Ждут диагноза "коронавирус" около 600 жителей Бердска, еще почти у 300 взяли тест за последние сутки на 10 октября

Среди "подозреваемых" на коронавирусную инфекцию среди бердчан большинство дети. Подтвердился ковид к 339 горожан - плюс 1 за сутки и 11 за неделю.

Число заразившихся COVID-19 выявили в Бердске на 10 октября 2020 достигло 339

По данным оперативного штаба, на 10 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 584 жителя города, из них детей - 311.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 322 пациента. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 297 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро субботы, 10 октября, выявили одного нового пациента с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 339 случаев заболевания коронавирусом.

Таким образом, за неделю в городе выявили 11 заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".