«Если это в легкой форме так заболевание проходит у меня, то что же творится, когда у кого-то средняя и тяжелая степень?»: Жительница Бердска болеет дома

Не берут анализ на коронавирус у бердчанки на протяжении 11 дней

Первой в семье 56-летней жительницы Бердска заболел муж, но его заболевание прошло в легкой форме. Он неделю пролежал с температурой 37, чувствовал слабость, к врачу не обращался, болел дома, и, вероятно, перенес заболевание ей. 5 июня женщина почувствовала недомогание, температура держалась на уровне 37,4-37,5. К четвергу температура поднялась до 39,4 и пошла выше, так что она вызвала врача на дом — тут ее ждало первое разочарование. Врач приезжать отказался, сославшись на конец рабочего дня и окончание приема, посоветовал лечение от ОРВИ и, если станет хуже, вызвать скорую помощь. К этому жительнице Бердска пришлось прибегнуть уже на следующий день, ведь состояние только ухудшалось.

Скорая приехала далеко не быстро: ее пришлось ждать 3 часа, а медицинский работник от чистого сердца предложила женщине приехать в больницу на своей машине, так как на одну карету скорой помощи приходилось целых два вызова в одном районе. Больная поступила в Бердскую центральную городскую больницу, где ей сделали компьютерную томографию, где было написано об двусторонних изменениях в левом и правом легком с вовлечением менее 25% объема легкого. Там же было указано подозрение на COVID-19, но диагноз так и не был подтвержден. После КТ доктор из пульмонологического отделения, куда была доставлена пациентка, спросил: «У вас есть, кому ставить уколы?», а услышав утвердительный ответ, медсестра принесла бумагу и попросила расписаться с двух сторон. Лишь после подписания женщина узнала, что это был отказ на госпитализацию. Предварительный диагноз, поставленный доктором, — двусторонняя пневмония, возможно, вирусная. Такой вывод врач сделал на основании КТ — кровь у женщины не брали.

Так как лечиться она должна была дома, после больницы они с мужем заехали в аптеку. Фармацевт лишь головой покачал: «Почему же вы отказались от госпитализации? Вы сегодня тридцатая, почти все отказываются, причем все — только потому что врач попросил». Лекарств на весь семидневный курс лечения, прописанный доктором, не хватило, пришлось потом ездить и в другие аптеки. Когда женщина закупалась лекарствами для второго курса, она объехала три ближайшие аптеки, везде забирая последние дозы — антибиотики нарасхват. Лечат ее цефтриаксоном, азитромицином, ингавирином и аспирином, благо, последний есть в аптеках в избытке.

Первые четыре дня после начала лечения было совсем тяжело: высокая температура, сил встать в кровати не было вообще.

— Если это в легкой форме так заболевание проходит у меня, то что же творится, когда у кого-то средняя и тяжелая степень? — удивляется больная. С начала ее болезни прошло 18 дней, а у нее до сих пор осталась слабость и головокружение.

После того, как она попала на домашнюю госпитализацию, ни один врач не пришел к ней. Никто не звонил, не спрашивал температуру, не корректировал лечение. Уколы приходилось делать самим, как их делать — не объяснили. Спасала разве что сестра больной — врач по образованию, к сожалению, живущая в другой области, так что советы она давала онлайн. Точно так же за 10 дней, в период с 13 июня и по сей день у нее не взяли анализ на коронавирус, хотя участковый врач долгое время обещал, что «ковидная бригада» приедет со дня на день. Через некоторое время женщина попыталась сделать анализ в платных клиниках, звонила в «Инвитро» и в «Вегу», но и там, и там ей отказали, так как у нее были признаки ОРВИ — с ними в медицинские центры не пускают. Добиться анализа на коронавирус в Бердске действительно тяжело. Читайте, как мужчина ждал мазка 19 дней.

В пятницу, 19 числа закончилось лечение, которое ей прописали в пульмонологии. 56-летняя жительница Бердска сделала очередное КТ, в котором практически ничего не изменилось, но на прием к врачу попасть не смогла, потому что участковый врач попросил не приходить в поликлинику, а просто выслать КТ, после чего он по WhatsApp пришлет решение. Лечение не пришло ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье: в понедельник 21 июля женщина отправилась туда сама. Врач продлил ей все препараты, назначенные ранее, а два дня пропуска в применении лекарств посчитал несущественнными. На вопрос, когда наконец будет взят анализ на коронавирус, медицинский работник ответил предложением повторить заявку в коронавирусный центр, но, очевидно, результата это не дало.

На работе к ее болезни отнеслись очень спокойно: женщина работает в компании «Herbalife», где все центры закрыты еще с марта, а все работники на удаленке. Однако так было не у всех: одной из ее подруг, встречавшейся с ней во время болезни, сказали: «Лечитесь, скорее всего, мы вас заменим» и она может лишиться работы с большой вероятностью.

— Когда все только начиналось, у меня было паническое состояние, я очень боялась COVID-19, — рассказывает 56-летняя бердчанка. — Сын поехал в Воронеж как раз тогда, когда начали закрываться города. У меня в машине был спирт, дома спирт, все обрабатывалось, маски. Теперь уже не боюсь. Считаю, что самое главное – вовремя определиться и начать лечение.

В ближайшее время «Курьер.Среда.Бердск» планирует взять комментарий у главного врача БЦГБ и рассказать, как быстро берутся анализы у жителей Бердска с подозрением на коронавирус.