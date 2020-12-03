Как участок у аэродрома "Бердск-Центральный", дачами и рекой Раздельная попал в терсхему под полигон, ответил депутатам Бердска министр Архипов. Готов ли проект свалки?

Депутаты рабочей группы при главе города попросили о личной встрече Травникова, но он перенаправил на Архипова. 2 декабря с министром ЖКХ состоялась ВКС. Что он ответил на вопросы по свалке? Началась ли экспертиза проекта?

Нет работ по строительству полигона в Искитимском районе, заявляет власть

Как ответил на вопросы депутатов Бердска министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов о будущей свалке? Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказала депутат Елена Белова 3 декабря. Напомним, Елена Викторовна входит в рабочую группу при главе города, которая занимается планируемой свалкой. "Курьер. Среда. Бердск" писал, что ответил губернатор Травников про новый полигон около кладбища Бердска. Министерство ЖКХ Новосибирской области сообщало, что это будет просто обыкновенная зловонная свалка. Также напомним, отравит свалочным газом СНТ "Марьин Лог" и округу на 3 км свалка у Бердска, а река Раздельная будет приемником отходов, заявил Greenpeace редакции "Курьер. Среда. Бердск".

Что ответил министр ЖКХ

2 декабря у депутата Елены Беловой от рабочей группы состоялась ВКС с Денисом Архиповым. Также на нем присутствовал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Бердска Владимир Захаров и директор управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова.

- Задан был главный вопрос, как участок рядом с Бердском попал в территориальную схему по обращению с отходами? Дан ответ, что участки эти рассматриваются на специальной комиссии под руководством замгубернатора Сергея Семки. Так включен и рассмотрен участок у бердского кладбища, - рассказала Елена Белова 3 декабря "Курьер. Среда. Бердск".

Напомним, депутаты рабочей группы направили вопросы губернатору Травникову по свалке. В ответе звучит основная информация, которая давалась и редакции - о том что полигон запланирован по территориальной схеме, что он необходим для развития инфраструктуры. Согласно терсхеме в с. Маяк Искитимского района предусмотрено строительство объекта мощностью 120 тыс. тонн/год. Но на главный вопрос - на каком основании в нее был взят именно этот участок - так никто и не ответил. Ведь рядом с ним течет река Раздельная, в непосредственно близости живут люди, находится аэродром "Бердск-Центральный". Тогда депутаты попросили о личной встрече Травникова, но он перенаправил на Архипова.

Также Елена Викторовна рассказала, что на ВКС был задан вопрос по поводу действующей свалки у Бердска. Ее нет в территориальной схеме в списках тех полигонов, которые подлежат закрытию и рекультивации в ближайшие годы. Получается, что его нет необходимости закрывать. Зачем тогда Бердску еще одна свалка?

- Министр Денис Архипов ответил, что действующий полигон нуждается в рекультивации. Просто этих данных пока нет в терсхеме, - сообщила Белова.

Но даже если действующий полигон будет закрыт, он еще несколько лет будет выделять вредные вещества. А на другой стороне Бердска появится еще одна новая свалка. Ведь это просто опасно для здоровья людей и природы, отмечает депутат. Тогда Елена Белова озвучила министру ЖКХ свою главную просьбу - убрать участок у кладбища Бердска из терсхемы. На что ее попросили тогда предложить взамен другое место.

- Вы мне, депутату на освобожденной основе, предлагаете заняться подбором участка под свалку в Новосибирской области? Когда у вас есть для этого специалисты, комиссия, программа по подбору участков, - удивилась Елена Белова.

Есть ли проект свалки?

Беседа с министром ЖКХ закончилась на том, что Денис Николаевич заверил Белову - пока беспокоиться не о чем. Проекта пока нет, а когда он будет, сначала он должен пройти государственную экспертизу.

Тогда Елена Викторовна обратилась к Денису Архипову с просьбой на основании 174 федерального закона ввести в комиссию экспертов Новосибирской области. Для того чтобы экспертиза проекта полигона проводилась с участием экспертов от нашей области тоже. На это поступил ответ, что обращение будет рассмотрено. Пока рано об этом говорить.

Есть ли проект будущего полигона у кладбища Бердска на 3 декабря, выяснил "Курьер. Среда. Бердск" у директора компании-инициатора ООО "Полигон" - Дениса Шалдова.

- Проект пока не готов и не отправлен на экспертизу, - сказал Денис Сергеевич 3 декабря.

Напомним, Шалдов обещал предоставить проект на суд жителям Бердска. Также он уточнил, что она будет проводиться "Главным управлением государственной экспертизы" в Москве.

"Курьер. Среда. Бердск" сделал запрос ведомство, чтобы проверить, действительно ли проект пока не предоставлена на экспертизу. И могут ли принять участие в экспертизе специалисты Новосибирской области.

Вопросы:

1. Поступил ли на экспертизу проект полигона ТКО на участке рядом с. Маяк Искитимского района и городом Бердска с кадастровым номером 54:07:047401:1085? Он планируется по Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области.

2. Если он поступил, то утоните какого числа и сколько времени будет проводиться экспертиза?



3. Какими специалистами приводится экспертиза таки объектов - назовите их должности, имена.4. Могут ли принять участие в экспертизе специалисты ЖКХ и специалисты по контролю за экологией от Новосибирской области и города Бердска (так этот объект угрожает здоровью людей с этой территории и местной экологии)?5. Если специалисты могут принять участие, уточните, кто это может быть, и как обратиться в вашу организацию для участия в экспертизе?6. По каким критериям будут оценивать проект полигона ТКО, перечислите.7. От чего будет зависеть построят ли полигон ТКО на участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085?

Как только будет получен ответ, мы опубликуем продолжение. Читайте подробности в ближайшее время.

_____________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.