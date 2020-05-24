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Отказал в иске давшему взятку экс-мэру Бердска бизнесмену Илющенко к «Курьер. Среда. Бердск» и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска

21:20 24.05.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В суде Александр Петрович заявил: он, как и собирался, построил набережную. А вот слова «обещал передать» ее городу, не говорил. кроме того, он обвинил 5 депутатов в «ложных» показаниях. Однако суд посчитал иначе. Смотрите на видео, как набережная выглядит сегодня.

Отказал в иске давшему взятку экс мэру Бердска бизнесмену Илющенко к Курьер. Среда. Бердск и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска
Так выглядит набережная сегодня, 21 мая
Сюжет: Бердск без набережной
Отказал в иске давшему взятку экс мэру Бердска бизнесмену Илющенко к Курьер. Среда. Бердск и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска

Отказал в иске давшему взятку экс-мэру Бердска бизнесмену Илющенко к «Курьер. Среда. Бердск» и депутату Елене Беловой арбитражный суд НовосибирскаШок: Построил и оформил набережную бизнесмен Александр Илющенко в Бердске. Но не передалЕщё 13 новостей

Отказал арбитражный суд вчера, 20 мая, бизнесмену Александру Илющенко в иске в отношении Издательского дома «БукЪвица» и депутата Елены Беловой. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 5 февраля 2020 года Александр Илющенко оспаривал в суде материал «Хотим набережную: Кулуарно пишут жалобу генпрокурору Чайке на бизнесмена Александра Илющенко депутаты Бердска». Одна из претензий — он не обещал передать набережную Бердску.

Предметом иска стала информация: «По словам Елены Викторовны, участок, отданный в аренду, был большим и единым — не только в районе берега, но и там, где построены многоэтажные дома. Илющенко выступал перед депутатами и все рассказывал. В первую очередь, он должен был построить набережную. И передать ее городу. Но он уверял депутатов, что финансов для того, чтобы построить набережную, у него нет. Поэтому просил сначала возвести многоэтажки, часть прибыли с продажи которых он пустит на обустройство набережной. Скорее всего, именно из-за обещанного меценатства цена на аренду земельного участка была занижена, предполагала Белова».

Вчера, 20 мая, на втором заседании по делу Илющенко свидетельские показания по данному факту дали четыре нынешних депутатов — Людмила Чуркина, Елена Белова, Иван Минин и Андрей Ковальский, а также экс-депутаты Елена Токтарева, Нина Железняк.

Все депутаты подтвердили в суде, что Илющенко в качестве представителя застройщика обещал построить набережную и передать ее городу.

Судья арбитражного суда Юлия Голубева слушала свидетельские показания, истцов и ответчиков более трех часов. Вердикт: отказать в удовлетворении иска Александра Илющенко к Елене Беловой и Издательскому дому «БукЪвица». Решение суда еще не вступило в законную силу.

Тайна набережной

Территория земельных участков, включающих прибрежную защитную полосу, была предоставлена по договору аренды с видом разрешенного использования «для благоустройства и строительства набережной» Александру Илющенко. Срок действия названного договора аренды истек 17 января 2019 года. Хоть и своеобразная набережная в Бердске появилась, ее бизнесмен так и не передал Бердску.

В качестве представителя бизнесмена вчера выступала Елена Маркина. Стоит отметить, что на первом заседании судья попросила уточнить Илющенко свои исковые требования. В уточнениях истец более точно не указал, какие сведения публикации он считает недействительными и порочащими.

В  суде Александр Илющенко ответил на вопрос главного редактора Издательского дома «БукЪвица» Галины Коморниковой о том, обещал ли он построить, а потом передать набережную Бердску. Как выяснилось, построить обещал, а вот передавать набережную городу он не обещал.

-Вы как Илющенко обещали набережную Бердску? – спросила истца главный редактор Галина Коморникова.

-Я как Илющенко ничего не обещал, — ответил Александр Илющенко.

-Вы как представитель застройщика «Сибинвестроя» и кого бы то ни было или ИП когда-либо на публичных мероприятиях заявляли, что вы построите набережную для Бердска?

-Как представитель кого-либо, «Сибинвестроя», я говорил о том, что есть проект строительства набережной, мы ее собираемся делать и мы ее сделали.

— То есть вы все-таки обещали городу набережную?
-Обещали-сделали, — ответил Александр Петрович.

Лживые показания?

Отказал в иске давшему взятку экс мэру Бердска бизнесмену Илющенко к Курьер. Среда. Бердск и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска

Так выглядит набережная 21 мая. Она  завалена мусором

Рефреном во время суда истец повторял, что он обещал построить и обустроить набережную, но не передавать ее Бердску. Кроме того, бизнесмен усомнился в правдивости свидетельских показаний народных избранников.

