Сильная молитва святым Спиридону и Никодиму на выпекание просфор 13 ноября

13 ноября православная церковь чтит память святых просфорников Спиридона и Никодима, по примеру которых можно увидеть, что Господняя истина, чудотворная и живительная, доступна для всех христиан и может осваиваться.

Святые просфорники Никодим и Спиридон, житие

Святцы были обычными людьми, да и занятие их было довольно простым – выпекание просфор, однако выполняли они его с всеобъемлющей любовью к Всевышнему и братии, и выражение этой любви превратило обычное занятие в духовное служение.

Спиридон

Преподобный Спиридон Печерский просфорник являлся монахом обители. День памяти его отмечается:

11 октября (сентябрь 28-го числа по старому стилю);

13 ноября (октябрь 31-го числа по старому стилю).

Богоугодник родился в простой семье крестьян и грамоте не был обучен, но обладал он языком верования, а в качества богатства у него выступали добродетели и деяния, которые были бы угодны Всевышнему.

С Господним страхом и теплившимся в сердце ярым желанием достичь совершенства он вступил в лавру, где на то время настоятелем был Пимен Постников (1132-1141) и принял при этом он самое суровое подвижничество. Достигнув довольно зрелого возраста преподобный собственными силами стал осваивать книги и смог изучить Псалтырь, так что смог наизусть петь все псалмы.

Настоятель обители лицезря за добродушием, благочестием и трудолюбием доверил праведнику богоугодное и самое святое деяние – изготовление просфор для проведения Евхаристии. Замешивая тесто и коля дрова богоугодник всецело сосредотачивался на мыслях о Небесном Царе, в чем емутакже способствовала постоянное произнесение псалмов. Таким образом, выпекая для священного возношения хлебы, святец и сам возносил Сыну Божьему жертву хваления, Ему угодную.

Как-то раз, когда праведник разжигал печку, внезапно взметнулось пламя и пол оказался в огне. Тогда преподобный своим одеянием закрыл отверстие печи, затем рукава подрясника связал между собой, подбежал к колодцу и набрал им воды, и после чего призвал братию на вспоможение. Послушники, которые прибежали на его крик с изумлением для себя обнаружили, что та часть одеяния что закрывала печное устье никак не повредилась, а из подрясника вода никак не выливалась, что позволило без особого труда устранить пожар. Старания и молитвы просфорника были услышаны Всевышним, и тот чудесным образом пришел на вспоможение своего верному слуге.

В результате проведенных антропологических исследований было установлено, что святец отошел в мир иной в возрасте около 50-60 лет, а мощи его пребывают в Ближних пещерах;

Никодим

Никодим также являлся послушником обители и жил он во времена священнослужителя Постника Пимена. День памяти праведника отмечается:

11 октября (сентябрь, 28-е число по старому стилю);

13 ноября (31 октября, по старому стилю).

Просфорники Спиридон и Никодим вместе выполняли одну работу. Богоугодник был помощником преподобного и был его приверженцев не только в послушании, но также и в трудах духовных.

Согласно сохранившемуся преданию обители проработал в церковной пекарне порядка 30-ти лет, весь этот период изготавливая просфоры. Дата смерти святого доподлинно не установлена, однако согласно некоторым писаниям можно утверждать, что преставился праведник, будучи в преклонном возрасте, приблизительно в 1139 г. Его священные мощи также находятся в Ближних пещерах.

Стоит отметить, что в большинстве случаев на чудотворных образах преподобные изображаются совместно, стоя рядом с друг другом и держа в руках или же на блюде испеченные просфорки.

Молитвы просфорникам Спиридону и Никодиму

Обратиться к святцам можно через молитвословие или же произнеся топарь или кондак.

Молитва:

Преподобне отче Спиридоне! Воззри на нас милостивно и к земли приверженных возведи к высоте небесней. Ты горе на небеси, мы на земли низу, удалены от тебе, не толико местом, елико грехми своими и беззаконии, но к тебе прибегаем и взываем: настави нас ходити путем твоим, вразуми и руководствуй. Вся твоя святая жизнь бысть зерцалом всякия добродетели. Не престани, угодниче Божий, о нас вопия ко Господу. Испроси предстательством своим у Всемилостиваго Бога нашего мир Церкви Его, под знамением креста воинствующей, согласие в вере и единомудрие, суемудрия же и расколов истребление, утверждение во благих делех, больным исцеление, печальным утешение, обиженным заступление, бедствующим помощь. Не посрами нас, к тебе с верою притекающих. Вси православнии христиане, твоими чудесы исполненнии и милостями облагодетельствованнии, исповедуют тя быти своего покровителя и заступника. Яви древния милости твоя, и ихже отцем всепомоществовал еси, не отрини и нас, чад их, стопами их к тебе шествующих. Предстояще всечестней иконе твоей, яко тебе живу сущу, припадаем и молимся: приими моления наша и вознеси их на жертвенник благоутробия Божия, да приимем тобою благодать и благовременную в нуждех наших помощь. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки молитвами твоими. О, превеликий угодниче Божий! Всем нам, с верою притекающим к тебе, помози предстательством твоим ко Господу, и всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш и преселитися со упованием в блаженныя недра Авраамова, идеже ты радостно во трудех и подвизех ныне почиваеши, прославляя со всеми святыми Бога, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Топарь:

Хлебы приносныя руками своими творя,/ псалмопение непрестанное усты своими/ яко жертву хвалы приношаше Господеви,/ со честным Никодимом, блаженне Спиридоне,/ с нимже молися Христу Богу о душах наших

Кондак:

Да явиши разжженную твою ко Господу любовь,/ чудне Спиридоне,/ разжегшуюся зело пещь/ мантиею своею заграждавши/ и да покажеши источник вод дарований духа в тебе живущ,/ одеждею своею, нося воду,/ угашаеши пламень огненный,/ тем, яко имея дерзновение ко Господу,/ со блаженным Никодимом/ молися присно о нас, поющих тя.

Смотрите так же видео рассказ о святых просфорниках:

Источник: tolkovanie