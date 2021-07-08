Вакцины от коронавируса не хватает в Новосибирской области, признала власть
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Вакцины от коронавируса не хватает в Новосибирской области, признала власть

11:06:467/8/2021
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В областном правительстве отметили, что направили заявку на дополнительную поставку вакцины в Минздрав России. За неделю темпы вакцинации в регионе существенно упали.

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Из-за быстрого использования имеющейся вакцины темпы вакцинации от коронавируса первым компонентом в Новосибирской области за неделю снизились более чем на 35%, сообщил 8 июля на брифинге глава регионального минздрава Константин Хальзов.

Уже недель в местных СМИ и соцсетях обсуждают очереди в пункты вакцинации и дефицит препарата. И вот это официально подтвердили в областном правительстве, отметив, что направили заявку на дополнительную поставку вакцины в Министерство здравоохранения России.

"Темпы вакцинации на сегодняшний день первым компонентом - около 5000 доз в сутки. Это среднее количество, которое учитывается за семь дней. Темпы чуть-чуть упали в связи с тем, что вакцина расходуется, новая не поступает", - заявил Хальзов.

По его словам, в конце июня ежедневно ставили порядка 7000 прививок от ковида, теперь гораздо меньше.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" на 8 июля в Новосибирской области выявлено более 48,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом Хальзов постоянно призывает жителей региона вакцинироваться. Хотя сам в четверг отказался сообщать журналистам, поставил ли он прививку от ковида.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске поставили прививку свыше 15 000 человек, что крайне мало для 105-тысячного города.

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