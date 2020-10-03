Число "подозреваемых" на коронавирус стремительно растет в Бердске: Тесты берут сотнями в сутки

На утро 3 октября выявили трех новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 328 случаев заболевания коронавирусом. Сколько еще ждут "приговора"?

Число заразившихся COVID-19 в Бердске пугает

По данным оперативного штаба, на 3 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 440 жителей города, из них детей - 299.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 309 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 303 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро субботы, 3 октября, выявили трех новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 328 случаев заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".