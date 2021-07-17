Жертвой коронавируса стала 45-летняя пациентка за сутки на 17 июля в Новосибирской области. Кто еще не пережил инфекцию

В Новосибирской области за последние сутки на 17 июля выявили 187 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Новосибирской области 49 916 случаев коронавируса, в том числе у 3 522 детей, сообщали в субботу в региональном оперативном штабе.
По официальным данным, за 24 часа из инфекционных стационаров региона выписали 117 человек. А за все время пандемии 43 361 пациент полностью излечились от коронавирусной инфекции.
За прошедшие сутки кончались семь пациентов. Как уточнил оперштаб, это мужчины в возрасте 58, 59 лет, 64 года, 86 лет и женщины, которым былое 45 лет, 62 года и 80 лет. Всего в регионе жертвами коронавируса стали 2 205 человек.
В отделениях реанимации ковидных госпиталей сейчас находятся 424 человека. На искусственной вентиляции легких – 73 тяжелых пациента.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в городе за последние сутки на 17 июля выявили 6 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Всего в Бердске заболели 2020 человек.