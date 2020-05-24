Отказал в иске давшему взятку экс-мэру Бердска бизнесмену Илющенко к «Курьер. Среда. Бердск» и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска

В суде Александр Петрович заявил: он, как и собирался, построил набережную. А вот слова «обещал передать» ее городу, не говорил. кроме того, он обвинил 5 депутатов в «ложных» показаниях. Однако суд посчитал иначе. Смотрите на видео, как набережная выглядит сегодня.

Так выглядит набережная сегодня, 21 мая

Отказал арбитражный суд вчера, 20 мая, бизнесмену Александру Илющенко в иске в отношении Издательского дома «БукЪвица» и депутата Елены Беловой. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 5 февраля 2020 года Александр Илющенко оспаривал в суде материал «Хотим набережную: Кулуарно пишут жалобу генпрокурору Чайке на бизнесмена Александра Илющенко депутаты Бердска». Одна из претензий — он не обещал передать набережную Бердску.

Предметом иска стала информация: «По словам Елены Викторовны, участок, отданный в аренду, был большим и единым — не только в районе берега, но и там, где построены многоэтажные дома. Илющенко выступал перед депутатами и все рассказывал. В первую очередь, он должен был построить набережную. И передать ее городу. Но он уверял депутатов, что финансов для того, чтобы построить набережную, у него нет. Поэтому просил сначала возвести многоэтажки, часть прибыли с продажи которых он пустит на обустройство набережной. Скорее всего, именно из-за обещанного меценатства цена на аренду земельного участка была занижена, предполагала Белова».

Вчера, 20 мая, на втором заседании по делу Илющенко свидетельские показания по данному факту дали четыре нынешних депутатов — Людмила Чуркина, Елена Белова, Иван Минин и Андрей Ковальский, а также экс-депутаты Елена Токтарева, Нина Железняк.

Все депутаты подтвердили в суде, что Илющенко в качестве представителя застройщика обещал построить набережную и передать ее городу.

Судья арбитражного суда Юлия Голубева слушала свидетельские показания, истцов и ответчиков более трех часов. Вердикт: отказать в удовлетворении иска Александра Илющенко к Елене Беловой и Издательскому дому «БукЪвица». Решение суда еще не вступило в законную силу.

Тайна набережной

Территория земельных участков, включающих прибрежную защитную полосу, была предоставлена по договору аренды с видом разрешенного использования «для благоустройства и строительства набережной» Александру Илющенко. Срок действия названного договора аренды истек 17 января 2019 года. Хоть и своеобразная набережная в Бердске появилась, ее бизнесмен так и не передал Бердску.

В качестве представителя бизнесмена вчера выступала Елена Маркина. Стоит отметить, что на первом заседании судья попросила уточнить Илющенко свои исковые требования. В уточнениях истец более точно не указал, какие сведения публикации он считает недействительными и порочащими.

В суде Александр Илющенко ответил на вопрос главного редактора Издательского дома «БукЪвица» Галины Коморниковой о том, обещал ли он построить, а потом передать набережную Бердску. Как выяснилось, построить обещал, а вот передавать набережную городу он не обещал.

-Вы как Илющенко обещали набережную Бердску? – спросила истца главный редактор Галина Коморникова.

-Я как Илющенко ничего не обещал, — ответил Александр Илющенко.

-Вы как представитель застройщика «Сибинвестроя» и кого бы то ни было или ИП когда-либо на публичных мероприятиях заявляли, что вы построите набережную для Бердска?

-Как представитель кого-либо, «Сибинвестроя», я говорил о том, что есть проект строительства набережной, мы ее собираемся делать и мы ее сделали.



— То есть вы все-таки обещали городу набережную?-Обещали-сделали, — ответил Александр Петрович.

Лживые показания?

Так выглядит набережная 21 мая. Она завалена мусором

Рефреном во время суда истец повторял, что он обещал построить и обустроить набережную, но не передавать ее Бердску. Кроме того, бизнесмен усомнился в правдивости свидетельских показаний народных избранников.

Так, судья Юлия Голубева спросила истца: недостоверны ли сведения пяти свидетелей о его выступлениях перед депутатами в 2005 году на публичных слушаниях в части строительства и передачи набережной?

-Я считаю, что да. Но я не могу точно сказать, так как мне надо посмотреть на протокол. Я не мог выступать, потому что у нас проекта в тот момент не было.

-Александр Петрович, а почему тогда арендная плата была снижена в разы? С 1,5 млн рублей до 20 тысяч рублей в год? — поинтересовалась депутат и ответчик по иску Елена Белова.

-Этот вопрос не ко мне, а к вам как к депутатам, к администрации и представителям «Сибинвестроя», которые на тот момент имели долю в «Сибинвестрое» и были исполнителями.

— А вы на тот момент не были? – уточнила судья.



— Я на тот момент не был.— У меня слов нет, не то что вопросов, — произнесла депутат Белова.

— В материалах дела представлена справка из Налоговой инспекции, что с августа 2005 года по май 2008 года Илющенко Александр Петрович являлся учредителем «Сибинвестроя». Это соответствует действительности? — спросила судья.

— Это соответствует действительности.

— То есть все публичные слушания, о которых говорят эти шесть депутатов – это фантом? — спросила Галина Коморникова.

— Я думаю, что депутаты путают даты, 2010 год и 2005 год. В этом их заблуждение. Они путают. Они сказали неправду. На этих депутатских слушаниях, либо на их подобных в городе Бердске в этот период времени в 2005 году я не выступал.

— То есть в данной ситуации шесть депутатов говорили ложные сведения? Хотели вас оболгать?

— -В 2005 году, да, — заявил Илющенко.

Версия депутата Елены Беловой

На набережной Бердска гуляют дети и взрослые

Сегодня, 22 мая, народная избранница Елена Белова прокомментировала историю набережной Бердска «Курьер. Среда. Бердск»:

— Решение суда абсолютно справедливое. До предоставления земельного участка в аренду, депутатами на сессии было принято решение сформировать земельный участок именно для строительства и благоустройства городской набережной. И только после этого земля была предоставлена в аренду. Это помнят все депутаты. К тому же, это подтверждается документально. В решении депутатов было четко написано — по окончании строительства арендатору провести работу по разграничению участка на территорию общего пользования и территорию занятую коммерческими объектами. При этом указано, что благоустроенную территорию общего пользования передать по акту муниципальному образованию. Исходя из этого решения и должен был быть составлен договор предоставления этого участка для строительства и благоустройства набережной.

Суд да дело

Автор видео «Курьер. Среда. Бердск»





Так набережная Бердска выглядит сегодня, 21 мая

В начале этого года совет депутатов Бердска написал обращение генеральному прокурору России с просьбой помочь разобраться в судьбе набережной Бердска. Как результат, прокуратура Бердска рассмотрела обращение Совета депутатов Бердска о нарушении бизнесменом Александром Илющенко и других лиц федерального законодательства. В распоряжении «Курьер. Среда. Бердск» появился ответ из прокуратуры Бердска в адрес Совета депутатов города 11 марта.

Как выяснилось, 24 декабря 2019 года следственным отделом МВД России Бердска возбуждено уголовное дело по статьям ЗО ч. З, 159 ч. 4 УК РФ в отношении неустановленного лица, которое пыталось незаконно приобрести право на имущество — земельные участки, принадлежащее администрации Бердска, однако свои действия не смогло довести до конца по независящим от него обстоятельствам.

Немного об Александре Илющенко

Автор видео «Курьер. Среда. Бердск»

Бизнесмен Александр Илющенко известен взяткой экс-мэру Бердска Илье Потапову. Именно за землю под «Бердский острог» Илья Потапов вымогал деньги у Александра Петровича. Тогда 3 млн рублей экс-депутат заксобрания Новосибирской области Александр Илющенко дал бердскому градоначальнику как раз в одной из кают «Ремикса», тогда пришвартованного у берега Бердска. И готовившейся взятке Илющенко сообщил правоохранителям.

Член КПРФ и бывший программист из СО РАН Илья Потапов был избран главой Бердска 27 марта 2011 года. 7 апреля того же года он вступил в должность, произнеся клятву перед избирателями — служить народу и свято чтить закон. 30 апреля 2013 года Потапов был задержан за взятку на теплоходе «Ремикс». 1 мая того же года его арестовали по подозрению в ряде коррупционных преступлений.

3 апреля 2015 года бердский суд признал Илью Потапова виновным в получении взятки, покушении на получение взятки и в превышении должностных полномочий. Он приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. В счет погашения штрафа еще на этапе следствия у Потапова арестовали трехкомнатную квартиру, дачу, гараж, счета и наличные средства. 6 мая 2015 года Илья Потапов официально ушел в отставку по собственному желанию.

В сентябре 2015-го облсуд подтвердил приговор, а в апреле 2016-го суд кассационной инстанции тоже оставил вердикт без изменения. Аналогичное решение принято и по жалобам сообщника Потапова — экс-замглавы Владимира Мухамедова. Его приговор также оставлен без изменений. За пособничество во взятках Мухамедов получил 9 лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа. Мухамедов вышел по УДО в 2018 году.