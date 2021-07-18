Жириновский грозит тюрьмой отказавшимся от вакцинации против коронавируса

Владимир Жириновский объявил о том, что вскоре начнется введение строгих санкций для тех, кто не поставил прививку.
Он заявил, что российское законодательство будет изменено в сторону ожесточения против антипрививочников. Как пояснил лидер ЛДПР, после проведения осенних выборов в Госдуму, там приступят к принятию новых законов, в результате которых некоторые отказывающиеся вакцинироваться попадут в тюрьму. Об этом политик сообщил в интервью URA.ru.
- Если человек, у которого обнаружен коронавирус, имел контакты с кем-то, и кто-то из этих людей заболел, — все, тюрьма, ибо вы заразили, — заявил лидер ЛДПР.
По словам Жириновского, всем нужно быстрее привиться от коронавируса, чтобы не заразиться и не умереть.
Жириновский привился уже во второй раз при помощи препарата, разработанного центром им. Чумакова «КовиВак».
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердчане тоже озабочены ревакцинацией, но пока в Бердскую ЦГБ никаких указаний на сей счет не поступало.