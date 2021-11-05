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В Новосибирске 24-летняя девушка торговала фальшивыми сертификатами о вакцинации от коронавируса

11:07:1511/5/2021
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Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.

Девушка второй раз задерживается за подделку документов. Фото: Следственный комитет

В Новосибирске 24-летняя девушка второй стала подозреваемой по уголовному делу о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Сообщается, что девушка занималась изготовлением и продажей подобных документов. Известно, что подозреваемая успела продать два фальшивых документа, подтверждающих наличие вакцины от коронавируса. Покупателями стала супружеская пара. Бумаги, проданные супругам, действительны до лета 2022 года.

Первое задержание девушки по такой же статье произошло в августе 2021 года. Задержанной грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее в редакции «Курьер.Среда» сообщалось, что в регионе уже два месяца ищут пропавшую девушку. Она ушла из дома еще 8 сентября и до сих пор не вернулась. Пропавшей 22 года. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установку местонахождения девушки.

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документыподдельные сертификатыВакцинация.
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