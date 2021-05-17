Можно ли подавать заявление на 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет 17 мая 2021 года: Путин пообещал «десятку» в августе

Родители школьников ждут обещанной президентом Владимиром Путиным августовской выплаты в размере 10 000 рублей. А также ожидают разъяснений — кому все-таки она полагается.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пока непонятно, «десятку» получат учащиеся школ и будущие первоклассники или же все дети в возрасте от 6 до 18 лет. Никаких инструкций на тему разовой выплаты для подготовки школьников к новому учебному году нет в Пенсионном фонде. Неизвестно пока и то, какое ведомство будет перечислять деньги на карты родителей — ПФР или соцзащита. Минтруд пока тоже молчит.
Напомним, Путин поручил правительству обеспечить в августе 2021 года единовременное пособие в 10 000 рублей российским семьям с детьми от 6 до 18 лет.
«Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты. Доклад - до 1 сентября 2021 года», - говорится в поручении по итогам послания главы государства Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля 2 мая.
Но в послании, с которым президент выступил 21 апреля, была иная формулировка.
«Предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно: по 10 тысяч рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу», - высказался Путин.
Дети школьного возраста, согласитесь, - это не то же, что школьники. Ведь они могут учиться в колледже или вузе. Кроме того, в данную категорию могут попасть те подростки, кому в августе 2021 года уже исполнилось 18 лет, а также 6-летки, все еще ходящие в детский сад и не собирающиеся в этом году в первый класс. Пока нет точных разъяснений по выплатам, остается только гадать, кто получит «десятку».
Между тем, председатель правительства поручил министерствам и ведомствам подготовиться к выплатам, выбрать алгоритм начислений. Скорее всего, он будет таким же, как в 2020-м, когда в июне и июле семьям с детьми до 16 лет выплатили дважды по 10 000 рублей после оформления заявления на сайте. Уже заявлено, что и на этот раз справки родителям собирать не придется. Но пока, на 17 мая, на официальном портале госуслуг нет специального окна для подачи заявления на разовую августовскую выплату.
Глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что это единовременное пособие получат более 17 млн семей с детьми школьного возраста. Премьер Михаил Мишустин заявлял о сроках выплаты — до 17 августа 2021 года.