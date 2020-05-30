30.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Скончался от коронавируса 181 пациент в России за сутки на 30 мая. Всего 4555 россиян стали жертвами COVID-19

15:42 30.05.2020 Фото: Минздрав НСО
0

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России выросло на 8952 за последние сутки. Общее число заболевших с начала эпидемии выросло до 396 575 человек, вылечились — 167 469.

Скончался от коронавируса 181 пациент в России за сутки на 30 мая. Всего 4555 россиян стали жертвами COVID 19
В России за сутки коронавирус выявили у 8952 человек
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Скончался от коронавируса 181 пациент в России за сутки на 30 мая. Всего 4555 россиян стали жертвами COVID 19

Скончался от коронавируса 181 пациент в России за сутки на 30 мая. Всего 4555 россиян стали жертвами COVID-19Ночевали в палатке у переполненного госпиталя пациенты с подозрением на коронавирус в НовосибирскеЕщё 1404 новостей

За минувшие сутки на 30 мая число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8952, 181 человек умер, 8212 выписали из больниц, сообщили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
При этом у 3747 заразившихся (41,9 процента) нет клинических проявлений.

Новые случаи зафиксировали в 83 регионах. Больше всего их в Москве — 2367. В Подмосковье выявили 735 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 365, в Нижегородской области — 289, в Свердловской — 261, в Ханты-Мансийском автономном округе — 167.

Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе — всего два. В Чукотском автономном округе пять заболевших, а в Горном Алтае — шесть.

Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 396 575 человек. Умерли за все время 4555 пациентов, вылечились — 167 469.

На утро 30 мая в Новосибирской области за сутки подтверждено 109 новых случаев заражения COVID-19. 72 пациента выписаны с выздоровлением. Один человек скончался. Это женщина в возрасте 79 лет. Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Новосибирской области увеличилось до 2705. В том числе инфицированы 167 детей. 1089 человек выздоровели, 32 пациента скончались, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В Бердске жертв коронавирусной инфекции нет, а всего зарегистрировано 46 зараженных на 30 мая, в том числе 5 — за последние сутки. Это рекорд с начала пандемии в Бердске.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным Роспотребнадзора, всего насчитывается почти 6 млн инфицированных, около 370 тыс. из них умерли, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Первые по числу летальных исходов — США (более 100 тысяч погибших), за ними следуют Великобритания, Италия, Франция, Бразилия и Испания.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Рано заявили о спаде пандемии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСкончался от коронавируса 181 пациент в России за сутки на 30 мая. Всего 4555 россиян стали жертвами COVID-19
15:42 30-05-2020
Скончался от коронавируса 181 пациент в России за сутки на 30 мая. Всего 4555 россиян стали жертвами COVID-19
БердскТруп нашли у железнодорожного вокзала в Бердске
15:21 30-05-2020
Труп нашли у железнодорожного вокзала в Бердске
Ночевали в палатке у переполненного госпиталя пациенты с подозрением на коронавирус в Новосибирске
15:02 30-05-2020
Ночевали в палатке у переполненного госпиталя пациенты с подозрением на коронавирус в Новосибирске
БердскКак и где лечат заразившихся COVID-19 детей из Бердска?
14:44 30-05-2020
Как и где лечат заразившихся COVID-19 детей из Бердска?
Шок: к 6 млн приблизилось число заразившихся коронавирусом жителей Земли на 30 мая
14:29 30-05-2020
Шок: к 6 млн приблизилось число заразившихся коронавирусом жителей Земли на 30 мая
Штрафовать на 7000 руб. хотят отказавшихся от прививок против инфекций в России 2
14:17 30-05-2020
Штрафовать на 7000 руб. хотят отказавшихся от прививок против инфекций в России
Откуда взялся коронавирус? Новые версии выдвигают ученые: рынок в Ухане не при чем
14:10 30-05-2020
Откуда взялся коронавирус? Новые версии выдвигают ученые: рынок в Ухане не при чем
БердскКомфортная среда: Закатали асфальтом парковки и проезды во дворах 5-этажек №27 и 28 Микрорайона Бердска
13:54 30-05-2020
Комфортная среда: Закатали асфальтом парковки и проезды во дворах 5-этажек №27 и 28 Микрорайона Бердска
Обвинили в убийстве двух человек звезду сериала "Физрук" Владимира Сычева
13:23 30-05-2020
Обвинили в убийстве двух человек звезду сериала
БердскОтремонтируют канализацию и водопровод в 5 многоквартирных домах Бердска в 2021 году. Смотри адреса 1
13:15 30-05-2020
Отремонтируют канализацию и водопровод в 5 многоквартирных домах Бердска в 2021 году. Смотри адреса