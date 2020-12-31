Разницу в данных о жертвах коронавируса в России объяснил оперштаб

В отличие от оперативного штаба, Росстат каждый месяц публикует уточненные данные по смертности, в том числе от COVID-19, на основе записей актов гражданского состояния.

Оперштаб объяснил расхождения в публикуемых данных по смертности от COVID-19

Расхождения данных о смертности из-за COVID-19, публикуемых оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции и Росстатом, связаны с разной методикой подсчета, заявили в штабе.

По данным штаба на 31 декабря, в России в целом зарегистрировано 57 019 летальных исходов из-за коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что, по информации Росстата на ноябрь, в России из-за инфекции как основной причины умер 70 921 человек. Еще в 45 109 случаях она ускорила смерть пациента, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

«Штаб в ежедневном режиме публикует оперативную информацию по количеству смертей от новой коронавирусной инфекции. В этой информации учитываются только те случаи, по которым не требуются дополнительные исследования, и COVID-19 уже установлен в качестве основной причины смерти. Эти данные получены непосредственно от медицинских организаций», — пояснили в штабе.

Там подчеркнули, что, в отличие от оперштаба, Росстат каждый месяц публикует уточненные данные по смертности, в том числе от COVID-19, на основе записей актов гражданского состояния.