Умер экс-президент РАН Владимир Фортов от коронавируса

В историю РАН вошли его работы по созданию научных основ защиты космического аппарата при реализации международного проекта "Вега" — изучению кометы Галлея.

Академик Владимир Фортов, бывший президент Российской академии наук, умер на 75-м году жизни

Академик Владимир Фортов, бывший президент Российской академии наук, умер на 75-м году жизни, сообщил РИА Новости заместитель президента РАН Владимир Иванов.

"Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский ученый, президент РАН в 2013-2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки", — сказал он.

В пресс-службе Академии наук сообщили, что Фортов болел коронавирусной инфекцией.

Владимир Фортов родился 23 января 1946 года в подмосковном Ногинске. В 1968 году с отличием окончил Московский физико-технический институт по специальности "Термодинамика и аэродинамика", в том же году поступил в аспирантуру.

В 1971-м досрочно защитил кандидатскую диссертацию на тему "Теплофизика плазмы ядерных ракетных двигателей", а в 1976-м — докторскую диссертацию на тему "Исследование неидеальной плазмы динамическими методами".

Работал в Институте химической физики (ныне Институт проблем химической физики РАН) и в Институте высоких температур АН СССР (ныне — ОИВТ). Занимался темами, связанными с теплофизикой импульсных воздействий, физикой плазмы, с оборонной наукой.

В 1982 году стал профессором, в 1987-м — членом-корреспондентом АН СССР, а в 1991-м — академиком РАН. В этом же году Фортов занял пост заведующего кафедрой теплофизики экстремальных состояний Московского физико-технического института.

С 1996 по 2001 год он занимал пост вице-президента РАН. В августе 1996-го стал председателем Государственного комитета по науке и технологиям, затем — министром науки и технологий и до марта 1997 года был также заместителем председателя правительства. В марте 1998 года Фортов вышел в отставку в составе кабинета Виктора Черномырдина.

С 2001 года был академиком-секретарем Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН.

В мае 2013-го Фортова избрали президентом Академии наук. В 2017-м его снова выдвинули на этот пост, но Фортов снял свою кандидатуру, чтобы дать возможность доработать правила выборов президента РАН.

Научные исследования Владимира Фортова имеют фундаментальное значение для развития импульсной и промышленной энергетики, космической физики, управляемого термоядерного синтеза, ракетной техники и ряда специальных приложений. Им разработаны генераторы мощных ударных волн и экспериментальные методы изучения физических свойств вещества при экстремальных параметрах с использованием взрывчатых веществ, лазерных, релятивистских электронных и ионных пучков.

Фортов — автор более 500 научных работ и 30 монографий, переведенных на иностранные языки. В историю РАН вошли его работы по созданию научных основ защиты космического аппарата при реализации международного проекта "Вега" — изучению кометы Галлея.