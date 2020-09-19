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Заразились коронавирусом 54 человека за сутки на 19 сентября в Новосибирской области. Всего 12 410 инфицированных в регионе

15:03 19.09.2020 Фото: pexels.com
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В том числе коронавирус выявили у 734 детей. 11 289 человек выписаны с выздоровлением за все врем пандемии, из них 84 за последние 24 часа. В области сделано 484 646 тестов на коронавирусную инфекцию.

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Всего в регионе от коронавируса умерли 410 человек
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Подозревают COVID-19 у 295 жителей Бердска на 19 сентября 2020. Среди "подозреваемых" 211 детейВпервые за 2 месяца число зараженных COVID-19 за сутки превысило 6000 в России на 19 сентябряЕщё 1991 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 19 сентября в регионе зарегистрировано 12 410 случаев коронавирусной инфекции (+54 за последние сутки), в том числе у 734 детей. 11 289 человек выписаны с выздоровлением (+84 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 61 год и женщины, им было 73 и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 410 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В отделениях интенсивной терапии находятся 43 человека. На ИВЛ – 8 пациентов.

Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 064.

В больницы районов области госпитализирован 421 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 484 646 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 185 жителей области, 41 107 человек сняты с меднаблюдения.

COVID-19 выздоровление коронавирус с подтвержденным диагнозом умерли
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