Так, судья Юлия Голубева спросила истца: недостоверны ли сведения пяти свидетелей о его выступлениях перед депутатами в 2005 году на публичных слушаниях в части строительства и передачи набережной?

-Я считаю, что да. Но я не могу точно сказать, так как мне надо посмотреть на протокол. Я не мог выступать, потому что у нас проекта в тот момент не было.

-Александр Петрович, а почему тогда арендная плата была снижена в разы? С 1,5 млн рублей до 20 тысяч рублей в год? — поинтересовалась депутат и ответчик по иску Елена Белова.

-Этот вопрос не ко мне, а к вам как к депутатам, к администрации и представителям «Сибинвестроя», которые на тот момент имели долю в «Сибинвестрое» и были исполнителями.

— А вы на тот момент не были? – уточнила судья.

— Я на тот момент не был.
— У меня слов нет, не то что вопросов, — произнесла депутат Белова.

— В материалах дела представлена справка из Налоговой инспекции, что с августа 2005 года по май 2008 года Илющенко Александр Петрович являлся учредителем «Сибинвестроя». Это соответствует действительности? — спросила судья.

— Это соответствует действительности.

— То есть все публичные слушания, о которых говорят эти шесть депутатов – это фантом? — спросила Галина Коморникова.

— Я думаю, что депутаты путают даты, 2010 год и 2005 год. В этом их заблуждение. Они путают. Они сказали неправду. На этих депутатских слушаниях, либо на их подобных в городе Бердске в этот период времени в 2005 году я не выступал.

— То есть в данной ситуации шесть депутатов говорили ложные сведения? Хотели вас оболгать?

— -В 2005 году, да, — заявил Илющенко.

Версия депутата Елены Беловой

Отказал в иске давшему взятку экс мэру Бердска бизнесмену Илющенко к Курьер. Среда. Бердск и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска

На набережной Бердска гуляют дети и взрослые

Сегодня, 22 мая, народная избранница Елена Белова прокомментировала историю набережной Бердска «Курьер. Среда. Бердск»:

— Решение суда абсолютно справедливое. До предоставления земельного участка в аренду, депутатами на сессии было принято решение сформировать земельный участок именно для строительства и благоустройства городской набережной. И только после этого земля была предоставлена в аренду. Это помнят все депутаты. К тому же, это подтверждается документально. В решении депутатов было четко написано — по окончании строительства арендатору провести работу по разграничению участка на территорию общего пользования и территорию занятую коммерческими объектами. При этом указано, что благоустроенную территорию общего пользования передать по акту муниципальному образованию. Исходя из этого решения и должен был быть составлен договор предоставления этого участка для строительства и благоустройства набережной.

Суд да дело

Автор видео «Курьер. Среда. Бердск»

Так набережная Бердска выглядит сегодня, 21 мая

В начале этого года совет депутатов Бердска написал обращение генеральному прокурору России с просьбой помочь разобраться в судьбе набережной Бердска. Как результат, прокуратура Бердска рассмотрела обращение Совета депутатов Бердска о нарушении бизнесменом Александром Илющенко и других лиц федерального законодательства. В распоряжении «Курьер. Среда. Бердск» появился ответ из прокуратуры Бердска в адрес Совета депутатов города 11 марта.

Как выяснилось, 24 декабря 2019 года следственным отделом МВД России Бердска возбуждено уголовное дело по статьям ЗО ч. З, 159 ч. 4 УК РФ в отношении неустановленного лица, которое пыталось незаконно приобрести право на имущество — земельные участки, принадлежащее администрации Бердска, однако свои действия не смогло довести до конца по независящим от него обстоятельствам.

Немного об Александре Илющенко

Автор видео «Курьер. Среда. Бердск»

Бизнесмен Александр Илющенко известен взяткой экс-мэру Бердска Илье Потапову. Именно за землю под «Бердский острог» Илья Потапов вымогал деньги у Александра Петровича. Тогда 3 млн рублей экс-депутат заксобрания Новосибирской области Александр Илющенко дал бердскому градоначальнику как раз в одной из кают «Ремикса», тогда пришвартованного у берега Бердска. И готовившейся взятке Илющенко сообщил правоохранителям.

Член КПРФ и бывший программист из СО РАН Илья Потапов был избран главой Бердска 27 марта 2011 года. 7 апреля того же года он вступил в должность, произнеся клятву перед избирателями — служить народу и свято чтить закон. 30 апреля 2013 года Потапов был задержан за взятку на теплоходе «Ремикс». 1 мая того же года его арестовали по подозрению в ряде коррупционных преступлений.

