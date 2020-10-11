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Перевалило за 14 000 число заразившихся COVID-19 на 11 октября 2020 в Новосибирской области

12:36 11.10.2020 Фото: pexels.com
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Счет новым случаям ковида снова пошел на сотни. В то время как выздоровел после коронавируса за последние сутки всего 31 житель региона.

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118 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По данным оперативного штаба, на утро 11 октября в регионе зарегистрировано 14 090 случаев COVID-19 (+118 за минувшие сутки), в том числе у 866 детей. 12 471 человек выписан с выздоровлением (+31 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 59 лет, и женщины в возрасте 71 год и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умер 491 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 104 человека. На ИВЛ – 22 пациента.

Госпитализированы 40 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 509.

В больницы районов области госпитализированы 850 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 579 986 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 765 жителей области, 47 436 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки выявили 5 новых заразившихся коронавирусом. В итоге общее число заболевших достигло 344.

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