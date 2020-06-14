Заразались COVID-19 еще 108 человек за сутки на 14 июня в Новосибирской области.

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 4285, из них – 293 ребенка.

98 пациентов с коронавирусом выздоровели за сутки в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 14 июня в Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случаев COVID-19. 98 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались два пациента – женщины в возрасте 49 и 75 лет.

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 4285, из них – 293 ребенка. 2148 пациентов выздоровели, 55 человек скончались.

В отделениях интенсивной терапии находятся 55 человек. На ИВЛ – 13 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 723.

219 пациентов с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Краснозерскую, Мошковскую, Доволенскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в Новосибирской области проведен 153 701 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 598 жителей региона, 22 245 человек сняты с наблюдения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 6 новых зараженных коронавирусом выявили за последние сутки в Бердске. Всего поражены коонавирусной инфекцией 94 бердчанина.