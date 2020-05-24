Выявили еще двоих заразившихся коронавирусом за сутки на 24 мая в Бердске. Всего болеют 34 человека

Под медицинским наблюдением находятся 109 бердчан, в том числе 21 ребенок. Выздоровели 10 пациентов. Новые случаи COVID-19 в Бердске — у ребенка и пенсионерки.

Для заболевших коронавирусом в Новосибирской области открывают все новые госпитали

По данным оперативного штаба, на 24 мая в Бердске под медицинским наблюдением находятся 109 человек, в том числе 21 ребенок. по постановлению Роспотребнадзора — 73 человека, обратились сами — 36. Состояние у всех наблюдаемых удовлетворительное.

За последние сутки в Бердске выявлено еще два заразившихся коронавирусной инфекцией. Таким образом в городе зарегистрировано 34 больных COVID-19. 10 пациентов выздоровели.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», заразившимися COVID-19 под №33 и 34 оказались ребенок 8 лет и женщина 83 лет в Бердске за сутки на 24 мая.

По данным оперативного штаба на 11 утра 23 мая в Новосибирской области за прошлые сутки подтверждено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией. 56 пациентов выписали с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались 2 женщины – 70 и 60 лет.

Общее количество заболевших в регионе – 2043, в том числе 131 ребенок. 882 человека выздоровели, 27 пациентов скончались.

В отделениях реанимации находится 61 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 77 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1513, в том числе пациенты с установленным диагнозом COVID-19.

Также пациенты с подозрением на коронавирус или уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма.