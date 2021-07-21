Путин запретил навязывать россиянам вакцинацию от коронавируса
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Путин запретил навязывать россиянам вакцинацию от коронавируса

10:06:137/21/2021Фото: Кремлин.ру
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По словам президента, нужно убеждать людей в необходимости сделать прививку,

Путин попросил доложить о вакцинации
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Одной из главных тем совещания президента Владимира Путина с членами правительства 21 июля стали коронавирус и вакцинация. Об этом сообщает сайт Кремля.

По словам главы государства,  лето 2021 года стало "очередным испытанием и в борьбе с коронавирусной инфекцией, люди устали".

-Наша главная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии, и при этом подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации. Очень важно, что в большинстве своём люди понимают: прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких. Здесь ничего нельзя навязывать, но нужно объяснять, - высказался Путин.

Он попросил членов кабмина подробно доложить о ходе вакцинации, по производству вакцин, о том, как складывается ситуация в регионах, и о работе системы здравоохранения в целом.

-Прошу здесь только не с самого начала, а о сегодняшней ситуации, о сегодняшнем положении дел, сказать о том, какие необходимы дополнительные, может быть, решения в этой сфере, в том числе по поддержке медицинских работников, уточнил российский лидер. - Хочу подчеркнуть: люди очень тяжело переживают эту эпидемию. На всех органах власти, задействованных в борьбе с ней, особая ответственность.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее на совещании Владимир Путин признал необоснованный рост цен в России на базовые продукты питания.

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