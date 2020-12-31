31.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Разницу в данных о жертвах коронавируса в России объяснил оперштаб

18:11 31.12.2020 Фото: Nso.ru
0

В отличие от оперативного штаба, Росстат каждый месяц публикует уточненные данные по смертности, в том числе от COVID-19, на основе записей актов гражданского состояния. 

% name% title
Оперштаб объяснил расхождения в публикуемых данных по смертности от COVID-19
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Разницу в данных о жертвах коронавируса в России объяснил оперштабСкончался глава племзавода "Ирмень" Юрий Бугаков. Дата и место похоронЕщё 617 новостей

Расхождения данных о смертности из-за COVID-19, публикуемых оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции и Росстатом, связаны с разной методикой подсчета, заявили в штабе.

По данным штаба на 31 декабря, в России в целом зарегистрировано 57 019 летальных исходов из-за коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что, по информации Росстата на ноябрь, в России из-за инфекции как основной причины умер 70 921 человек. Еще в 45 109 случаях она ускорила смерть пациента, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

«Штаб в ежедневном режиме публикует оперативную информацию по количеству смертей от новой коронавирусной инфекции. В этой информации учитываются только те случаи, по которым не требуются дополнительные исследования, и COVID-19 уже установлен в качестве основной причины смерти. Эти данные получены непосредственно от медицинских организаций», — пояснили в штабе.

Там подчеркнули, что, в отличие от оперштаба, Росстат каждый месяц публикует уточненные данные по смертности, в том числе от COVID-19, на основе записей актов гражданского состояния.

COVID-19 коронавирус оперштаб причины смерти Татьяна Голикова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы верите статистике?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Задержали и отменили почти 160 рейсов в аэропортах Москвы
18:49 31-12-2020
Задержали и отменили почти 160 рейсов в аэропортах Москвы
Сравнил прожиточный минимум россиянина в 2020 и 2021 годах Минтруд
18:27 31-12-2020
Сравнил прожиточный минимум россиянина в 2020 и 2021 годах Минтруд
БердскЭкстренные номера телефонов на каникулы Нового года 2021 в Бердске
18:20 31-12-2020
Экстренные номера телефонов на каникулы Нового года 2021 в Бердске
Разницу в данных о жертвах коронавируса в России объяснил оперштаб
18:11 31-12-2020
Разницу в данных о жертвах коронавируса в России объяснил оперштаб
Чем опасны последствия легкой формы коронавируса, рассказал врач
18:00 31-12-2020
Чем опасны последствия легкой формы коронавируса, рассказал врач
Какие зарплаты были у советских врачей. Кто помнит?
17:50 31-12-2020
Какие зарплаты были у советских врачей. Кто помнит?
Взыскал с России 5,7 млн рублей экс-губернатор Новосибирской области Юрченко за реабилитацию
17:49 31-12-2020
Взыскал с России 5,7 млн рублей экс-губернатор Новосибирской области Юрченко за реабилитацию
Почему хотят конфисковать недвижимость Коломойского в США
17:45 31-12-2020
Почему хотят конфисковать недвижимость Коломойского в США
Что больше всего раздражает в новогоднюю ночь жителей России, показал опрос
17:30 31-12-2020
Что больше всего раздражает в новогоднюю ночь жителей России, показал опрос
Когда будут ли водители платить 5000 рублей за справку: Порядок медосвидетельствования водителей продлили до конца 2021 года
17:20 31-12-2020
Когда будут ли водители платить 5000 рублей за справку: Порядок медосвидетельствования водителей продлили до конца 2021 года