Число зараженных коронавирусом в Бердске достигло 2026 человек на 18 июля 2021
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Число зараженных коронавирусом в Бердске достигло 2026 человек на 18 июля 2021

10:22:247/18/2021Фото: Nso.ru
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В предыдущие несколько суток брали каждый день свыше 400 тестов. А это может говорить о росте заболеваемости. Во всяком случае, бердчан с симптомами ОРВИ становится все больше.

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Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Бердске.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в городском оперативном штабе в воскресенье, за сутки на 18 июля в Бердске обнаружили 6 новых случаев коронавирусной инфекции. С учетом новых заразившихся общее число заболевших бердчан достигло 2026.

На сегодняшний день в городе 1408 жителей находятся под медицинским наблюдением по коронавирусу. Излечились от опасной инфекции за все время пандемии в Бердске 1895 человек.

За последние сутки медики взяли еще 77 тестов у "подозреваемых" на коронавирус. Результаты станут известны позже. Напомним, что в предыдущие несколько суток брали каждый день свыше 400 тестов. А это может говорить о росте заболеваемости. Во всяком случае, бердчан с симптомами ОРВИ становится все больше.

Вместе с тем, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", горожане даже с подтвержденным диагнозом неделями ждут ковидную бригаду, чтобы получить протокол лечения.

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