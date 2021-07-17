Вакцину с гарантией 100% от тяжелого протекания коронавируса получили на Кубе

На Кубе заявили о создании вакцины, которая дает 100% гарантии, что заразившийся коронавирусом пациент не будет болеть в тяжелой форме и не умрет. Об успехе препарата Abdala сообщили в агентстве Presna Latina, ссылаясь на разработчиков.
- Уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний <вакцины от коронавируса> Abdala, результаты отличные, - рассказывает Марта Айала - директор Центра генной инженерии и биотехнологии, в которой разработали препарат.
Теперь планируется провести испытания вакцины на 300 тысячах добровольцев, чтобы пройти очередной этап.
В Центре государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами (CECMED) Кубы уже разрешили применение вакцины Abdala, но только в крайних случаях.
Во второй половине июня на Кубе завершились клинические испытания препарата. Эффективность разработки составила 92,28%.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в России разработали 4 вакцины против коронавируса. Но пока применяют три из них.