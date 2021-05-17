Почему Россия отстает от США по темпам вакцинации от коронавируса, рассказал главврач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов

Во всем мире продолжается вакцинация от коронавируса. Сегодня приходится говорить о том, что в России люди совсем не торопятся ставить прививку от этой страшной болезни. Старт вакцинации в нашей стране был дан 15 декабря 2020 года. В США объявили о начале вакцинации на 5 дней позже — 20 декабря 2020 года. Население России 145 989 тысяч человек, в США — 332 691 тысяч человек. На 16 мая 2021 года количество вакцинированных в США составляет 155 251 852 человека — это 46, 67% от населения, в России вакцинировано 13 856 566 человек — это 9, 48% от всего населения страны.
Полностью вакцинировано в США 120 258 637 человек — это 36,15% от всего населения, в России полностью вакцинировано 9 435 479 человек — это 6, 48% населения нашей страны.
Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск» первой в августе 2020 года в России зарегистрировали Гам-Ковид-Вак ( "Спутник V"). Препарат разработал московский Центр им. Гамалеи. В октябре 2020 года была зарегистрирована вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском научном центре «Вектор». В США одобрены следующие вакцины против COVID-19: Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech.
Почему же в России такие низкие темпы вакцинации? Читатели «Курьер. Среда. Бердск» на вопрос о прививке отвечают, что уже привились, поскольку «принадлежат к группе риска», некоторые «ожидают вакцину «КовиВак», разработанную Центром имени Чумакова РАН», кто-то просто не считает нужным делать любые прививки.
О том, что люди не идут вакцинироваться и легкомысленно относятся к своему здоровью неоднократно «Курьер. Среда. Бердск» говорил главный врач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов. Сегодня, 17 мая, редакция «Курьер. Среда. Бердск» спросила у Алексея Алексеевича, в чем причина малого количества привитых в России на сегодняшний день по сравнению с США.
- Мы работаем, вакцина есть, постоянно получаем. Выезжаем в отдаленные районы. Надо разъяснять людям, что коронавирус легче предупредить. Вакцинация необходима. Почему люди записываются на прививку и не приходят — значит дача им важнее здоровья. Если говорить о США, то там прививку ставят всем без осмотра врача. У нас очень много противопоказаний, врач обязательно смотрит, нет ли противопоказаний для прививки. Поэтому у нас нет никаких осложнений, в отличие от США. Все привитые у нас хорошо себя чувствуют, - рассказал главный врач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов. Алексей Алексеевич посоветовал провести опрос и поинтересоваться у людей — почему они не ставят прививку?
Спрашиваем. Уважаемые бердчане, те, кто до сих пор не поставил прививку от коронавируса, расскажите, почему?