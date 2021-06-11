Обязательной вакцинации от сотрудников школ Бердска никто не требует, завили в мэрии. А как же письмо Михаила Каркавина?
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Обязательной вакцинации от сотрудников школ Бердска никто не требует, завили в мэрии. А как же письмо Михаила Каркавина?

4:35:436/11/2021,Алина БуроваФото: pixabay
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Раннее в информационном листе за подписью и.о. начальника управления образования черным по белому было написано: "В связи с этим уведомляю вас об обязательном вакцинировании сотрудников вверенной вам образовательной организации". Также указывалось и о низких прохождениях вакцинации в городе.

Чиновники объяснили информационный лист направленный в образовательные организации Бердска
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Не заставляет принудительно вакцинироваться сотрудников образовательных организаций управление образования Бердска. Свои разъяснения чиновники предоставили на официальном сайте администрации Бердска после публикации "Курьер. Среда. Бердск".

Напомним, что в распоряжении редакции оказался лист о якобы обязательном вакцинировании от коронавируса. В документе за подписью и. о. начальника управления образования Бердска Михаила Каркавина указаны прививочные кабинеты и наличие вакцин в городе. Также в объявлении написано, что ускорение темпов вакцинации, позволит создать устойчивый коллективный иммунитет к СOVID-19, что снизит риск возникновения и распространения заболеваемости населения в сложившихся условиях эпидемиологического неблагополучия на территории Новосибирской области.

"На текущий момент темпы прохождения вакцинации населением Бердска остаются низкими" - было указано в листе.

Как заявили в управлении образования Бердска после публикации в СМИ, вакцинация против коронавирусной инфекции в Российской Федерации является добровольной для всех категорий граждан.

- Управление образования и молодежной политики города Бердска не требует обязательной вакцинации сотрудников образовательных учреждений, но требует обязательного уведомления педагогического состава о возможности вакцинироваться и в каких местах это можно сделать. На совещании руководителям образовательных организаций, кому было предназначено данное информационное письмо, были даны разъяснения по порядку прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, сотрудниками образовательных организаций,- объяснили сотрудники управления 11 июня.

Лист о вакцинации педагогов предоставили в редакцию

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