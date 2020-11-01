С шокирующих цифр по смертям и зараженным COVID-19 начала ноябрь Новосибирская область

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции за сутки на 1 ноября в регионе более чем в три раза меньше новых выявленных случаев.

Еще 177 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 1 ноября в регионе зарегистрировано 17 483 случая инфицирования коронавирусом (+177 за минувшие сутки), в том числе у 1 116 детей. 14 445 человек выздоровели (+54 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 51 год, 64 года и 73 года, и женщина в возрасте 72 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 590 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 115 человек. На ИВЛ – 38 пациентов.

Всего госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 777.

В больницы районов области госпитализированы 1 455 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 716 661 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 585 жителей области, 54 811 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки на 1 ноября в Бердске выявлено 8 новых зараженных. Всего зарегистрировано в городе 535 случаев коронавирусной инфекции.