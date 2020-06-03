Оборвали телефоны и устроили аврал на сайте МФЦ из-за пособий Путина жители Бердска

Телефонные линии перегружены, предварительная запись заработает с 4 июня. Специалисты МФЦ призывают обращаться онлайн и получать услуги в электронном виде, а не пытаться прийти на прием в пандемию коронавируса.

26 муниципальных услуг оказывает сейчас бердский МФЦ. Со временем число муниципальных и госуслуг увеличится до 200

Аврал случился в МФЦ из-за пособий от Путина и пандемии коронавируса в Бердске. Жители не могут дозвониться в МФЦ и записаться на прием. Напомним, на такие же проблемы жаловались жители Искитима. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась возмущенная Светлана 1 июня.

— С самого утра не могу записаться в МФЦ через сайт госуслуг. Он вообще работает? или с этой пандемией сейчас ничего не работает? по многоканальному дозвониться невозможно! Кто-нибудь что-нибудь знает? — написала девушка.

На вопрос «Курьер. Среда. Бердск» ответила специалист пресс-центра МФЦ Анастасия Захарова. Она признала, что на сайте центра есть проблемы. Жители оборвали телефоны в связи с пособиями.

— Да, у нас сейчас очень большая нагрузка на контактный центр и сайт. Жители звонят с началом выдачи пособий на детей. К тому же у нас сейчас не работает предварительная запись по техническим причинам. Сейчас эти неполадки устраняются и с завтрашнего дня, 4 июня, она начнет работать, — сказала Анастасия 3 июня.

Но при этом отметила, что записывать людей будут только на даты, начиная с 18 июня, так как ближайшие две недели все расписано.

Специалист МФЦ призвала людей обращаться онлайн, а не пытаться прийти лично, ведь сейчас пандемия коронавируса. Это важно для здоровья каждого из нас.

Подать документы и получить услугу по средствам интернета можно в разделе электронные услуги на сайте МФЦ.