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Простятся с умершей экс-управделами мэрии Бердска Еленой Исламовой 13 ноября 2020. Время и место прощания

10:36 12.11.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Елена Ивановна 12 лет боролась со смертельной болезнью. Но ушла из жизни в 56 лет. Последние 4 года она возглавляла ГЦКиД. Ее проводят в последний путь в бердском Преображенском храме.

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Исламова Елена Ивановна. 10.07.1964-12.11.2020
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Простятся с умершей экс-управделами мэрии Бердска Еленой Исламовой 13 ноября 2020. Время и место прощанияУмерла бывшая управделами мэрии и директор ГЦКиД Елена Исламова в БердскеЕщё 508 новостей

Ушла из жизни Елена Исламова, известный в Бердске человек, оставившая заметный след в истории города. Она умерла в ночь на 12 ноября 2020 года после продолжительной болезни, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Елена Ивановна 12 лет боролась с онкологией.

10 июля 2020 года Елене Исламовой исполнилось 56 лет.

Последние три года она возглавляла Городской центр культуры и досуга, отвечая за множество творческих коллективов ГДК и центральный парк. А до этого времени Елена Исламова более 20 лет отдала работе в органах власти. Она была бессменным управляющим делами горадминистрации — фактически заместителем главы Бердска.

Кончина Елены Ивановны стала большим ударом для всех, кто ее знал, кто с ней работал и соприкасался по жизни. Она навсегда останется в памяти и сердцах людей как мудрый и принципиальный человек, прекрасный управленец, хозяйственник и хороший друг.

Прощание с Исламовой Еленой Ивановной пройдет в пятницу, 13 ноября. С 12.00 в этот день пройдет отпевание и гражданская панихида в Преображенском храме на ул. Горького в Бердске.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" скорбит по поводу кончина Елены Ивановны и выражает соболезнования ее родным и близким.

отпевание панихида умерла управделами Елена Исламова
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