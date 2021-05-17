Можно ли подавать заявление на 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет 17 мая 2021 года: Путин пообещал «десятку» в августе
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли подавать заявление на 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет 17 мая 2021 года: Путин пообещал «десятку» в августе

10:43:055/17/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
0

Разовое пособие предназначено для подготовки детей к школе. Но все ли дети школьного возраста получат деньги, пока неясно. Заявление на выплату подается на сайте госуслуг.

Семьи с двумя школьниками получат 20 000 рублей
Сюжет: Все пособия Путина
Пособие с 3 до 7 лет в 2021 году: Кто получит повышенное пособие на одного ребенка в 33 000 рублей в мае - деньги уже поступают на счет

Пособие с 3 до 7 лет в 2021 году: Кто получит повышенное пособие на одного ребенка в 33 000 рублей в мае - деньги уже поступают на счетКакие документы нужны для заявления на Госуслугах на новое пособие на детей от 8 до 18 лет в 5 650 рублей - полный списокЕщё 516 новости

Родители школьников ждут обещанной президентом Владимиром Путиным августовской выплаты в размере 10 000 рублей. А также ожидают разъяснений — кому все-таки она полагается.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пока непонятно, «десятку» получат учащиеся школ и будущие первоклассники или же все дети в возрасте от 6 до 18 лет. Никаких инструкций на тему разовой выплаты для подготовки школьников к новому учебному году нет в Пенсионном фонде. Неизвестно пока и то, какое ведомство будет перечислять деньги на карты родителей — ПФР или соцзащита. Минтруд пока тоже молчит.

Напомним, Путин поручил правительству обеспечить в августе 2021 года единовременное пособие в 10 000 рублей российским семьям с детьми от 6 до 18 лет.

«Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты. Доклад - до 1 сентября 2021 года», - говорится в поручении по итогам послания главы государства Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля 2 мая.

Но в послании, с которым президент выступил 21 апреля, была иная формулировка.
«Предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно: по 10 тысяч рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу», - высказался Путин.

Дети школьного возраста, согласитесь, - это не то же, что школьники. Ведь они могут учиться в колледже или вузе. Кроме того, в данную категорию могут попасть те подростки, кому в августе 2021 года уже исполнилось 18 лет, а также 6-летки, все еще ходящие в детский сад и не собирающиеся в этом году в первый класс. Пока нет точных разъяснений по выплатам, остается только гадать, кто получит «десятку».

Между тем, председатель правительства поручил министерствам и ведомствам подготовиться к выплатам, выбрать алгоритм начислений. Скорее всего, он будет таким же, как в 2020-м, когда в июне и июле семьям с детьми до 16 лет выплатили дважды по 10 000 рублей после оформления заявления на сайте. Уже заявлено, что и на этот раз справки родителям собирать не придется. Но пока, на 17 мая, на официальном портале госуслуг нет специального окна для подачи заявления на разовую августовскую выплату.

Глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что это единовременное пособие получат более 17 млн семей с детьми школьного возраста. Премьер Михаил Мишустин заявлял о сроках выплаты — до 17 августа 2021 года.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
школьникивыплатаединовременное пособиепособие в 10 000 рублейсемьям с детьми
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам полагается выплата?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В NASA узнали, хватит ли человечеству полгода, чтобы сбить летящий на Землю астероид
    10:39:24 5/17/2021
    В NASA узнали, хватит ли человечеству полгода, чтобы сбить летящий на Землю астероид
    Гороскоп на 18 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:23 5/17/2021
    Гороскоп на 18 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Можно ли работать на огороде 17 мая на День Пелагеи Заступницы?
    10:16:22 5/17/2021
    Можно ли работать на огороде 17 мая на День Пелагеи Заступницы?
    Двое погибли при обрушении трибуны синагоги в израильском Гиват-Зееве во время празднования Шавуот. Смотрите видео
    10:10:36 5/17/2021
    Двое погибли при обрушении трибуны синагоги в израильском Гиват-Зееве во время празднования Шавуот. Смотрите видео
    В Роттердаме официально стартовал конкурс "Евровидение" 16 мая 2021
    9:48:14 5/17/2021
    В Роттердаме официально стартовал конкурс "Евровидение" 16 мая 2021
    Календарь дачника на 17 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:53 5/17/2021
    Календарь дачника на 17 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Школы обвинил в провале учеников на экзаменах в вузы президент РАН
    9:09:20 5/17/2021
    Школы обвинил в провале учеников на экзаменах в вузы президент РАН
    Какой сегодня церковный праздник 17 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:38 5/17/2021
    Какой сегодня церковный праздник 17 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 мая 2021 в России и мире
    7:40:40 5/17/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 мая 2021 в России и мире
    БердскПогода на 17 мая в Бердске: как провести обряд отпугивания от огорода нечисти и вредителей – народные приметы дня
    6:30:31 5/17/2021
    Погода на 17 мая в Бердске: как провести обряд отпугивания от огорода нечисти и вредителей – народные приметы дня