43
НВР:
Нет гос услуги не работают
Аноним, 13 мая 2020 02:56
НВР:
Не могу зайти, сайт выкидывает
Elena, 13 мая 2020 03:20
Мне интересно, а детям которым есть 16,17,18 лет кушать не хочется? Они же на обеспечение родителей находятся. Кто учится в школе, кто в техникуме. Они что не люди , не дети? Кто сказал что они сами могут себя обеспечить?
Сергей, 14 мая 2020 23:28
Хоть ктото истину написал, почему вобще именно с 3 до 16, а как же груднички или им мы плотим, их же тоже касается, вирус он если есть он опасен всем, выплатили бы всем детям до 18 лет, от 0 до 18, вот я считаю было бы справедливо!!!!
Аноним, 13 мая 2020 03:23
ни чего не работает
Аноним, 13 мая 2020 04:01
НВР:
Нет не можем
Аноним, 13 мая 2020 05:03
НВР:
Снилс обоих детей птшет ненайден. Целый день мучаюсь. Подать заявку не получается. Все верно кроме снилс детей!!!!
Амир Амиров, 13 мая 2020 05:51
Кто не будь знаете,там копия документы нужны,или по словам можно данные писать ? Спасибо !
Ирина, 13 мая 2020 06:17
Да, у меня получилось 12.05 в 23.39.написало ваше заявление отправлено в ведомство.
Аноним, 13 мая 2020 06:21
НВР:
Нет. Нет доступа к уч. Записи
Наташа, 13 мая 2020 07:26
Работает я в 8 вечера вчера подала.
Александр, 13 мая 2020 07:54
АлександрНВР:все личные данные вводятся,а в п.5-банковские реквизиты,форма не принимает.Было сделано около десятка попыток в разное время в течение около10 часов.Думал м.б.ночью?Сейчас 03.35 час.Результат тот же.Введеные личные данные не вычищаются.Заходил ч-з другие сайты на posobie16.gosuslugi.ru- то же самое.Уже и мысли....
Аноним, 13 мая 2020 09:03
НВР:
Нет не могу
Наталья, 13 мая 2020 09:09
НВР:
Нет,не отправила. Все виснет. Второй день и все бестолку.
Ольга, 13 мая 2020 10:23
НВР:
нет
Ольга, 13 мая 2020 10:24
портал временно не работает

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