Скончался от коронавируса 181 пациент в России за сутки на 30 мая. Всего 4555 россиян стали жертвами COVID-19

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России выросло на 8952 за последние сутки. Общее число заболевших с начала эпидемии выросло до 396 575 человек, вылечились — 167 469.

В России за сутки коронавирус выявили у 8952 человек

За минувшие сутки на 30 мая число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8952, 181 человек умер, 8212 выписали из больниц, сообщили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

При этом у 3747 заразившихся (41,9 процента) нет клинических проявлений.

Новые случаи зафиксировали в 83 регионах. Больше всего их в Москве — 2367. В Подмосковье выявили 735 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 365, в Нижегородской области — 289, в Свердловской — 261, в Ханты-Мансийском автономном округе — 167.

Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе — всего два. В Чукотском автономном округе пять заболевших, а в Горном Алтае — шесть.

Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 396 575 человек. Умерли за все время 4555 пациентов, вылечились — 167 469.

На утро 30 мая в Новосибирской области за сутки подтверждено 109 новых случаев заражения COVID-19. 72 пациента выписаны с выздоровлением. Один человек скончался. Это женщина в возрасте 79 лет. Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Новосибирской области увеличилось до 2705. В том числе инфицированы 167 детей. 1089 человек выздоровели, 32 пациента скончались, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В Бердске жертв коронавирусной инфекции нет, а всего зарегистрировано 46 зараженных на 30 мая, в том числе 5 — за последние сутки. Это рекорд с начала пандемии в Бердске.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным Роспотребнадзора, всего насчитывается почти 6 млн инфицированных, около 370 тыс. из них умерли, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Первые по числу летальных исходов — США (более 100 тысяч погибших), за ними следуют Великобритания, Италия, Франция, Бразилия и Испания.