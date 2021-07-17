Жертвой коронавируса стала 45-летняя пациентка за сутки на 17 июля в Новосибирской области. Кто еще не пережил инфекцию
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Жертвой коронавируса стала 45-летняя пациентка за сутки на 17 июля в Новосибирской области. Кто еще не пережил инфекцию

4:34:577/17/2021Фото: Nso.ru
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Всего в Новосибирской области 49 916 случаев коронавируса, в том числе у 3 522 детей. За 24 часа из инфекционных стационаров региона выписали 117 человек.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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В Новосибирской области за последние сутки на 17 июля выявили 187 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Новосибирской области 49 916 случаев коронавируса, в том числе у 3 522 детей, сообщали в субботу в региональном оперативном штабе.

По официальным данным, за 24 часа из инфекционных стационаров региона выписали 117 человек.  А за все время пандемии 43 361 пациент полностью излечились от коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки кончались семь пациентов. Как уточнил оперштаб, это мужчины в возрасте 58, 59 лет, 64 года, 86 лет и женщины, которым былое 45 лет, 62 года и 80 лет.  Всего в регионе жертвами коронавируса стали 2 205 человек.

В отделениях реанимации ковидных госпиталей сейчас находятся 424 человека. На искусственной вентиляции легких – 73 тяжелых пациента.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в городе за последние сутки на 17 июля выявили 6 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Всего в Бердске заболели 2020 человек.

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