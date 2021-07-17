Вакцину с гарантией 100% от тяжелого протекания коронавируса получили на Кубе
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Вакцину с гарантией 100% от тяжелого протекания коронавируса получили на Кубе

5:10:477/17/2021Фото: Flickr
0

Вакцина Abdala прошла третью стадию испытаний, во время которых была доказана высокая эффективность препарата.

На Кубе отчитались о своей вакцине
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Какую вакцину ставить во второй раз, если после первой заболел коронавирусом?

Какую вакцину ставить во второй раз, если после первой заболел коронавирусом?Вирусолог назвал недоразумением новосибирскую вакцину "ЭпиВакКорона"Ещё 307 новости

На Кубе заявили о создании вакцины, которая дает 100% гарантии, что заразившийся коронавирусом пациент не будет болеть в тяжелой форме и не умрет. Об успехе препарата Abdala сообщили в агентстве Presna Latina, ссылаясь на разработчиков.

- Уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний <вакцины от коронавируса> Abdala, результаты отличные, - рассказывает Марта Айала - директор Центра генной инженерии и биотехнологии, в которой разработали препарат.

Теперь планируется провести испытания вакцины на 300 тысячах добровольцев, чтобы пройти очередной этап.

В Центре государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами (CECMED) Кубы уже разрешили применение вакцины Abdala, но только в крайних случаях.

Во второй половине июня на Кубе завершились клинические испытания препарата. Эффективность разработки составила 92,28%.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в России разработали 4 вакцины против коронавируса. Но пока применяют три из них.

Ему было 49 лет: умер популярный российский артист
Максакова в купальнике поразила поклонников
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Убил и залил в бетон: где нашли пропавшую россиянку
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Катя Катина умерла на 36-м году жизни
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Украинцы раскрыли туристам свое истинное отношение к россиянам
 вакцинакубинский препаратэффективность 100%
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Завезут в Россию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вакцину с гарантией 100% от тяжелого протекания коронавируса получили на Кубе
5:10:47 7/17/2021
Вакцину с гарантией 100% от тяжелого протекания коронавируса получили на Кубе
Убытки Киева в долларах от присоединения Крыма к России посчитали украинские экономисты
4:49:03 7/17/2021
Убытки Киева в долларах от присоединения Крыма к России посчитали украинские экономисты
БердскЖертвой коронавируса стала 45-летняя пациентка за сутки на 17 июля в Новосибирской области. Кто еще не пережил инфекцию
4:34:57 7/17/2021
Жертвой коронавируса стала 45-летняя пациентка за сутки на 17 июля в Новосибирской области. Кто еще не пережил инфекцию
Как готовить лук к зимовке?
4:20:50 7/17/2021
Как готовить лук к зимовке?
Труп убитой девушки с отрезанными конечностями нашли в подъезде
4:17:43 7/17/2021
Труп убитой девушки с отрезанными конечностями нашли в подъезде
Новый рэп-альбом Pussy boy выпустил Егор Крид. Певец поделился секретами создания
4:06:34 7/17/2021
Новый рэп-альбом Pussy boy выпустил Егор Крид. Певец поделился секретами создания
"Наводнение смерти": Хаос царит в Европе, в Германии жертвами стихии стали 133 человека. Смотрите видео
3:47:25 7/17/2021
"Наводнение смерти": Хаос царит в Европе, в Германии жертвами стихии стали 133 человека. Смотрите видео
Срок действия российских паспортов продлен. Какие еще паспортные изменения ждут россиян
3:33:09 7/17/2021
Срок действия российских паспортов продлен. Какие еще паспортные изменения ждут россиян
Лучшие способы прийти в себя во время сильных магнитных бурь в июле 2021 года
3:20:40 7/17/2021
Лучшие способы прийти в себя во время сильных магнитных бурь в июле 2021 года
БердскРейтинг доверия мэру Бердска: На "неуд" оценили работу Евгения Шестернина в 2021 году 18% горожан
3:09:00 7/17/2021
Рейтинг доверия мэру Бердска: На "неуд" оценили работу Евгения Шестернина в 2021 году 18% горожан