Число зараженных коронавирусом в Бердске достигло 2026 человек на 18 июля 2021

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Бердске.
Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в городском оперативном штабе в воскресенье, за сутки на 18 июля в Бердске обнаружили 6 новых случаев коронавирусной инфекции. С учетом новых заразившихся общее число заболевших бердчан достигло 2026.
На сегодняшний день в городе 1408 жителей находятся под медицинским наблюдением по коронавирусу. Излечились от опасной инфекции за все время пандемии в Бердске 1895 человек.
За последние сутки медики взяли еще 77 тестов у "подозреваемых" на коронавирус. Результаты станут известны позже. Напомним, что в предыдущие несколько суток брали каждый день свыше 400 тестов. А это может говорить о росте заболеваемости. Во всяком случае, бердчан с симптомами ОРВИ становится все больше.
Вместе с тем, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", горожане даже с подтвержденным диагнозом неделями ждут ковидную бригаду, чтобы получить протокол лечения.