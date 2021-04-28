Кладбищенскую дорогу привести в порядок до 11 мая на Радоницу-2021 велел мэр Бердска Шестернин
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Кладбищенскую дорогу привести в порядок до 11 мая на Радоницу-2021 велел мэр Бердска Шестернин

2:44:274/28/2021Фото: pixabay.com
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Также в приоритете находится аварийный ремонт дачных дорог, потому что уже с 1 мая на данном маршруте будут курсировать три автобуса.

Вот так выглядела дорога на кладбище без ремонта
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Глава города назвал первостепенным благоустройство дачных дорог и распорядился навести там порядок до 11 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

Директор УЖКХ Максим Совбанов на аппаратном совещании в администрации города рассказал, что сейчас в Бердске активно убирают улицы и ремонтируют дороги. На днях проведут ремонт дороги на ул. Промышленная.

Мэр города Евгений Шестернин добавил, что до конца праздничных майских дней необходимо привести в порядок дорогу к кладбищу. Также в приоритете находится аварийный ремонт дачных дорог, потому что уже с 1 мая на данном маршруте будут курсировать три автобуса.

Напомним, деньги малый совет при главе Бердска Шестернине выделил из бюджета на ремонт дороги около кладбища. Сюда пошли деньги и те, на которые депутаты могли выполнять свои наказы избирателей в 2020 году.

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благоустройстворемонт дорог
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