Вакцины от коронавируса не хватает в Новосибирской области, признала власть

Из-за быстрого использования имеющейся вакцины темпы вакцинации от коронавируса первым компонентом в Новосибирской области за неделю снизились более чем на 35%, сообщил 8 июля на брифинге глава регионального минздрава Константин Хальзов.
Уже недель в местных СМИ и соцсетях обсуждают очереди в пункты вакцинации и дефицит препарата. И вот это официально подтвердили в областном правительстве, отметив, что направили заявку на дополнительную поставку вакцины в Министерство здравоохранения России.
"Темпы вакцинации на сегодняшний день первым компонентом - около 5000 доз в сутки. Это среднее количество, которое учитывается за семь дней. Темпы чуть-чуть упали в связи с тем, что вакцина расходуется, новая не поступает", - заявил Хальзов.
По его словам, в конце июня ежедневно ставили порядка 7000 прививок от ковида, теперь гораздо меньше.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" на 8 июля в Новосибирской области выявлено более 48,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом Хальзов постоянно призывает жителей региона вакцинироваться. Хотя сам в четверг отказался сообщать журналистам, поставил ли он прививку от ковида.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске поставили прививку свыше 15 000 человек, что крайне мало для 105-тысячного города.