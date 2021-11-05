Когда в Бердске площадь Горького станет магистралью и соединит город с трассой Р-256, рассказал вице-мэр Владимир Захаров

Жители Бердска вновь заговорили о том, что город может остаться без площади Горького. Данные настроения среди бердчан возникли после выходок автомобилистов перед зданием администрации.
Напомним, что несколько водителей на автомобилях ВАЗ-2105, 1 ноября, совершали дрифт по первому снегу прямо перед мэрией города. В это время по площади проходили люди, поскольку она является пешеходной зоной. По горячим следам были задержаны двое автовладельцев. Как сообщили позже в администрации, обоим водителям выписаны административные штрафы за создание аварийной ситуации, угрозе жизни и здоровью пешеходов. Бердчане предположили, что этот поступок шоферов обусловлен тем, что площадь Горького якобы скоро станет проездной. Горожане заговорили о генеральном плане, который приняли депутаты 7 ноября 2019 года. Согласно ему, улица Горького и Первомайская должны стать магистральными и соединить новые микрорайоны «Южный» и «Белокаменный» с трассой Р-256. В случае, если земельные участки бердчан попадут в зону проектирования, то может быть произведено их отчуждение.
Как прокомментировал сегодня, 5 ноября, «Курьер.Среда» заместитель главы администрации по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, вопрос о прокладывании дороги через площадь Горького в администрации не обсуждался и с этим вопросом якобы нужно обращаться в общественную палату. Позже, муниципальный служащий обозначил тему улицы Горького, Первомайской, микрорайонами Южный и Белокаменный генпланом и заявил, что он действует до 2045 года. По словам Захарова, тема о магистралях была перенесена из предыдущих генпланов в ныне действующий, но для того, чтобы провести это - нужны большие деньги.
- Люди как жили там в частных домах, так и живут. Уже не одно поколение. В администрации не обсуждалось, чтобы площадь Горького сделать проездной. Это большие затраты. Это надо полностью перестраивать дорожное движение, делать реконструкцию перекрестка со всеми вытекающими последствиями. Не так просто это сделать, - отметил Владимир Захаров.