3 апреля 2015 года бердский суд признал Илью Потапова виновным в получении взятки, покушении на получение взятки и в превышении должностных полномочий. Он приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. В счет погашения штрафа еще на этапе следствия у Потапова арестовали трехкомнатную квартиру, дачу, гараж, счета и наличные средства. 6 мая 2015 года Илья Потапов официально ушел в отставку по собственному желанию.

В сентябре 2015-го облсуд подтвердил приговор, а в апреле 2016-го суд кассационной инстанции тоже оставил вердикт без изменения. Аналогичное решение принято и по жалобам сообщника Потапова — экс-замглавы Владимира Мухамедова. Его приговор также оставлен без изменений. За пособничество во взятках Мухамедов получил 9 лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа. Мухамедов вышел по УДО в 2018 году.

Отказал в иске давшему взятку экс мэру Бердска бизнесмену Илющенко к Курьер. Среда. Бердск и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска
Отказал в иске давшему взятку экс мэру Бердска бизнесмену Илющенко к Курьер. Среда. Бердск и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска
Отказал в иске давшему взятку экс мэру Бердска бизнесмену Илющенко к Курьер. Среда. Бердск и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска
Отказал в иске давшему взятку экс мэру Бердска бизнесмену Илющенко к Курьер. Среда. Бердск и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска
Отказал в иске давшему взятку экс мэру Бердска бизнесмену Илющенко к Курьер. Среда. Бердск и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска
Отказал в иске давшему взятку экс мэру Бердска бизнесмену Илющенко к Курьер. Среда. Бердск и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска
Отказал в иске давшему взятку экс мэру Бердска бизнесмену Илющенко к Курьер. Среда. Бердск и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска
Отказал в иске давшему взятку экс мэру Бердска бизнесмену Илющенко к Курьер. Среда. Бердск и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска
Отказал в иске давшему взятку экс мэру Бердска бизнесмену Илющенко к Курьер. Среда. Бердск и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска
Отказал в иске давшему взятку экс мэру Бердска бизнесмену Илющенко к Курьер. Среда. Бердск и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска
Отказал в иске давшему взятку экс мэру Бердска бизнесмену Илющенко к Курьер. Среда. Бердск и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска
Отказал в иске давшему взятку экс мэру Бердска бизнесмену Илющенко к Курьер. Среда. Бердск и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска
Отказал в иске давшему взятку экс мэру Бердска бизнесмену Илющенко к Курьер. Среда. Бердск и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска
Отказал в иске давшему взятку экс мэру Бердска бизнесмену Илющенко к Курьер. Среда. Бердск и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска
Отказал в иске давшему взятку экс мэру Бердска бизнесмену Илющенко к Курьер. Среда. Бердск и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска
Отказал в иске давшему взятку экс мэру Бердска бизнесмену Илющенко к Курьер. Среда. Бердск и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска
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От редакции

Набережная в Бердске появится?

