Почему Россия отстает от США по темпам вакцинации от коронавируса, рассказал главврач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему Россия отстает от США по темпам вакцинации от коронавируса, рассказал главврач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов

4:45:135/17/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
0

"Если говорить о США, то там прививку ставят всем без осмотра врача. У нас очень много противопоказаний, врач обязательно смотрит, нет ли противопоказаний для прививки. Поэтому у нас нет никаких осложнений, в отличие от США",-рассказал главврач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов.

В России темпы вакцинации значительно ниже, чем в США
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
В России назвали стоимость вакцины против коронавируса "Спутник Лайт"

В России назвали стоимость вакцины против коронавируса "Спутник Лайт"Собянин: Прививку от коронавируса поставили 1,3 млн жителей МосквыЕщё 115 новости

Во всем мире продолжается вакцинация от коронавируса. Сегодня приходится говорить о том, что в России люди совсем не торопятся ставить прививку от этой страшной болезни. Старт вакцинации в нашей стране был дан 15 декабря 2020 года. В США объявили о начале вакцинации на 5 дней позже — 20 декабря 2020 года. Население России 145 989 тысяч человек, в США — 332 691 тысяч человек. На 16 мая 2021 года количество вакцинированных в США составляет 155 251 852 человека — это 46, 67% от населения, в России вакцинировано 13 856 566 человек — это 9, 48% от всего населения страны.

Полностью вакцинировано в США 120 258 637 человек — это 36,15% от всего населения, в России полностью вакцинировано 9 435 479 человек — это 6, 48% населения нашей страны.

Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск» первой в августе 2020 года в России зарегистрировали Гам-Ковид-Вак ( "Спутник V"). Препарат разработал московский Центр им. Гамалеи. В октябре 2020 года была зарегистрирована вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском научном центре «Вектор». В США одобрены следующие вакцины против COVID-19: Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech.

Почему же в России такие низкие темпы вакцинации? Читатели «Курьер. Среда. Бердск» на вопрос о прививке отвечают, что уже привились, поскольку «принадлежат к группе риска», некоторые «ожидают вакцину «КовиВак», разработанную Центром имени Чумакова РАН», кто-то просто не считает нужным делать любые прививки.

О том, что люди не идут вакцинироваться и легкомысленно относятся к своему здоровью неоднократно «Курьер. Среда. Бердск» говорил главный врач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов. Сегодня, 17 мая, редакция «Курьер. Среда. Бердск» спросила у Алексея Алексеевича, в чем причина малого количества привитых в России на сегодняшний день по сравнению с США.
- Мы работаем, вакцина есть, постоянно получаем. Выезжаем в отдаленные районы. Надо разъяснять людям, что коронавирус легче предупредить. Вакцинация необходима. Почему люди записываются на прививку и не приходят — значит дача им важнее здоровья. Если говорить о США, то там прививку ставят всем без осмотра врача. У нас очень много противопоказаний, врач обязательно смотрит, нет ли противопоказаний для прививки. Поэтому у нас нет никаких осложнений, в отличие от США. Все привитые у нас хорошо себя чувствуют, - рассказал главный врач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов. Алексей Алексеевич посоветовал провести опрос и поинтересоваться у людей — почему они не ставят прививку?
Спрашиваем. Уважаемые бердчане, те, кто до сих пор не поставил прививку от коронавируса, расскажите, почему?

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
прививкакоронавирустемпы вакцинации
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Почему вы не сделали прививку от коронавируса?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКто такой девятый директор КБУ Бердска за 12 лет Анатолий Пронюшкин
    4:43:43 5/17/2021
    Кто такой девятый директор КБУ Бердска за 12 лет Анатолий Пронюшкин
    Уникальный шанс использовать мощь 26 мая: Полнолуние и полное лунное затмение-2021 – такое нельзя пропустить!
    4:20:40 5/17/2021
    Уникальный шанс использовать мощь 26 мая: Полнолуние и полное лунное затмение-2021 – такое нельзя пропустить!
    Более 35 млн рублей направят в Новосибирской области на приобретение санаторно-курортных путевок для ветеранов труда
    4:14:01 5/17/2021
    Более 35 млн рублей направят в Новосибирской области на приобретение санаторно-курортных путевок для ветеранов труда
    Новых госслужащих будут тестировать по-новому в России: необходимо качественно реализовать нацпроекты
    4:07:27 5/17/2021
    Новых госслужащих будут тестировать по-новому в России: необходимо качественно реализовать нацпроекты
    Нападение в Екатеринбурге: Мужчина зарезал троих прохожих. Подробности ЧП
    4:02:18 5/17/2021
    Нападение в Екатеринбурге: Мужчина зарезал троих прохожих. Подробности ЧП
    БердскКогда отключат горячую воду во всем Микрорайоне Бердска: Директор КБУ Анатолий Пронюшкин назвал дату в мае 2021
    3:55:51 5/17/2021
    Когда отключат горячую воду во всем Микрорайоне Бердска: Директор КБУ Анатолий Пронюшкин назвал дату в мае 2021
    Бердск"Кто-то просто пошутил": Перевозчик в Бердске отрицает отвалившийся руль в маршрутке №13 во время поездки. Подробности инцидента
    3:37:32 5/17/2021
    "Кто-то просто пошутил": Перевозчик в Бердске отрицает отвалившийся руль в маршрутке №13 во время поездки. Подробности инцидента
    БердскВ Бердске грабитель дерзко напал на прохожую: Сорвавшего золотую цепочку и отобравшего сумку ночью на ул. Боровой арестовали
    3:28:14 5/17/2021
    В Бердске грабитель дерзко напал на прохожую: Сорвавшего золотую цепочку и отобравшего сумку ночью на ул. Боровой арестовали
    БердскСтало известно о состоянии здоровья ребенка на скутере из школы №5 Бердска. Его сбил водитель Toyota Vista у ТЦ «Орбита»
    3:28:12 5/17/2021
    Стало известно о состоянии здоровья ребенка на скутере из школы №5 Бердска. Его сбил водитель Toyota Vista у ТЦ «Орбита»
    Точное расписание магнитных бурь с 15 по 31 мая 2021: могут ли возникать мигрени?
    3:20:47 5/17/2021
    Точное расписание магнитных бурь с 15 по 31 мая 2021: могут ли возникать мигрени?