Обязательной вакцинации от сотрудников школ Бердска никто не требует, завили в мэрии. А как же письмо Михаила Каркавина?

Не заставляет принудительно вакцинироваться сотрудников образовательных организаций управление образования Бердска. Свои разъяснения чиновники предоставили на официальном сайте администрации Бердска после публикации "Курьер. Среда. Бердск".
Напомним, что в распоряжении редакции оказался лист о якобы обязательном вакцинировании от коронавируса. В документе за подписью и. о. начальника управления образования Бердска Михаила Каркавина указаны прививочные кабинеты и наличие вакцин в городе. Также в объявлении написано, что ускорение темпов вакцинации, позволит создать устойчивый коллективный иммунитет к СOVID-19, что снизит риск возникновения и распространения заболеваемости населения в сложившихся условиях эпидемиологического неблагополучия на территории Новосибирской области.
"На текущий момент темпы прохождения вакцинации населением Бердска остаются низкими" - было указано в листе.
Как заявили в управлении образования Бердска после публикации в СМИ, вакцинация против коронавирусной инфекции в Российской Федерации является добровольной для всех категорий граждан.
- Управление образования и молодежной политики города Бердска не требует обязательной вакцинации сотрудников образовательных учреждений, но требует обязательного уведомления педагогического состава о возможности вакцинироваться и в каких местах это можно сделать. На совещании руководителям образовательных организаций, кому было предназначено данное информационное письмо, были даны разъяснения по порядку прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, сотрудниками образовательных организаций,- объяснили сотрудники управления 11 июня.