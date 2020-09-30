Хоронить жестоко убитую супругу главврача ЦГБ Искитима Людмилу Кайгородову приехали ее пациенты из Бердска

Похоронили 30 сентября 2020 прекрасного доктора и человека. Цветы и венки к гробу несли сотни людей - не только коллеги и друзья, но и чиновники и депутаты, простые горожане. Всех потрясла трагедия в семье главврача Искитимской гобольницы Алексея Кайгородова.

Люди потоком шли проститься с трагически погибшей Людмилой Кайгородовой в Искитиме

Людмилу Кайгородову, супругу главврача Искитимской ЦГБ, похоронили 30 сентября. Гражданская панихида прощания стала поистине всенародной. Сотни людей несли цветы и венки к гробу в прощальный зал «Реквием», чтобы отдать последние почести безвременно ушедшей жены, матери, дочери, врачу, коллеге и другу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», многие на прощании не могли сдержать слез, искренне скорбели. Ведь Людмиле Тимофеевне было всего 66 лет. Она только 4 года назад ушла на пенсию, отдав 37 лет жизни святой миссии — лечила людей, заставлял биться их сердца.

- Мы будем за нее молиться. Каждый имеет свой духовный груз в земной жизни. Пусть родные и близкие молятся за упокоение ее души, - сказал отец Петр после отпевания Людмилы Тимофеевны, трагически погибшей от рук неизвестных убийц и грабителей в ночь на 27 сентября.

Среди пришедших в прощальный зал были не только бывшие коллеги доктора-кардиолога, но и пациенты, которых она буквально вернула к жизни. Владимир приехал в Искитим простится со своим врачом из Бердска.

- У меня в голове не укладывается, как такое могли совершить с беззащитной, ни в чем не повинной женщиной. Это беспрецедентное по зверству убийство. Конечно, для меня и многих это личная трагедия. Людмила Тимофеевна меня лечила, когда обнаружили ишемическую болезнь сердца. И благодаря ей я жив, сейчас здесь стою и разговариваю с вами, - высказался Владимир, приехавший на похороны из Бердска.

Он признался, что все оттягивал момент, чтобы подойти к гробу, все не верилось в реальность происходящего. В руках у Владимира бордовые розы. Цветами и венками был заставлен весь прощальный зал. Среди пришедших проститься чиновники от здравоохранения Новосибирской области, депутаты и рядовые медики.

- Господи, за что Людмиле Тимофеевне такое? За что Алексею Алексеевичу? - восклицает со слезами Марина, представившаяся медсестрой Искитимской ЦГБ, работающей под началом главврача Алексей Кайгородова. - Таким она светлым человеком была: тихая, спокойная, всегда вежливая, повышенного тона от нее никогда не слышали. А профессионал — с большой буквы!До последнего ее не хотели отпускать на пенсию. Мы все как будто близкого человека потеряли. Как же так, как же так...

Многие только махали руками, не в силах говорить, в себе переживая настоящее горе.

До отпевания семья Кайгородовых собралась в доме на ул. Набережной, тихой и чистой, вдали от городской суеты. Зять Людмилы Тимофеевны Антон попросил не беспокоить Алексея Алексеевича расспросами: ему сейчас очень тяжело, семья хочет, чтобы ее никто не беспокоил.

- Она всю жизнь только помогала людям. Таких людей и таких хороших врачей, еще советской закалки в общем-то уже не осталось. Ее пациенты выясняли в больнице, когда похороны. А она не работает уже около пяти лет. Пациенты ее помнят. Это ее большая заслуга. Обычно пациенты выздоравливают и забывают врача. Но чтобы прийти на похороны к доктору — это дорого стоит. Хорошим она была человеком. Просто все в шоке. У нас убили бабушку, мать, жену, врача. Просто убили. Как в страшном кино, говорите? Страшное кино произошло с нами, - сказал Антон.

По его словам, семья знает о расследовании не больше того, что рассказывают следователи СМИ — кто, почему. Но, считает, «по дому и по машинам видно, что никаких богатств здесь нет».

- Что тут искать-то? Подонки какие-то это сделали. Какие там деньги? Скопили три зарплаты... - бросил кто-то из ожидавших.

На Набережной много гуляющих. Кто-то заходит в местную православную часовню, кто-то гуляет с коляской в спокойном месте. Все они слышали о страшном происшествии и воспринимают трагедию как собственную.

- Конечно, знаем. Ужасно переживаем. Ведь все-таки горе произошло в семье главврача, а его весь город знает, даже если лично не знакомы. Мы искренне соболезнуем, - высказалась пожилая пара искитимцев, рассуждая о разгуле преступности, с которой государство не в силах справиться.

Кажется, весь Искитим скорбит по безвременно ушедшей Людмиле Кайгородовой.

Редакция сайта «Курьер. Среда. Бердск» выражает свои искренние соболезнования семье Людмилы Тимофеевны.

Людмила Кайгородова. Биография

Людмила Тимофеевна окончила в 1978 году медицинский институт по специальности кардиология. Сначала работала по распределению в селе Убинское. В ИЦГБ пришла работать в 2003 году. Уволилась в 2016 году.

Так Людмила Кайгородова проработала 37 лет врачом-кардиологом. Награждена знаком «Отличник здравоохранения».

У них с Алексеем Кайгородовым двое детей. Дочь стала врачом, пошла по стопам родителей. С семьей она живет в Новосибирске. Сын — в Бердске. Трое внуков.

Кровавая расправа

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мертвой и связанной нашел свою супругу 27 сентября Алексей Кайгородов, вернувшись с охоты. Как полагает следствие, преступники проникли в коттедж Кайгородовых через окно на первом этаже. Вероятно, жертву пытали, добиваясь указания места, где лежат ценности. Впрочем, как сообщил сайту «ВесьИскитим» руководитель отдела СКР по Искитимскому району Борис Монаенков, о пытках может сказать только экспертиза, результаты которой станут известны позже.

По факту жестокого преступления 27 сентября следователи СКР возбудили уголовное дело по п. «з», ч 2. ст. 105 «Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом».

— Следственная группа, выехав на место, обнаружила, что в период времени с 26 по 27 сентября неустановленные лица проникли в частный дом через окно на первом этаже, связали хозяйку и похитили с места происшествия денежные средства и материальные ценности. Орудием убийства был какой-то колюще-режущий предмет, его мы на месте не обнаружили. Женщина была связана бельевыми веревками. У нее обнаружили телесные повреждения и ножевое ранение, — прокомментировал сайту «ВесьИскитим» Борис Монаенков.

По его словам, у следствия имеется ряд версий, которые в настоящее врем отрабатываются. Преступление он назвал дерзким и резонансным. Есть круг подозреваемых, который отрабатывают следователи.

Между тем, СК ищет автомобилистов с видеорегистраторами, на которые могли попасть убийцы.

— Просим откликнуться водителей транспортных средств, проезжавших в период времени с 21 часа 26 сентября 2020 года и позднее около места совершения преступления, и предоставить имеющиеся видеорегистраторы, на которых могут быть запечатлены события, представляющие интерес для следствия, — сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

По словам Бориса Монаенкова, пока задержать подозреваемых не удалось. Поэтому в СК просят всех проживающих в районе места совершения преступления и заметивших что-то необычное связаться со следователями.