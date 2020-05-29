Опять в маске: режим самоизоляции в Бердске и Новосибирске продлили до 30 июня

В маске будем ходить до 30 июня

Представлена новая редакция постановления Губернатора о дополнительных мерах в период противодействия коронавирусу. Соответствующее постановление № 88 от 28.05.2020 подписал глава региона Андрей Травников. Документом вносится изменение в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» – положения документа изложены в новой редакции.

Постановление обобщает меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации, которые необходимо принять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в период противодействия коронавирусу. Срок их действия установлен по 30 июня 2020 года.

В постановлении подчеркивается необходимость обеспечить соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы.

Предприниматели должны не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, а при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание или отказывать в обслуживании.

Гражданам предписывается пользоваться гигиеническими масками при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси, на станциях и остановках всех видов транспорта, при посещении аптек, объектов торговли и помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена, автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов и иных общественных мест.

Ряд положений постановления касается деятельности органов власти и местного самоуправления, государственных организаций.

Также, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, в частности, предписывается до 30 июня приостановить работу торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, работу фитнес-центров, спортивных клубов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Документом приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан; приостановлено посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), аквапарков, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также введен запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.



Кому можно, а кому нельзя работать до 30 июня. Памятки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2020 № 88

г. Новосибирск

О внесении изменения в постановлениеГубернатора Новосибирской области

от 27.03.2020 № 43

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» изменение, изложив в следующей редакции:

«О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», предложениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письма от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020, от 08.05.2020 № 54-00-05/001-3981-2020, от 26.05.2020 № 001/001-4612-2020), постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях защиты населения и территории Новосибирской области от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, предотвращения угрозы общественно опасных последствий, возникших в результате виновных действий (бездействия) физических или юридических лиц, предусмотренных статьями 6.3, 6.4, 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:



Принять дополнительные меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации:1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, с 28.03.2020 по 30.06.2020:1) приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;2) приостановить посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в подпункте 1 настоящего пункта мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), аквапарков, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;3) приостановить работу торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;4) приостановить работу фитнес-центров, спортивных клубов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;5) обеспечить соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы;6) не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании).2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на рынках, расположенных на территории города Новосибирска, приостановить деятельность по реализации непродовольственных товаров, за исключением товаров для садоводства и огородничества (включая инвентарь, семена, посадочный материал, средства защиты растений, удобрения).3. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области в сфере грузоперевозок, складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности, и (или) грузополучателям:1) вести учет прибывающих на территорию города Новосибирска водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, с указанием контактной информации о владельцах транспортных средств, водителях, месте, дате и времени их пребывания на территории города Новосибирска, маршруте передвижения и предоставлять указанную информацию по запросу исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;2) организовать прием груза, исключая риски распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и сократив количество контактов водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, с иными лицами, а также время их нахождения на территории города Новосибирска;3) оказать содействие убытию водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, с территории города Новосибирска в течение 12 часов с момента прибытия в точку погрузочно-разгрузочных работ;4) в исключительных случаях при необходимости нахождения водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, на территории города Новосибирска обеспечить им условия для соблюдения режима самоизоляции, исключающие его проживание в гостиницах, хостелах, общежитиях и иных местах временного размещения, в том числе жилых помещениях, совместно с иными людьми, включая членов семьи и (или) родственников;5) обеспечить водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, средствами индивидуальной защиты и личной гигиены в случае отсутствия у них таковых, а также организовать проведение у них дистанционной термометрии;6) информировать водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки:об опасности новой коронавирусной инфекции (COVID-19), об ответственности за действия (бездействие), влекущие распространение инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, или создающие угрозу наступления указанных последствий;о необходимости исключения посещения общественных мест в городе Новосибирске;о необходимости незамедлительного сообщения об ухудшении состояния здоровья, появлении признаков респираторного заболевания, на единый номер телефона 112;об обязательности выполнения требования по самоизоляции (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с иными лицами);об обязательном соблюдении мер личной и общественной профилактики.4. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области в сфере грузоперевозок, складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности, и (или) грузополучателям, привлекающим для грузоперевозок водителей, имеющих гражданство иностранных государств либо не имеющих гражданства, руководствоваться положениями пункта 3 настоящего постановления.5. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, с 28.03.2020 по 30.06.2020 приостановить:1) бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;2) деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.6. С 28.03.2020 по 30.06.2020 приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (кроме столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций), за исключением обслуживания навынос или с доставкой заказов.7. Предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ НСО «МФЦ») осуществлять исключительно по предварительной записи в автоматизированной информационной системе «Центр приема государственных услуг» посредством официального сайта (https://www.mfc-nso.ru/), мобильного приложения и единой справочной службы ГАУ НСО «МФЦ».8. Религиозным объединениям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, с 18.04.2020 не допускать проведения массовых мероприятий, к которым относятся религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий с большим количеством людей.9. Приостановить (ограничить) деятельность находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, в случаях, определенных решениями Правительства Новосибирской области, по 30.06.2020.10. Областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, действующих на территории городских округов Новосибирской области, Новосибирского района Новосибирской области, поселений Новосибирской области с числом жителей более 23 тысяч, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, приостановить до окончания 2019-2020 учебного года посещение обучающимися указанных организаций, организовать обучение в дистанционной форме.11. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, действующих на территории городских округов Новосибирской области, Новосибирского района Новосибирской области, поселений Новосибирской области с числом жителей более 23 тысяч, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, приостановить до окончания 2019-2020 учебного года посещение обучающимися указанных организаций, организовать обучение в дистанционной форме.12. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, обеспечить в этих организациях работу дежурных групп в количестве, достаточном для размещения детей работников, указанных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в правовых актах Губернатора Новосибирской области, Правительства Новосибирской области об определении организаций, деятельность которых не приостанавливается, обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.13. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований городских округов совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями организовать дополнительную санитарную обработку мест с массовым пребыванием людей.14. Рекомендовать гражданам, находящимся на территории Новосибирской области:1) ограничить посещение мест массового скопления людей, поездки общественным транспортом;2) гражданам в возрасте старше 65 лет,а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения;3) ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.15. Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области, пользоваться гигиеническими масками:1) при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;2) на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;3) при посещении:аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) специализированных объектов розничной торговли, других организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена;территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области;зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов;зданий (строений, сооружений), помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена;иных общественных мест.16. Министерству здравоохранения Новосибирской области (Хальзов К.В.) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Новосибирской области, в период действия режима повышенной готовности.17. Департаменту информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (Нешумов С.И.) обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.18. Министерству труда и социального развития Новосибирской области (Фролов Я.А.), министерству физической культуры и спорта Новосибирской области (Ахапов С.А.), имеющим подведомственные пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и гостиницы:приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, а также в гостиницах, расположенных в санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.19. При исполнении настоящего постановления учитывать то, что в соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредвиденным обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Губернатора

Новосибирской области

от 27.03.2020 № 43

Перечень заболеваний, требующих соблюдения

режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы – инсулинозависимый сахарныйдиабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификациейболезней – 10 (МКБ-10) по диагнозу E10.



2. Болезни органов дыхания из числа:1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь,классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозуJ45;3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии сМКБ-10 по диагнозу J47.3. Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и нарушениялегочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 подиагнозам I27.2,I27.8,I27.9.4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемыхв соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.5. Болезнь мочеполовой системы1– хроническая болезнь почек 3 – 5стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0,N18.3 – N18.5.6. Новообразования из числа2:1) злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые всоответствии с МКБ-10 по диагнозам C00–C80, C97;2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы ирезистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний,хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластногокриза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые всоответствии с МКБ-10 по диагнозам C81–C96, D46.

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).».

А.А. Травников