Аноним, 21 мая 2020 17:49
Я не пойму-у нас в Бердске есть набережная?Или этот раздолбленный деревянный настил называют набережной.Сажать его надо.Скоро Потапов освободится,а свято место пусто не бывает
Аноним, 22 мая 2020 23:07
Напоминает плотинный мост через р.Гуменка, которой уже 200 лет.
Аноним, 21 мая 2020 18:07
Это что набережная? Какой то страшный настил из старых досок!!!
Аноним, 22 мая 2020 10:47
"Как тебе такое Илон Маск"(с)
Аноним, 21 мая 2020 18:35
Без договора передавали ему землю? Что значит, кто что сказал?
Аноним, 21 мая 2020 19:12
Зачем такой закрученный заголовок статьи?
Проще нельзя было написать?
Зачем тут ещё и Потапова приплетать?
Аноним, 22 мая 2020 18:59
традиционно "Курьер Среда" вносит путанницу больше, чем разъясняет. из заголовка, действительно, трудно что-либо понять
Аноним, 21 мая 2020 19:29
Про Потапова лучше помолчать бы, что хотел то и получил не оправдал наше доверие, зачем на теплоход к Илющенки пошёл?
Взяткобратель, 22 мая 2020 08:05
Как зачем - за взяткой же. В три миллиона рублей. Это установлено судом, значит, это - факт. Разве не так?
Аноним, 22 мая 2020 22:37
А все остальные помимо Потапова такие белые и пушистые и никто их не садит, все свои.
Аноним, 22 мая 2020 22:50
Остальные не белые и не пушистые.
Просто Путин по идейным соображениям (что запрещено Конституцией) назначает идейных прокуроров, среди которых нет ни одного коммуниста.
Местный, 21 мая 2020 19:48
Из всего этого понятно - мутная история. А Илюшенко скользкий, мутный и .. человечек. Еще депутатом НСО был, как туда попал.
Аноним, 21 мая 2020 20:14
"скользкий, мутный" - короче, типичный член ЕР.
Ветеран Ледового побоища, 22 мая 2020 13:20
Как попал? Вы выбрали, избиратели. Что тут непонятного?
житель колхоза, 23 мая 2020 20:00
Там только такие
Аноним, 21 мая 2020 20:06
Илющенко, а набережная где???
АнтиЯ, 22 мая 2020 03:59
там где Потапов....
Аноним, 22 мая 2020 10:25
Этот вопрос мэрии надо бы задать! Они что с 2005 года не видели,что набережной и не пахнет!!! Еще и землю под острог ему выделили! Чем они думали?
Аноним, 22 мая 2020 14:56
Очнитесь ... уже 2020 год
За 15 лет че не разглядели тогда?
При чем тут 2005?
Андрей, 21 мая 2020 20:40
Хоть какая то набережная, подремонтируют заменят доски, а что сделали наши доблестные депутаты? При них отдавали эти земли, а теперь вспохватились кому то участок приглянулся вот и пнули пехоту землицу отбивать! Лагеря развалили все снесли зато парк на камнях теперь с рестораном на берегу будет.
Аноним, 22 мая 2020 23:56
Не пойму,набережную бесплатно что ли сделали?
Анна Степановна, 21 мая 2020 20:55
Все правильно курьер делает.Нужно этих нечестных людей выводить на чистую воду. И суд на вашей стороне.
Аноним, 21 мая 2020 20:57
Если и будет то не при этой власти А Илющенко конечно ...
Житель, 21 мая 2020 22:54
Депутатов самих обманули. Надо им дальше бороться, надо Путину написать, а то полиция может, как обычно за недостаточной закрыть...
Александр, 22 мая 2020 14:10
Ах бедненькие, доверчивые такие. Нет, они вовсе не воруют, их просто все обманывают )))
Аноним, 22 мая 2020 14:58
Ой!
А депутаты обманываться рады!
Никита, 21 мая 2020 23:18
так а власть в данном случае не при чем? по сути вижу спорят депутаты и бизнесмен, которые и те, и этот были "дольщиками и исполнителями" сибинвестстроя. интересные законы, которые позволяют сажать мэров, а потом еще сказать я не обещал передать. Это как вообще?
Аноним, 21 мая 2020 23:30
Фамилия арбитражного судьи внушает надежду
Юрий Шпедт, 22 мая 2020 05:20
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделась Бердь...
Аноним, 23 мая 2020 00:04
В самый корень Браво!!!
Сибиряк, 22 мая 2020 08:01
Да эта набережная еще с времен купца Горохова. Посмотрите на доски.
Строитель домов, 22 мая 2020 08:08
Вся проблема решается очень просто: опубликуйте сканы договора об аренде участка земли и всё станет сразу же понятно - кто так борзо приторговывал бердской землицей, почему снижена цена за аренду участка, и что там кто обещал.
Подписи под договором есть? Покажите их людям и всё станет просто и понятно.
Аноним, 22 мая 2020 08:37
Чёт я не понял.
Ильщенков в покер играет или набережную строит на деньги, которых нет?
Почему никакие действия и обещания с недвижимостью не задокументированы?
Или он слова офицера дал? (и забрал).
житель, 22 мая 2020 09:42
Илющенко дал взятку Потапову! Это было доказано. Потапов осужден. Почему по нашему закону не посадили Илющенко?
Вопрос к судьям. И ответ на поверхности.
Аноним, 22 мая 2020 15:02
Было у дела мочало ... начинай сначала ...
... хватит уже непонятки изображать ...
Знающий, 22 мая 2020 09:53
