Жириновский грозит тюрьмой отказавшимся от вакцинации против коронавируса
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Жириновский грозит тюрьмой отказавшимся от вакцинации против коронавируса

2:57:077/18/2021Фото: Wikimedia Commons
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По словам лидера ЛДПР, в России скоро ужесточат законодательство: все, кто не хочет ставить прививку от ковида, попадут под санкции.

Жириновский
Жириновский предупредил, что не сделавшие прививки попадут в тюрьму
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Владимир Жириновский объявил о том, что вскоре начнется введение строгих санкций для тех, кто не поставил прививку.

Он заявил, что российское законодательство будет изменено в сторону ожесточения против антипрививочников. Как пояснил лидер ЛДПР, после проведения осенних выборов в Госдуму, там приступят к принятию новых законов, в результате которых некоторые отказывающиеся вакцинироваться попадут в тюрьму. Об этом политик сообщил в интервью URA.ru.

- Если человек, у которого обнаружен коронавирус, имел контакты с кем-то, и кто-то из этих людей заболел, — все, тюрьма, ибо вы заразили, — заявил лидер ЛДПР.

По словам Жириновского, всем нужно быстрее привиться от коронавируса, чтобы не заразиться и не умереть.

Жириновский привился уже во второй раз при помощи препарата, разработанного центром им. Чумакова «КовиВак».

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердчане тоже озабочены ревакцинацией, но пока в Бердскую ЦГБ никаких указаний на сей счет не поступало.

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