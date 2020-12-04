"Танком на бабочку": осудили активистку Светлану Рябоконь за пикет у мэрии Бердска в день выборов спикера горсовета Голубева

Если представительная власть "окажется в руках Голубевых", строительству мусорной свалки "под носом у Бердска" дадут "зеленую улицу", опасались активисты. В тот день, 17 сентября, спикером горсовета был выбран Владимир Голубев.

Светлана Рябоконь пикетировала мэрию в день выборов спикера горсовета Бердска

Осудили за пикет у мэрии активистку Светлану Рябоконь в Бердске. Напомним, 17 сентября общественники пикетировали мэрию против избрания спикером горсовета брата бизнесмена Голубева. Руководивший ранее горсоветом Валерий Бадьин победил на выборах от "Единой России" и стал депутатом законодательного собрания Новосибирской области.

2 декабря Светлану Геннадьевну вызвали в суд и ознакомили с делом. Ей не дали возможность подать ходатайство отложить суд. Светлане дали только час на поиски адвоката. Суд вынес решение выписать штраф в 10 тыс. рублей.

У Светланы Геннадьевны под опекой ребенок, также 2 инвалида - мать и муж. Сама она пенсионерка.

- Мне даже не дали возможность пригласить адвоката, а статья очень серьезная, - рассказала Светлана Рябоконь 4 декабря.

Она была шокирована такими срочными мерами суда, но понимала, что обвинения громкие.

- Мы неоднократно выступали против создания свалки рядом с Бердском. По многим данным ее инициатор крупный бизнесмен Виктор Голубев. Мы связывали перспективу создания свалки с приходом на должность спикера в горсовет его брата Владимира Голубева и были категорически против, - рассказала Светлана Геннадьевна.

Светлана Рябоконь написала в группу WhatsApp движения #БердскПРОТИВсвалки и предложила быть неравнодушными, попасть на сессию и пикетировать мэрию. Эта информация сразу распространилась. Рябоконь обвинили в организации несанкционированного митинга - по части 2 статьи 20.2 КоАП.

Светлана ознакомилась с делом в день суда и увидела, что заявления написаны от ООО"Полигон" и спикера горсовета Бердска Валерия Бадьина. Она удивлена такими мерами в свободной стране. К тому же отмечает, что на пикет пришла позже остальных. Еще две участницы пришли рано утром.

- Просто "танком на бабочку". По другому эти действия не назовешь, - возмущена Светлана Рябоконь.

Напомним, Светлана Рябоконь отмечала, если представительная власть "окажется в руках Голубевых", строительству мусорной свалки "под носом у Бердска" дадут "зеленую улицу". В тот день, 17 сентября, спикером горсовета был выбран Владимир Голубев.

Рябоконь вместе с активистами категорически против создания свалки. Она с общественниками выступала и против мусорной реформы, рассказала Светлана "Курьер. Среда. Бердск". Она считает реформу незаконной и несправедливой, а единый тариф за вывоз мусора - поборами. Она принципиально не платит за вывоз, так сама занимается его утилизацией. Металл и макулатуру сдает, а продуктовые отходы скармливает домашнему скоту (у нее частный дом). Светлана уверена, что люди должны платить не по единому тарифу, а за объем производимых отходов.

Теперь Светлана заплатит штраф, но остановить свою общественную деятельность не планирует.

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