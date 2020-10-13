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Свернули единственный в регионе мобильный госпиталь за 50 млн руб. в разгар второй волны пандемии в Искитимском районе

12:45 13.10.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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От госпиталя осталось оборудование - рентгеновские и УЗИ аппараты, дефибрилляторы, электрокардиографы, ИВЛ и др. Также на деньги инвесторов в одном из отделений ЛРБ оборудовано реанимационное отделение для ковидных. Куда теперь всё это пойдет?

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На открытие мобильного госпиталя потратили 50 млн рублей
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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+114 новых зараженных COVID-19 за 24 часа на 13 октября в Новосибирской областиСвернули единственный в регионе мобильный госпиталь за 50 млн руб. в разгар второй волны пандемии в Искитимском районеЕщё 86 новостей

Закрыли мобильный госпиталь для ковидных больных в Линево, палатки свернули и убрали по приказу минздрава. Почему это было сделано в начало второй волны пандемии и куда теперь пойдет оборудование, узнал "Курьер. Среда. Бердск" в минздраве. Напомним, госпиталь был создан частной группой компаний «Сибантрацит» на 50 млн рублей. Он был рассчитан на 100 койко-мест, состоял 10 лечебных палаток.

Мобильный госпиталь в р.п. Линево перенесут в другое место или его утилизируют?

Мобильный палаточный комплекс временного инфекционного госпиталя был свернут в связи с погодными условиями, не позволяющими лечить пациентов в холодное время года.

Модульный палаточный комплекс будет принят на баланс ЛРБ, будет проведена его консервация для дальнейшего надлежащего хранения.

Почему, если в стране фиксируется вторая волна развития пандемии, сворачиваются мобильные госпитали? Разве они не могут понадобиться?

24.08.2020 из временного инфекционного госпиталя ЛРБ был выписан последний пациент, который находился в стационаре основного здания лечебного учреждения, после чего была проведена заключительная дезинфекционная обработка помещении. С 10.09.2020 года была возобновлена работа паллиативного отделения стационара
За все время функционирования временного инфекционно госпиталя на базе ГБУЗ HCO «ЮБ» пациенты с подозрением или подтвержденным COVID-19 госпитализировались только в отделение, расположенное в основном здании лечебного учреждения.

Куда пойдет медицинское оборудование, которое там было установлено?

Медицинское оборудование, которое было принято на баланс ЛРБ для оснащения инфекционного госпиталя, будет использовано для лечения и диагностики пациентов в паллиативном отделении стационара, переносные рентгенологический аппарат и аппарат ультразвуковой диагностики будет использоваться при выездной работе бригады специалистов поликлиники для проведения диспансеризации и профилактических осмотров взрослого населения.

Сколько мобильных госпиталей было установлено по региону в пандемию и на какую сумму и какими организациями/ведомствами? Где сейчас эти госпитали? Куда пошло оборудование?

До настоящего момента в Новосибирской области установка других мобильных госпиталей не осуществлялась.

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