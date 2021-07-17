Новых зараженных коронавирусов посчитали за сутки на 17 июля в Бердске: Статистика неутешительная

"Курьер. Среда. Бердск" стали известны новые данные по ситуации с коронавирусом на 17 июля.
По информации городского оперативного штаба, за минувшие 24 часа в Бердске выявлено 6 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, общее число заболевших за все время пандемии бердчан достигло 2020.
По данным оперштаба, на 17 июля в городе под медицинским наблюдением находятся 1401 жителей. Выздоровевших и выписанных на субботу зарегистрировано 1890 человек.
За последние сутки, по официальной информации, медики взяли еще 406 тестов на коронавирус. Результат станут известны через пару дней. И тогда станет понятно, насколько увеличится число зараженных коронавирусом в Бердске.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", горожане жалуются на то, что ковидные бригады не приезжают неделями даже при подтвержденном положительном ковид-статусе пациента. Люди не знают, как им лечиться и боятся угодить в красную зону ковидного госпиталя.
Между тем в городе работает несколько пунктов вакцинации. По словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, дефицита вакцины в Бердске нет.