Вместо Потапова, нужно было этого гражданина привлечь! Арендную плату ООО "Сибинвестсрой" установили примерно 1,5 млн.в год за 13 га. Потом снизили до 20 тыс. руб. в год! За какие коврижки??? Когда народ возмутился, обещали набережную построить и городу передать. Потапова не оправдываю, НО, почему земельный участок, за который Потапов взятку взял, остался у Илющенко??? Почему Илющенко оформил Единый Недвижимый Комплекс со своей Лесной сказкой??? А че не весь город присоединил к своей лесной сказке??? ОН теперь не депутат областного совета. Кто-то его "крышует??? Почему устроил на берегу ремонт судов? А где Росприроднадзор? А где Верхнеобское бассейновое управление? Как он регистрировал объекты, если не получал разрешение на строительство в администрации? Кто нам бердчанам ответит на все эти вопросы?????
Аноним, 22 мая 2020 15:37
И этого: kurer-sreda.ru/2013/10/13/117818-eks-mer-berdska-aleksandr-terepa-za-zemlyu-na-poberezhe-ya-vzyatok-ne-bral
Аноним, 23 мая 2020 00:06
Слишком много вопросов Ответов не будет
Знающий, 22 мая 2020 09:57
Курьер! от имени всех бердчан сделайте обращение в ген.прокуратуру! На местном уровне могут и прикрыть дело. и депутаты могут "промолчать". Иначе нам набережной не видать!
Аноним, 22 мая 2020 10:44
Не будет уже никакой набережной.
Совсем никогда.
Будут Коттеджи Больших Людей как на Чайке, со своими пляжами и пристанями.
Для этого и землю держат и ничего не строят.
А народ свой пляж променял в 91ом на колу, жвачку и джинсы.
Строитель домов, 22 мая 2020 13:33
Вам её и так никогда не видать. Пусть ОКС озвучит примерную стоимость строительства набережной - с углублением русла, берегоукрепительными работами, обустройством подъездных путей и прочими ништяками. И вам станет понятно, что миллиард никто и никогда из соего кармана в набережную вкладывать не будет.
Проблема в том, что изначально никто и не собирался строить никаких "набережных", это понятно любому коню.
Набережная - это не тот объект, который приносит прибыль и затраты возможно отбить в исторической перспектива. Вложить полмиллиарда в укрепление бердского берега и не поиметь прибыль - такой бизнес-план не мог существовать в нормальной человеческой голове.
Было, примерно, так:
-Сдай мне берег , типа, в аренду. Я пообещаю там построить набережную.
- И, что, правда будешь строить? Зачем тебе набережная?
- Я, что - больной, что ли? Поставлю стоянку для теплоходов, построю развлекуху с пластиковыми бассейнами, потом замучу острог. Потом - землю заберу в собственность, поставлю бизнес-центр, кабак и казино.
- А набережная? В договоре будет указан объект строительства.
- Да кто про этот договор вспомнит через десять лет? А кто вспомнит - у того проблемы начнутся.
А моя доля какая? Это мало, мне с людьми надо поделиться, я же не один решаю, депутаты там, всякие, пехота.
- Перебьются люди, вот это - тебе, а людям скажи, что с прибылей отдам.
Аноним, 22 мая 2020 15:07
Бассейны при Потапове появились ...
Аноним, 23 мая 2020 00:10
Да не ужели Курьер сделал что-то во благо бердчан, не считая вездесущего волонтера?
Аноним, 22 мая 2020 10:32
Надо гнать его с берегов! Пусть убирает свои пароходы! Они для нас никакой пользы не приносят! И открыть берег для свободного доступа,как раньше было! Набережную нам все равно не дождаться! так хоть к берегу можно будет подойти.
Житель, 22 мая 2020 11:29
С 2005года договор. Так если бы платил 1,5 млн. уже бы было 22,5 млн. как раз на муниципальную набережную хватило! Мер Шестернин! Заберите землю и по федеральной программе постройте набережную!!!
Воспитатель, 22 мая 2020 13:22
Мер в ноябре уходит, оно ему зачем - забирать и ссориться с персонажами различными?
Аноним, 22 мая 2020 15:10
Чёта мне кажется, что не поэтому война , чьи набережной нет
Что то тут другое
Вредина, 22 мая 2020 15:00
Да уж! Наши депутаты даже не могут восстановить историю возникновения земельных участков, разрешённого использования земельных участков, правообладателей этих земельных участков, кому и когда они выделялись!!!
Житель, 22 мая 2020 16:03
Ну если нет надежды на депутатов и на мера, Давайте сами организуем обращение в вышестоящие органы! Тут же всё белыми нитками пошито!!!
Житель, 22 мая 2020 16:10
А вообще справедливости ради надо сказать, что у депутатов полномочий по распределению земли у установлению платы за нее нет никаких. Вот им только и остается обращения писать. Тут какой то Андрей распинался про Голубева с пехотой... Дак вот если бы Голубев обещал на части земельного участка построить набережную, а весь остальной берег взять под строительство, он бы сделал! Под это обещание (набережной) видимо и жилые многоэтажки "выросли"?

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17:38 24-05-2020
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий