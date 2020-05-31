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Выявили 104 новых зараженных COVID-19 за сутки на 31 мая в Новосибирской области

10:33 31.05.2020 Фото: pexels
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Всего в регионе зафиксировано 2809 случаев коронавирусной инфекции. В том числе у 169 детей. 1119 пациентов выздоровели, из них 30 за последние сутки.

Выявили 104 новых зараженных COVID 19 за сутки на 31 мая в Новосибирской области
Еще 30 пациентов вылечились от коронавируса в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Выявили 104 новых зараженных COVID 19 за сутки на 31 мая в Новосибирской области

Где выявили коронавирус на 31 мая в Новосибирской области? COVID-19 охватил 26 территорийОбрушился COVID-19 на Бердск: 54 заразившихся и 86 с подозрением на коронавирус на 31 маяЕщё 1413 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 31 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 104 случая заражения COVID-19. 30 пациентов выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зафиксировано 2809 случаев коронавирусной инфекции. В том числе у 169 детей. 1119 человек выздоровели, 32 пациента скончались.

В отделениях реанимации находятся 64 человека. На ИВЛ – 19 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 62 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 577.

163 пациента с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного.

Всего в Новосибирской области сделано 111 873 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2 572 жителя региона, 17 295 человек снято с наблюдения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за сутки на 31 мая в Бердске зафиксирован рекорд по числу заболевших — 6 человек. Всего в городе выявили 54 зараженных коронавирусом.

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От редакции

Нельзя снимать ограничения в такой обстановке?

Аноним, 31 мая 2020 10:51
Вчера было 109, сегодня 103. Прогресс наметился, однако. А вообще без масок сейчас реально не стоит ходить по магазинам.

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